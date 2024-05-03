 

В Россию вернулись порядка 45% тех, кто покинул страну в 2022 году

Возвращение уехавших после начала спецоперации граждан РФ ускоряет рост российской экономики, считает агентство "Блумберг". 

По его информации, на обратную миграцию в Россию пришлось "от одной пятой до одной трети" от 3,6-процентного роста ВВП страны в 2023 году.

По данным фирмы Finion, предоставляющей в том числе миграционные услуги, в РФ вернулись около 40-45% тех, кто покинул страну в 2022 году. Вероятно, это связано с тем, что всё больше уехавших за рубеж россиян, находясь в иностранных государствах, сталкиваются с трудностями как при устройстве на работу, так и в бытовой сфере, -- в том числе, нередко, с ксенофобией.


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