 

В России стало меньше среднего класса и предложений для него

 

В российской розничной торговле наметилась поляризация форматов и рост популярности дискаунтеров из-за усугубления имущественного расслоения, полагают в аналитической компании InfoLine:

"Население у нас очень серьёзно стало поляризоваться. Мы видим, что та часть населения, которая живет за этой красной чертой, где реальных доходов недостаточно для того, чтобы просто даже удовлетворять текущие потребности, эта часть населения растет, и сегодня живущих за чертой прожиточного минимума уже почти 20%", - сказал гендиректор InfoLine Иван Федяков.

По его словам, растёт доля потребителей, которых по объёму доходов и расходов аналитики относят к "бюджетному ценовому сегменту" (на их долю приходится около 55%). Доля среднего ценового сегмента (около 15%) при этом снижается, а верхний ценовой сегмент (около 10%) остаётся стабильным.

"Это, на самом деле, тревожный факт, потому что это очень серьезно будет влиять на стратегию поставщиков, производителей продуктов питания, важно понять, в каком классе вы хотите находиться - в эконом или в бизнесе. Возможно, в ближайшее время среднего класса нам будут предлагать все меньше", - заключил Федяков. С учетом роста цен на продукты питания, который приближается к 10%, возвращение реальных доходов населения к росту в 2021 году он считает маловероятным.


На этом фоне в России растёт популярность дискаунтеров. Лидер этого сегмента -- сеть "Светофор" -- стала самой быстро растущей из крупнейших ритейлеров"Те самые 20% населения, которые живут ниже красной линии, это стабильно 100% аудитория данных проектов. Но, на самом деле, и не только они будут потребителями в подобных магазинах".


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