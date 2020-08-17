Момент истины

Современная ситуация в Белоруссии предельно ясно показывает, что страна скатывается в глобальный политический кризис, угрожающий самому существованию белорусского государства.

Несмотря на то, что официальная власть страны, используя силовые методы, жёстко подавляет уличные выступления и говорит о политической стабилизации, в действительности она лишь углубляет кризисные явления, и выйти из этого состояния самостоятельно нынешний политический режим уже не сможет. Что бы ни предпринимала сегодня президентская власть, кризис преодолел «точку невозврата»: возвращение государства и общества к той модели отношений, что существовали в предвыборный период, уже невозможно.





Это означает, что в ближайшее время ответственность за судьбу Белоруссии ляжет на белорусский народ, которому предстоит самостоятельно решить каким он видит будущее своей родины. Народу Белоруссии предстоит сделать выбор не просто в пользу того или иного политического режима или конкретного политического лидера. Речь идёт о судьбе народа в целом. Народ – это не только то поколение, которое действует «здесь и сейчас». Современность, мыслимая в отрыве от прошлого и будущего, не способна создать народ как целостное культурно-историческое явление; такое понимание реальности способно лишь уничтожить народ. Акцентируя внимания исключительно на сиюминутных темах и проблемах, сторонники такого взгляда атомизируют общество, лишают его политической воли и, тем самым, предопределяют его последующее исчезновение.

Подлинное основание народной жизни – это единство прошлого, настоящего и будущего, в рамках которого в равной степени важны и сегодняшние интересы, и наследие прошлого, и судьба будущих поколений. Это требует особой ответственность от тех, кому по воле исторической случайности предстоит решать судьбу страны в ближайшее время. Выбор, который, так или иначе, будет сделан белорусским обществом, должен соответствовать заветам отцов и дедов, и, в то же время, подарить настоящую, подлинную жизнь детям и внукам – тем поколениям, которые ещё только вступают в жизнь, и тем, которым ещё только предстоит родиться.





Многовековая история страны сегодня сжата до предельно плотного исторического момента, из которого современное белорусское общество может выйти либо в качестве «поколения героев», проявивших мужество и долг, когда их родная земля этого потребовала, либо в качестве людей, разменявших собственную историю и идентичность на эфемерные иллюзии и фантазмы, и превративших историю Белоруссии в историю ещё одного исчезнувшего народа.

2.

Сегодня белорусам активно навязываются извне ряд ложных представлений, которые сами по себе способны дезориентировать и ослабить общество.

Одно из них является прямой апологией западнического мировоззрения, имеющего очевидное польское происхождение. Сторонники этого взгляда на происходящие события всеми силами стараются убедить, как правило – не вполне искренне, и белорусское общество, и мир в целом, что сегодняшние протестные движения, пытающиеся оказывать сопротивление правящему политическому режиму на улицах белорусских городов, в полной мере организованы националистами, а главные устремления протестующих в полной мере соответствуют националистическим лозунгам. Часто, при этом, сами националисты выступают в роли откровенных провокаторов, стремящихся усилить эскалацию конфликта и направить его по «украинскому сценарию». Их никоим образом не смущает, что такой путь ведёт в никуда. Наоборот, подобный финал развития событий является их главной целью.

Представление, согласно которому сегодняшнее возмущение общества вызвано нежеланием этой власти двигаться в сторону Запада, является глобальной ложью. Реальность – прямо противоположна: на протяжении последних лет своего правления президент Белоруссии иего окружение делали всё, чтобы страна стала частью западного мира. При том, что подобное устремление очевидным образом было и остаётся губительным для страны, государственный аппарат не жалел сил для того, чтобы это случилось. Тем самым, белорусское государство вступило на путь самоуничтожения, увлекая за собой страну и общество.

При этом «западничество» сегодняшней белорусской власти сочеталось с разнузданной антироссийской пропагандой. Из России делали врага, главной целью которого являетсяуничтожение белорусской экономики. То, что политическая независимость страны основывалась исключительно на российской военной мощи и экономика жила за счёт российских дотаций, либо замалчивалось, либо извращалось.

Именно такая нечистоплотность по отношению к России и стала главной причиной отторжения государства от общества. И сегодняшнее неприятие Лукашенко в белорусском обществе, в первую очередь, непосредственно связано именно с антироссийской риторикой его самого и созданного им государственного аппарата.

Большинству белорусского общества было очевидно, что действительные причины проблем в белорусской экономике производны не от каких-либо враждебных действий России, а от стремления современной политической элиты страны сохранить власть любыми средствами, не брезгуя при этом никакими приёмами.

Заявления о том, что в обществе существует раскол, что сторонников «западного мира» в нём не меньше, чем людей, обладающих пророссийскими настроениями, так же являются откровенной ложью. Никакого раскола подобного рода в белорусском обществе нет, и никогда не было. На фоне огромного пророссийски настроенного большинства местные националисты и неолибералы – это всего лишь маргинальные группы. И никакого равноправного диалога с ними белорусское общество вести не будет.





Другим иллюзорным представлением, внедряемым в общественное сознание подконтрольными власти и Западу средствами массовой информации, является убеждение, что белорусский народ не обладает суверенной политической волей, позволяющей ему защищать собственные интересы. Отсюда – часто слышимые утверждения, что судьбу Белоруссии должны решать «другие», внешние по отношению к ней политические силы.

И такое представление так же является ложным. Суверенная воля белорусского народа в полной мере проявила себя в годы Великой Отечественной войны. Оказавшись в состоянии оккупации, активные силы белорусского общества смогли быстро самоорганизоваться и превратить жизнь оккупантов в ад. И победа в войне стала общей победой русского, белорусского и других народов, создавших Советский Союз. Наши предки наглядно показали, что бывает с теми, кто хочет превратитьнашу общую Родинув колониальное пространство. Сегодняшние события движутся по тому сценарию, в рамках которого белорусскому обществу необходимо ещё раз объяснить Западу, что превращение Белоруссии в европейскую колониюили «аграрную сверхдержаву»невозможно, что народ страны обладает силами, способными противостоять подобным намерениям.

3.

Современные политические обстоятельства требуют от большинства белорусского общества решения ряда тактических, и стратегических задач.

К числу важнейших тактических задач необходимо отнести задачу прояснения подлинных причин сегодняшнего протестного движения в стране. Голос псевдобелорусского национализма должен быть изъят с улиц. Неблаговидная роль всякого рода политических спекулянтов, стремящиеся направить энергию масс в нужное русло, должна быть прояснена в полной мере. Белорусское общественное движение должно обрести свой собственный голос, способный рассказать о действительных устремлениях народа.

Эта задача особенно актуальна в связи с тем, что огромную роль в общественных протестах играет молодёжь. Протест молодёжи в основе своей – протест эмоциональный: он направлен против всего, что является причиной несправедливости.

Но эмоциональный протест редко опирается на чёткое понимание перспективы. Именно поэтому такими протестными порывами часто манипулируют силы, которые не заинтересованы в устранении несправедливости. Наоборот, с их приходом к власти несправедливость и трагичность общественной жизни несоизмеримо возрастает.

Подобные ситуации неоднократно происходили в истории. Относительно недавно, в 2013 году нечто подобное происходило на Украине, а сегодня эта страна существует исключительно в форме геополитической фикции. Ещё раньше такой сценарий применялся при распаде Советского Союза, когда движение общества, ориентирующееся на развитие социалистической общественной модели и формирования норм подлинной, общенародной демократии, было использовано в целях разрушения всех форм социального государства, дискредитации самой идеи государственной власти и откровенного ограбления общества. При том, что в девяностые годы Россия и Русская цивилизация в целом оказались на краю гибели, они смогли выжить. Но обладает ли таким запасом прочности Белоруссия? – Безусловно, нет. Если белорусскому обществу будут навязаны ложные цели, разрушение страны окажется почти мгновенным.

Именно поэтому здоровые общественные силы, выступающие за единство нашего исторически сложившегося цивилизационного пространства, должны деструктивное антирусское меньшинство возможности манипулировать массами. Этим силам есть за что бороться, но цели такой борьбы должны быть озвучены. Протест, не видящий конструктивного решения проблем, бессмысленен, а в ситуации Белоруссии – катастрофичен.





Протест должен опираться на чёткое понимание своих целей и задач. Но для этого необходимо решение не только тактических, но и стратегических задач: пророссийское большинство белорусского общества должно вернуть себе политическую субъектность и сформулировать чёткие программные ориентиры. А всё внешнее, навязываемое общественному движению извне, должно быть от него отсечено.

В состоянии эмоционального пафоса многие из сегодняшних участников уличных столкновений порой не видят самых очевидных противоречий и знаков, указывающих, что Белоруссию подталкивают на путь, очень далёкий от тех целей, что ряд националистических и неолиберальных организаций декларируют формально.

Так, например, не является ли циничным издевательством над страной, над её историей, то обстоятельство, что те же псевдонационалисты, декларирующие свою «заботу» о судьбе Белоруссии, активно используют бело-красно-белое знамя, ставшее символом коллаборационизма в годы I и II мировых войн.

Немецкие нацисты оставили после себя тысячи сожжённых деревень. В этом терроре активно участвовали и те, для которых естественным состоянием Белоруссии было нахождение в составе Польши, те, которые воссоединение белорусского народа в сентябре 1939 года восприняли как собственное поражение и большую беду. А сегодня внуки и правнуки тех, кто сжигал Хатынь, топил в крови Скидель, пытаются объяснить белорусскому обществу, как ему жить дальше? А представители тех же немецких общественных фондов, объявляютдуховныхнаследников полицаев единственной легитимной оппозицией?

Знание о том, что главным культурным достижением экспансии коллективного Запада в недавнем историческом прошлом является Освенцим, у каждого белоруса живёт на некоем «генетическом» уровне. Это знание сегодня – один из фундаментальных элементов белорусской идентичности. Но порой – вследствие ряда причин, актуальных для последних десятилетий – оно склонно уходить в тень, таится. Одной из главных идеологических задач большинства белорусского общества – является задача сохранить этот генетический след, эту высшую правду. Если исчезнет историческая память – исчезнет и народ.

Но для того, чтобы эту задачу выполнить, большинству общества необходимо говорить громко, во весь голос.

4.

Свои стратегические задачи белорусские патриоты сегодня не смогут решить, опираясь исключительно на собственные силы. Политическое пространство страны активно зачищалось правящим режимом от всех лидеров и политических образований, способных бросить реальный вызов действующему президенту. Такой вызов мог прийти, по большому счёту, от движений, стоящих на пророссийских позициях, т.к. они были бы поддержаны подавляющим большинством белорусского общества. Именно поэтому режим, бережно лелея всякого рода политических маргиналов, боролся со всеми, кто выражал подлинные интересы народа.

Несмотря ни на что, ряд пророссийских движений в стране сохранился, пусть и без официального (юридического) статуса. Сегодня эти движения и организации должны взять на себя основную ответственность за судьбу страны.

И в этом им должна помочь Россия. Руководство России должно соответствовать тем надеждам, что возлагают на него в Белоруссии.

Задача России – не защищать режим Лукашенко от внутренних угроз, способствуя дальнейшей зачистке политического пространства. Лукашенко – не друг России, и в Кремле это должны осознавать.

Задача российской политики – вернуть пророссийские силы и информационные ресурсы в Белоруссии в политическое пространство, заставить сегодняшнюю власть страны легитимизировать пророссийское белорусское движение.

Сегодня много говорится о том, что президентскую власть Белоруссии необходимо вовлечь в широкий общественный диалог – не важно, хочет того сама власть или нет, – со всеми общественными силами страны. Это верный тезис, но необходимо учитывать, что разные силы обладают разной степенью влияния и значения. Безусловно, путь к диалогу не закрыт почти ни для кого, но в интересах успешности такого диалога его нужно организовывать, в первую очередь, с теми, кто представляет интересы большинства белорусского народа, т.е. с движениями и гражданскими организациями, чьи программы ориентируются на дальнейшее развитие связей с Россией и на создание единого правового пространства Союзного государства России и Белоруссии.

Россия должна заставить сегодняшнюю власть Белоруссии сеть за стол переговоров с пророссийскими белорусскими организациями, а у российского руководства есть все ресурсы для решения этой, не самой трудной задачи.

В процессе таких переговоров должны сформироваться контуры новой политической конфигурации в стране – появится модель, сама структура которой делает какое-либо проявление русофобии невозможным.

Нельзя относится к сегодняшней белорусской политической системе как к чему-то исторически устойчивому и самоценному. В действительности, то, что можно назвать аналогом политической устойчивости, рухнуло летом 2020 года. Сегодняшние осколки белорусского государства могут лишь обеспечить – при соответствующей поддержке со стороны России – формирование принципиально новой политической системы в стране, способной обеспечить социальный мир, справедливость и устойчивое развитие.

Сегодняшний президент Белоруссии стремительно теряет политическую субъектность. Настоящий политический диалог Россия должна вести не с Лукашенко, а с пророссийским большинством гражданского общества, и организациями, адекватно выражающими интересы этого большинства.

При этом российская политическая власть изначально должна строить такой диалог на условиях равноправия и взаимоуважения. Цель России – не в создании игрушечных политических инструментов, при помощи которых можно манипулировать общественными настроениями в стране и изображать всенародную поддержку московским начинаниям. Белоруссия не нуждается в создании очередной «Единой России».





Главной технической задачей российской политики должно стать понимание позиций других участников диалога. И при организации такого диалоганеобходимо ориентироватьсяна взаимодействие с политическими структурами, которые уже существуют в республике, а не пытаться создавать нечто новое, инородное для белорусов. Тем более что все попытки создания политических движений с «чистого листа» требуют достаточно большого времени, но именноэтоговремени ни у Белоруссии, ни у России в данный момент нет.

5.

Пророссийское общественное большинство в Белоруссии на данный момент не имеет чёткой политической программы. Оно, часто интуитивно, ориентируется на ряд принципов, не утруждая себя какими-либо теоретическими обоснованиями, что, кстати, не делает эти принципы ложными. – В обосновании нуждается неоднозначное и проблематичное, а подлинно истинное являет себя как ясное и очевидное.

Тем не менее, такие принципы максимально быстро должны превратиться врациональные основания новой идеологии. И ответственность за её создание ложится на гражданское общество страны.

Основанием такой идеологии должно стать осознание того, что Белоруссия является органичной и необходимойчастью Русской Цивилизации, границы которой простираются шире границ входящих в неё государств и внекоторой ни белорусская государственность, ни белорусский народ существовать не могут. В этом контексте формирование Союзного государства является своеобразной «инвестицией в будущее» – гарантией сохранения Белоруссии как геополитической, культурной и социальной целостности. Россия также нуждается в братском белорусском народе, как в равноправном партнёре.

Поскольку такое понимание места и роли Белоруссии в истории соответствует самосознанию общества, оно является важнейшим условием для формирования фундаментального социального согласия, на основе которого можно будет решать другие, более частные проблемы.

Любая идеология должна содержать в себе не только тип самопонимания, отсылающий к прошлому, но и ряд принципов, в соответствии с которыми она стремится формировать будущее. Триаду таких принципов можно сформулировать как «гражданское согласие, социальную справедливость и устойчивое развитие».

При том, что в первую очередь обращают на себя внимание два первых элемента этой триады, не меньшим значением обладает идея устойчивого развития, т.к. именно оно способно открыть обществу дверь в будущее. Консерватизм имеет право на существование только тогда, когда в нём присутствует творческий компонент, когда он является подлинным творческим консерватизмом. Именно творческого отношения к действительности, основанного на безусловном доверии государства к обществу, не хватило сегодняшней политической власти. Режим Лукашенко сделал ту же ошибку, что сделала до него советская партийная элита, которая в глубине своего самосознания испытывала страх перед народом и сделала всё, чтобы минимизировать влияние общества на принятие политических решений.

Основой устойчивого развития страны является её народ и та экономическая инфраструктура, что создавалась в стране усилиями многих поколений. Эта инфраструктура не способна выжить в том случае, если местные неолибералы начнут вталкивать Белоруссию в западное экономическое пространство. Нечто подобное уже происходило на Украине, что обернулось катастрофой для местной промышленности.

Белорусская промышленность может сохраниться только в рамках единой с Россией экономической структуры. Представления о том, что российские олигархи уничтожат белорусскую промышленность, ложно и является интеллектуальной диверсией. Россия нуждается в белорусской промышленности хотя бы потому, что эта промышленность высоко технологична и способна не только существенно усилить безопасность Союзного государства, но и помочь Русской цивилизации обрести новые направления технического развития.

Для Белоруссии важность сохранения собственного технического потенциала связана не только с решением проблем занятости, но и с возможностями сохранения высокого интеллектуального уровня белорусского общества: расширение высокотехнологичных производств неизбежно повлечёт за собой развитие образования, отразится на представлениях о качестве жизни.

Интересы дальнейшего технического развития неизбежно потребуют усиления влияния рабочих коллективов, что, в свою очередь, создаст предпосылки для формирования подлинного социального государства в стране. Первоочередной задачей на этом направлении является сохранение социальной медицины, образования, норм социальной защиты. Государство должно в первую очередь не контролировать общество, а защищать его. Это возможно только в том случае, если государственная политика будет соответствовать интересам социального большинства, а не узкой прослойки высшего класса.

6.

Среди критиков идеи Союзного государства распространено мнение, что союз двух братских народов изначально имеет неравноправный характер. В России, в частности, сторонники такой точки зрения обращают внимание на очевидную разницу в экономическом потенциале двух стран и говорят о том, что союз сделает Россию донором Белоруссии, ни принеся Российской Федерации никаких экономических бонусов.

Такая точка зрения так же является ложной. Безусловно, экономика России сильнее белорусской, но Белоруссия способна многое дать России в сфере социальных отношений.

Белорусская социальная модель, при всей своей общей архаичности и множестве несовершенств, содержит ряд элементов более прогрессивных в сравнении с современной российской. В этой модели присутствует серьёзный антикапиталистический потенциал, благодаря которому возможно формирование качественно новых социальных отношений.

И если эта модель сохранится, опосредованно она окажет влияние и на Россию, будет способствовать возрождению российского социального государства.

Сергей Иванников, Алексей Кочетков