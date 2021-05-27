Пассажир для Лукашенко

Западная часть Союзного государства России и Белоруссии с прошлого воскресенья стала эпицентром громкого международного скандала. Из неприятности с посаженным в Минске лайнером ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, разросся конфликт, в который теперь втянуты ООН, Госдеп США, Еврокомиссия, правительства стан ЕС и российский Кремль. Центральной фигурой стал один из пассажиров злополучного лайнера – нынешний узник минского следственного изолятора №1 Роман Протасевич.

Всё началось с того, что в воскресенье 23 мая пролетавший над Белоруссией самолёт Ryanair получил от белорусского диспетчера сообщение о заложенной на борту бомбе. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в минском аэропорту. К месту посадки его сопровождал белорусский МиГ-29. После проверки самолёта выяснилось, что никакой бомбы нет. Однако из 123 пассажиров несколько человек не продолжили свой путь в Вильнюс. Двое из них – не по своей воле.

При проверке пассажиров рейса двое были задержаны белорусскими спецслужбами. Ими оказались гражданин Белоруссии Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. В сообщениях СМИ сразу же возобладала версия о том, что посадка борта Ryanair в Минске была успешно реализованной спецоперацией КГБ Белоруссии.

Роман Протасевич – личный враг Александра Лукашенко. Именно этот пассажир злополучного рейса давно находился в розыске, будучи включённым в составленный КГБ Белоруссии перечень террористов за активное участие в оппозиционной деятельности. Протасевич создал и модерировал ряд Телеграм-каналов, представлявших в крайне невыгодном свете пресловутый «режим Лукашенко». Самым известным из них является Nexta.

Именно Nexta стала узловым центром публикации фактов, личных свидетельств, фотографий и видео, а также прочих документов (в том числе с грифами «ДСП» и «Секретно»), свидетельствующих о чиновничьем произволе, моральном разложении, тотальной коррупции и прочих криминальных деяниях белорусских чиновников, силовиков, пропагандистов. Семья Лукашенко и он персонально были под огнём критики – настолько жёсткой, что деятельность команды Nexta с номинальным лидером Степаном Путило стала непреходящей головной болью обитателей особого номенклатурного коттеджного посёлка «Дрозды». Включение в перечень террористов – это высокое признание, хотя и своеобразное.

Именно канал Nexta сыграл ключевую роль в формировании общественного мнения во время президентской кампании 2020 года и последовавших за ней массовых протестных выступлений. Таких оппозиционных манифестаций в Белоруссии не было никогда за всю её историю – и постсоветскую, и досоветскую. Несколько дней в августе прошлого года система власти и госуправления была парализована, начинался её распад. Напуганные чиновники заняли выжидательную позицию – позже Лукашенко их сравнит с тараканами под плинтусом. Сам же несменяемый руководитель республики (с 1994 года) был вынужден отказаться от поездок в автомобильном кортеже и перемещался по Минску на вертолёте. При этом он вооружил своего внебрачного сына Николая – в полной военной выкладке его представила изумлённой общественности пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт через свой Телеграм-канал «Пул первого».

За это унижение в августе 2020 года кто-то должен был ответить. Оправившись от шока, Лукашенко мобилизовал все ресурсы, всех силовиков – включая армейский спецназ, и даже спортсменов на подавление протестных выступлений. Начались чистки в рядах силовиков и массовые увольнения гражданских неблагонадёжных. Манифестантов разгоняли группы переодетых в штатское и униформу без знаков различия силовиков, а также спортсменов.

От рук последних при косвенном участии Натальи Эйсмонт погиб теперь уже известный далеко за пределами Белоруссии минчанин Роман Бондаренко: его сильно избили и проломили череп. Безоружного манифестанта Александра Тарайковского расстреляли на Пушкинской площади в Минске сотрудники МВД, в подворотне Бреста переодетые армейские офицеры застрелили в затылок дальнобойщика с оппозиционными взглядами Геннадия Шутова. Список таких смертей невелик, а в целом список подвергшихся жестоким избиениям, пыткам в РУВД-изоляторах и так далее идёт на десятки тысяч – немало для номинальной численности населения в 9,4 млн человек.

Все эти факты стали достоянием широкой общественности благодаря Телеграм-каналу Nexta и аффилированных с ним ресурсов. Собранный компромат на «режим Лукашенко» стал основой докладов правозащитных и прочих международных организаций. На этой основе принимались болезненные для официального Минска решения СПЧ ООН, ОБСЕ и структур Евросоюза. Со ссылкой на фальсификацию президентских выборов и жестокого подавления поствыборных протестных выступлений, США, ЕС и их союзники применили к Белоруссии весьма чувствительные санкции.

Никто не подвергает сомнению командную работу Telegram-канала и других ресурсов под лейблом «Nexta». Высокий профессионализм команды и информаторов поощрялся щедрым (даже по меркам ЕС) финансированием. Степан Путило, как и другие знаковые белорусские оппозиционеры за рубежом -- Светлана Тихановская, Павел Латушко, -- не скрывал опеки местных спецслужб и всесторонней помощи враждебно настроенных к официальному Минску правительств.

Важно учитывать, что для белорусских инициативных информаторов финансовый вопрос далеко не всегда был главным – как в случае с капитаном Генштаба белоруской армии Денисом Урадом, который недавно получил 18 лет лагерей за «слив» в Nexta секретного письма главы МВД Ивана Кубракова министру обороны Белоруссии Виктору Хренину. Огромная психологическая усталость от правления Лукашенко, особенностей его личности и стиля правления, кадров обслуживающей его системы толкала граждан на активное сотрудничество с "Некстой", которая стала самым популярным белорусским Телеграм-каналом.

Большой резонанс имели фильмы «Золотое дно» о роскоши Лукашенко и его окружения, опубликованные на Ютубе и собиравшие миллионные просмотры за сутки. "Некста" и другие Телеграм-каналы аналогичной направленности занимались «деаноном» силовиков, координировали протестные выступления – вплоть до указания времени и места сбора, обхода кордонов ОМОН и засад оперативников-«тихарей».

Протасевич был основателем "Нексты" и создал условия, при которых Лукашенко со своим окружением чувствовал себя как на пороховой бочке. Поэтому талантливый боец информационной войны стал не только врагом государства, но и личным врагом его бессменного руководителя. Учитывая также особенности личности Лукашенко и специфику авторитарного режима, охота за причастными к деятельности "Нексты" стала для белорусских спецслужб приоритетом.

Официальная версия ареста Протасевича выглядит как счастливое стечение случайностей, крайне благоприятных совпадений и просто везения. Иного мнения придерживаются покровители Протасевича, которые не только обеспечили его всем необходимым для профессиональной деятельности и безбедной жизни, но и выдавшие ему гарантии личной безопасности. Как отметили авторы российских и белорусских государственных СМИ, гарантии эти оказались несостоятельными, что сильно деморализовало белорусское оппозиционное движение.

«Дело Протасевича» - это второй сильный удар по белорусской политэмиграции за текущую весну. До этого в Москве была арестована часть группы заговорщиков, попытавшаяся практически реализовать силовой сценарий свержения Лукашенко со ставкой на кадровых белорусских армейских офицеров. С апреля по этому делу обвиняемыми проходят и дают признательные показания литературовед Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович (гражданин Белоруссии и США), руководитель праворадикальной националистической русофобской «Партии БНФ»Григорий Костусёв и другие.

За неделю до ареста Протасевича на собственно белорусском медийном оппозиционном поле было покончено с самым популярным новостным порталом tut.by. Комментируя уголовное дело в отношении самого влиятельного умеренно-националистического ресурса, государственные телеканалы настойчиво убеждали обывателя в "антигосударственной деятельности" фигурантов нового знакового уголовного дела.

Таким образом, «дело Протасевича» - часть широкого наступления белорусских спецслужб на врагов режима. КГБ Белоруссии сопутствует успех, о чём доложил 26 мая в парламенте председатель ведомства Иван Тертель на собрании сторонников Александра Лукашенко. Повод был настолько весом, что и Лукашенко активно комментировал теперь уже международный скандал, а Тертель и вовсе посвятил ему половину своего доклада.

[организация, деятельность которой запрещена на территории России. - прим. ред.]), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны. Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», - «Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны. Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», - сообщил председатель КГБ Белоруссии.

По словам Тертеля, Протасевич уже даёт признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Излагая выступление руководителя спецслужбы, белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что председатель КГБ «пояснил, что уже сегодня понятны причины истерики его зарубежных хозяев в Литве, Польше, некоторых других западных государствах и в Украине, которые гарантировали ему иммунитет от ответственности за совершаемые преступления». Тертель заявил:

«Очевидны и их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием. Сейчас он даёт показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах её совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях» .

Само мероприятие 26 мая стало каким-то гибридом пока неконституционного «Всебелорусского народного собрания» сторонников Лукашенко и его послания народу и парламенту. Изначально планировалось, что он выступит с неким «заявлением», причём на какую тему – не сообщалось. Видимо, учитывая дефицит общения и опасность остракизма, в президентской администрации переиграли сценарий и свели всё к банальному формату доклада с вопросами в духе пленумов ЦК КПСС.

Шоу в Минске мало волновало западных кураторов Протасевича. Они включили все свои связи, чтобы вытащить его из застенков, оправданно опасаясь разоблачительных откровений. Как показала практика таких действий в отношении соперников Лукашенко по президентской кампании, до сих пор находящихся в следственных изоляторах (Виктор Бабарико с сыном, Сергей Тихановский – муж Светланы Тихановской), надеяться им особо не на что.

Естественно предположить, что Лукашенко создаёт условия для торга с Западом. Проблема в том, что ценой выкупа на этот раз является легитимация режима Лукашенко плюс финансовая помощь (контрибуция). Против такого развития событий настроены не только многие элиты ЕС, но и значительная часть белорусской прозападной оппозиции.

Сейчас уже мало кого волнуют огрехи спецоперации по посадке в Минске борта Ryanair – например, официальная версия об угрозе взрыва от анонимов, заявивших о себе так: «Мы, солдаты ХАМАС». Именно от них, как утверждал на пресс-конференции в Минске глава департамента по авиации белорусского Минтранса, поступило заявление, ставшее формальным поводом для рекомендации самолёту ирландской авиакомпании не долететь 70 километров до Вильнюса, но резко развернуться в сторону и пролететь около 200 километров до Минска. Движение уже опровергло свою причастность к этой истории, разработчики которой явно вдохновлялись провальным «белорусским» блокбастером «Мы, братья» («Код Каина»).

Зарубежных политиков возмутило сопровождение пассажирского лайнера Ryanair белорусским истребителем с ракетами "воздух-воздух". Выступая 26 мая в парламенте, Лукашенко объяснил это вопросами безопасности, заботой и уважением – вспомнил, как в сопровождении ВВС Турции принимали лайнер президента Белоруссии. Попутно Лукашенко пригласил в Минск президента США Джозефа Байдена, пообещав принять в лучшем виде с тремя истребителями на две полосы минского аэропорта.

Пока советники Лукашенко работали над шутками и хохмами, Евросоюз проработал и ввёл запрет на полёты белорусских самолётов в ЕС, а также заблокировал полёты своих самолётов в воздушном пространстве Белоруссии. О первом таком инциденте с рейсом «Белавиа» в Барселону стало известно уже во время доклада Лукашенко в Овальном зале. Едва он успел с покритиковать еврочиновников за волокиту с принятием решений, как новостные ленты информагентств запестрели сообщениями о грядущих убытках белорусского бюджета. Только на диспетчерских услугах Белоруссия в доковидные времена собирала около полусотни миллионов евро.

Транзит через Белоруссию будет существенно ограничен, что будет стоить белорусскому ВВП до 10% -- по предварительным подсчётам, в зависимости от развития ситуации. Прибалтийские и украинские компании уже предвкушают раздел пирога.

Ситуацию с освобождением Романа Протасевича осложняет его досье. Выяснилось, что он воевал на территории Украины в составе батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена на территории России). КГБ Белоруссии знал об этой особенности биографии подследственного, однако оставил его на свободе. Аналитики объяснили это особенностями проводимой Лукашенко политики «белорусизации» («дерусификации») и демонстративного «разворота на Запад» -- вплоть до обвинения России в подготовке интервенции, о чём летом 2020 года заявлял глава Совбеза Белоруссии Андрей Равков.

Теперь же, когда опубликованы фотографии Протасевича в полной боевой экипировке, с пулемётом и автоматом в броневике, рассекречены его интервью белорусскому русофобскому изданию «Наша нива» с позывным «Ким», просто так отпустить его, как какого-то Виталия Шклярова, не получится. Интервью о первом бое, о мотивации приезда на войну (после отбора), интересны не только КГБ.

«Если не остановить российскую путинскую орду сейчас, то следующей может стать наша с вами страна», - заявлял тогда Протасевич.

Нынешний руководитель «Нацкорпуса» и комбат «Азова» (организации, деятельность которых запрещена на территории России) Андрей Билецкий подтвердил, что Роман Протасевич был в батальоне, когда в сентябре 2014 - июле 2015 годов это формирование уничтожало инфраструктуру и гражданское население села Широкино под Мариуполем. Естественно, Билецкий попытался выгородить товарища, отметив, что у белорусского побратима «было слово, а не автомат». Звучит в духе Аль-Капоне: «Добрым словом и кольтом можно сделать больше, чем одним только добрым словом».

Сейчас, требуя освобождения Протасевича, министры иностранных дел ЕС и Госдеп США, пытаются слепить из него невинную жертву «кровавого режима Лукашенко», гуманиста и журналиста. Пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл в опубликованном 25 мая заявлении именно так и преподнёс образ Романа Протасевича, озаботившись также судьбой его спутницы (Mr Protasevich's girlfriend, Sofia Sapaga). Некоторые издания обратили внимание на столь необычно бурную и безотлагательную заботу со стороны УВКПЧ ОНН, которой обычно не наблюдается в ситуациях, когда действительно заслуживающее заступничества русские люди оказываются в беде.

София Сапега – студентка вильнюсского «Европейского гуманитарного университета», известной кузницы кадров белорусских националистов. Она уже дала показания, заявив, что вела признанный в Белоруссии экстремистским ТГ-канал, специализирующийся на сборе личных данных белорусских силовиков. КГБ опубликовал переписку со смартфона задержанной.

Стороны конфликта повышают ставки. Едва в Минске закончилось общение Лукашенко с товарищами, как несколько членов Совбеза ООН выступили с совместным заявлением, осуждающим руководство Белоруссии за инцидент 23 мая с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в минском аэропорту. Совет НАТО потребовал освободить Протасевича и Сапегу. Всё это – в дополнение к предыдущим заявлениям высокопоставленных западных чиновников и официальных структур. Очевидно, за простых смертных, даже будь они трижды журналистами, так не вступаются.

Россия от всей этой истории получает дополнительную головную боль. С одной стороны, стоит поблагодарить Запад за хоть и жестокий, но приводящий в чувство урок заигравшемуся в «многовекторность» как бы союзнику. С другой стороны, именно Россию и попросит Лукашенко оплатить его издержки – его нынешние реверансы с наигранной заботой о «русском человеке» не должны вызывать ложных иллюзий.

Как следует из выступлений 26 мая Александра Лукашенко и главы его дипломатии Владимира Макея, от «многовекторности» политическое руководство Белоруссии не отказывается – даже наоборот, подтверждает приверженность ей. Пресловутая «белорусизация» продолжается – о ней просто меньше говорят публично. В ближайшем окружении «последнего диктатора Европы», поссорившегося со своими западными друзьями и партнёрами – всё те же системные националисты, взращенные им в противовес маргинализированным оппозиционным националистам. Камень преткновения между этими двумя националистическими лагерями – персона Лукашенко с царскими, как он выражался ранее, полномочиями. Природа национализмов на бывших окраинах России не изменилась – изначально была и остаётся русофобской. Разворот с репрессиями русских людей в Белоруссии возможен.

При всей сложности возникшего перед Россией вызова, она из него может извлечь выгоды, которые окажутся также выгодами пока что номинального союзника. Официальная позиция Кремля по белорусскому вопросу неоднократно артикулировалась: воссоединения Белоруссии с Россией не запланировано. Впрочем, воссоединение с Крымом тоже не выглядело запланированным, как воссоединение Гонконга с Китаем. Однако вполне в силах Москвы именно сейчас, в этой ситуации сделать несмешным модный нынче анекдот: разбудите меня через двадцать лет, спросите, как дела в Союзном государстве, и я вам отвечу, что договор 1999 года не выполнен и продолжается работа по согласованию пары «дорожных карт».