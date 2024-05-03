Белгородскую область атакуют дроны, ранен мужчина, в Шебекине загорелся газовый резервуар

Участник СВО, гражданин Узбекистана Павел Житник заявил об угрозе депортации в Узбекистан, где ему грозит тюремный срок за наёмничество. Житник пошёл на СВО добровольцем, участвовал в штурме Мариуполя, был ранен, имеет медали «За освобождение Мариуполя» и «За службу в особых условиях». Несмотря на наличие боевых наград, мужчина не может получить положенные за ранение выплаты, поскольку не имеет российского гражданства. При этом жена и дочь Житника — россиянки. Боец рассказал, что неоднократно обращался в миграционную службу ДНР с целью получить гражданство, но ему отказывали.



