 

Белгородскую область атакуют дроны, ранен мужчина, в Шебекине загорелся газовый резервуар

Украинский дрон-камикадзе взорвал припаркованный автомобиль с водителем в Белгородской области, водитель получил многочисленные осколочные раненияВ Шебекине ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции, в результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. В Малиновке дрон залетел в частный жилой дом и взорвался. В целом за сутки белгородскую область атаковали 34 украинских дрона. В посёлках Разумное и селе Таврово повреждено по одному частному жилому дому, в селе Толоконное повреждены четыре грузовых автомобиля. 
В Пологах Запорожской области украинцы ударили по жилой пятиэтажке. 

 

Участник СВО, гражданин Узбекистана Павел Житник заявил об угрозе депортации в Узбекистан, где ему грозит тюремный срок за наёмничество. Житник пошёл на СВО добровольцем, участвовал в штурме Мариуполя, был ранен, имеет медали «За освобождение Мариуполя» и «За службу в особых условиях». Несмотря на наличие боевых наград, мужчина не может получить положенные за ранение выплаты, поскольку не имеет российского гражданства. При этом жена и дочь Житника — россиянки. Боец рассказал, что неоднократно обращался в миграционную службу ДНР с целью получить гражданство, но ему отказывали.



 
 
 

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