Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Цуцики Вуди Аллена против беспредельщика Гая Ричи





Есть два режиссёра, чьи работы я никогда не пропускаю, – Вуди Аллен и Гай Ричи. Герои их фильмов имеют свой неповторимый типаж: у Аллена это нерешительный и рефлексирующий на каждом шагу интеллигент, обычно еврейского происхождения (но в данном случае это не имеет значения), у Ричи – брутальный мужик бандитского пошиба с железной волей. У алленовского героя всегда проблемы с женщинами, у героя Ричи – вообще нет никаких проблем (ни с женщинами, ни с чем-либо другим), а если они всё-таки возникают – он их ловко решает.

Чем дольше я наблюдаю за политической жизнью Белоруссии, тем больше отмечаю для себя, что в оппозиции там собрались персонажи Вуди Аллена, а власть удерживает герой Гая Ричи.





Лейтмотив предпоследнего фильма Ричи «Джентльмены» такой: «Чтоб стать царём зверей, мало вести себя по-царски, надо быть царём. Нельзя сомневаться: сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели». Лукашенко действует в точности по этому правилу: чтобы быть царём, он готов на всё – закрывать СМИ, гноить оппонентов в тюрьмах, убивать… И всё это – не моргнув глазом.





В последние месяцы новости из Белоруссии выглядят как элементы сценария мощного боевика: Лукашенко бегает с автоматом, его спецслужбы разоблачают заговор и берут заговорщиков прямо в центре Москвы, по приказу безбашенного президента лётчики перехватывают пассажирский лайнер со «змагаром» Протасевичем на борту – и вот ещё один враг режима нейтрализован. С точки зрения экшена – всё очень круто (если, конечно, наблюдать за этим со стороны).





При этом надо понимать, что Лукашенко показал далеко не всё, на что способен. У него ещё есть много козырей в рукаве. Ну например, если Россия вдруг решит отказать Батьке в поддержке, он запросто может организовать перестрелку на границе с Польшей, объявить об отбитом нападении НАТО, ввести в стране военное положение и заручиться-таки поддержкой Москвы, которая уж что-что, а «нападение НАТО» не сможет оставить без внимания. Да, Лукашенко беспредельщик и рок-н-ролльщик, и в этом его сила и преимущество перед оппонентами.





Кто, собственно, его оппоненты? Сбежавший в Польшу бывший министр культуры Павел Латушко, который с очень серьёзным лицом призывает белорусских граждан носить в знак протеста против режима белую одежду по четвергам и выходным. Вот так глянет Лукашенко на видео с размещённых по всей республике камер наблюдения – а там белорусы стоят все в белом. Сразу убежит к Януковичу в Ростов. Или команда Тихановской, которая призывает граждан голосовать в Интернете за «начало диалога с властью». При том, что эта самая власть готова разговаривать исключительно на языке террора.

Можно предположить, что всех «буйных» диктатор заблаговременно упрятал за решётку, вот и нету вожаков.Но как ведут себя оппозиционные лидеры в СИЗО? Сергей Тихановский униженно просит «нелегитимного президента» отпустить его на свободу, а Виктор Бабарико заискивающе смеётся над Батькиными шутками.





Рядовые участники оппозиционных акций также выглядят, как алленовские цуцики. Сначала они говорят, что чуть ли не умрут за мурал убитого силовиками Романа Бондаренко, а потом удирают от ОМОНа быстрее, чем Кастусь Калиновский от царских войск. А после этого и вовсе отказываются выходить на улицы, несмотря на отчаянные призывы из Польши и Литвы.

Но ладно, вот нашлись серьёзные дяди – решили провернуть в Белоруссии военный переворот. Кроме шуток, это единственный реальный способ сместить Лукашенко. Но что из этого вышло? Юрий Зенкович, Александр Федута и прочие пузатые заговорщики моментально попали в поле зрения белорусских спецслужб, как только сделали первый шаг в направлении вербовки силовиков. Из слитых КГБ в СМИ фактов можно сделать вывод, что Зенькович и его партнёры действовали по старой схеме белорусской оппозиции: нашли в Штатах благодетеля, который дал пять копеек на переворот («получится – с вас нефтеперерабатывающий завод, не получится – ну пять копеек не жалко»), четыре копейки мужчины сразу распределили по карманам, а оставшуюся проели в ресторанах за разговорами с «участниками заговора» из конторы.

Всё это выглядит так, как если бы герои Вуди Аллена оказались в фильме Гая Ричи и по недоразумению решили бросить вызов банде «джентльменов».





Исход такого противостояния предрешён. Давно замечено, что женщины любят сильных, дерзких и властных мужчин. Такой мужик может иной раз и побить, но женщины даже после размолвки всегда к нему возвращаются, чувствуя своим первобытным инстинктом надёжность и защищённость рядом с ним. Белоруссия как страна имеет, несомненно, женскую душу, и вот уже несколько месяцев даже не думает сопротивляться, когда дядя Саша наматывает на кулак её светло-русую косу.

У «змагаров» есть только одна возможность переломить ситуацию в свою пользу – стать мужиками, «джентльменами», рок-н-ролльщиками. Организовать боевые отряды, захватить административные здания, пойти штурмом на президентский дворец…

Осень патриарха

Несколько лет назад Ксения Собчак подарила Лукашенко книгу Маркеса «Осень патриарха». Но Александр Григорьевич её, судя по всему, не прочитал. В противном случае он знал бы, что пестовать в своей душе демона властолюбия – значит всю жизнь гореть на медленном огне чудовищного жертвенника.





Лукашенко похож на героя Маркеса даже в мелочах. «Он никогда не знал отца, как многие другие самые выдающиеся деспоты, а знал только одну-единственную свою родительницу, свою матушку». «Он лично проверял, сколько надоено, и распоряжался выдачей молока». Как и у Саракиаса, у Лукашенко в течение его президентства было много наложниц. Несомненно, были в его жизни и упорхнувшая Мануэла Санчес и осчастливившая его на миг Летисия Насарено. Последняя родила ему сына Колю, которого в детстве наряжали в парадную военную форму (как сына маркесовского Генерала Вселенной). У обоих диктаторов неожиданно умирали их политические оппоненты. «И разве можно было подумать, что он имеет хоть малейшее отношение ко всем этим внезапным смертям?»





Пожалуй, самое главное сходство между героем колумбийского романа и персонажем белорусской действительности – они оба не готовы идти на компромисс. «Когда генерал Родриго де Агилар, желая достичь разумного компромисса, явился к нему и предложил своё посредничество между ним и мятежниками, то увидел перед собою не выжившего из ума старца, который засыпал на аудиенциях, а человека былых времён, храброго бизона, и человек этот, не раздумывая ни секунды, заявил: "Ни фига не выйдет, я не уйду!"».





Лукашенко тоже не уйдёт, пока стервятники-грифы не проникнут через окна и балкон в президентский дворец.

9 августа прошлого года в Белоруссии наступила «осень патриарха», Лукашенко впервые увидел, что страна его не любит, но при этом уход на покой в его планы не входит. Он будет бороться за власть всеми способами: насилием, угрозами, хитростью. Учитывая, что бел-чырвона-белые бунтовщики явно не склонны к геройству, эта осень может затянуться на годы… И эти годы жёлтого листопада не принесут счастья ни этой мягкотелой стране, ни этому властолюбивому старцу.

Дорожно-карточный шулер

Напрашивается вопрос, а как же будут складываться отношения белорусского старца с его российским коллегой, который тоже не собирается уходить на покой. Говорят (в основном анонимные ТГ-каналы), что проблему пролонгации своих полномочий после 2024 года Владимир Путин собирается решать при помощи Белоруссии. Мол, возвращение Минска и Бреста будет воспринято русскими людьми с таким же воодушевлением, как возвращение Крыма, и рейтинг вечно молодого Владимира Владимировича снова взлетит ввысь. Я сам писал об этом ещё в 2018 году и до сих пор питаю надежды, что этот сценарий реализуется. В конце концов, Путин всё равно останется с нами ещё надолго, и будет гораздо веселей, если мы будем жить вместе с Путиным и Белоруссией, а не просто с Путиным.





Однако за три года, прошедшие с момента написания мной статьи о том, что Белоруссия станет вторым Крымом, Кремль показал себя слабым переговорщиком с Лукашенко. Путин считает, что с белорусским коллегой можно договориться по-хорошему. Силовой аспект в данном случае не рассматривается. Осведомлённые источники сообщают, что в ходе участившихся в последнее время переговоров президентов России и Белоруссии Лукашенко предлагается то должность вице-президента, то пост председателя правительства объединённого государства, но Батька всё кобенится. Бесперспективность такого подхода наглядно демонстрирует эпопея с «дорожными картами» интеграции в рамках Союзного государства.





Эти самые интеграционные «дорожные карты» президенты России и Белоруссии должны были подписать ещё в декабре 2019 года, но Лукашенко сорвал их подписание, поскольку ему не понравилась последняя, 31-я карта, предусматривавшая создание наднациональных органов и введение единой валюты. Когда Батьку клюнул жареный бел-чырвона-белый петух, переговоры по дорожным картам возобновились. В сентябре 2020 года белорусский посол Владимир Семашко заявил, что согласовано 28 с половиной карт из 30. В феврале 2021 года Лукашенко в Сочи сказал, что «осталось доработать 6-7 дорожных интеграционных карт из 33». И вот в апреле этого года белорусский президент озвучил новый расклад: 26-27 карт согласовано, осталось 2-3.





Сложно найти независимого эксперта по Белоруссии, который бы считал, что эти карты когда-нибудь будут подписаны. А вот в то, что Лукашенко получит кредит под аккомпанемент этих дорожно-карточных разбирательств, верится легко. Так было уже много раз.

Углубление интеграции для Лукашенко – это лишь предлог, чтобы выклянчить у Москвы дополнительные дотации. И не замечать этого невозможно: договор о создании Союзного государства был подписан ещё в 1999 году, и за это время российско-белорусская интеграция не продвинулась ни на йоту. Даже решение о такой мелочи, как отмена роуминга между двумя странами не принимается уже много лет. Путин не может этого не понимать, однако снова и снова садится играть в дорожные карты с откровенным шулером.

Что делать с Лукашенко?

Разворачивающийся сегодня крупнейший в истории Белоруссии политический кризис открывает перед Кремлём прекрасную возможность решить белорусский вопрос в свою пользу, то есть инкорпорировать территорию Белой Руси в общее с Москвой политическое пространство. Это спутает карты шулеру и избавит белорусов от опостылевшего им беспредельщика, переживающего осень патриарха.





В деле возвращения Белоруссии в состав России есть два варианта. Первый – давление на Лукашенко с целью принудить его к запуску процессов реальной интеграции. В качестве средств здесь должны быть задействованы угрозы, шантаж, разговор с позиции сверху. По-хорошему Батька не понимает, это показали безрезультатные переговоры, которые велись президентами РФ и РБ последние несколько лет. Второй вариант – радикализация белорусской оппозиции и провоцирование гражданской войны с последующим вводом российских войск и референдумом о вхождении в состав России. Поскольку только Россия может обеспечить мир на этой территории. Этот сценарий на сегодняшний день кажется ненаучной фантастикой, однако напомню, что перед выборами президента на территории Белоруссии были обнаружены бойцы «Вагнера», и объяснения относительно нахождения их там были, мягко говоря, не очень убедительны.





С моей точки зрения, эти два варианта следует реализовывать последовательно. Сначала нужно попытаться запугать Александра Григорьевича, выкрутить ему руки, сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Если же Лукашенко всё-таки откажется – тогда вызывать условным Боширова и Петрова.\





Будет Кремль действовать по описанному мной сценарию? Не знаю. Вполне возможно, что Владимир Путин в очередной раз махнёт рукой на Белоруссию, выдаст очередной кредит Лукашенко, и всё будет так, как было все последние годы: РФ и РБ продолжат имитировать интеграции. Однако очевидно, что второго шанса решить белорусский вопрос в свою пользу Российской Федерации может уже не представиться. И есть основания полагать, что в Кремле это понимают.





Западные СМИ рисуют Путина дерзким и крутым мужиком из фильмов Гая Ричи. В ближайшее время у нас будет возможность проверить, так ли это на самом деле. Если удастся принудить строптивого Батьку к реальной интеграции – титул главного рок-н-ролльщика постсоветского пространства однозначно будет у российского лидера. Пока же преимущество в этой схватке на стороне Лукашенко.