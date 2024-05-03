В Рязанской области и Подмосковье сотрудники МВД организовали нелегальную миграцию, во Владимире мигрант убил пенсионерку

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Во Владимире мигрант из Узбекистана до смерти забил восьмидесятисемилетнюю женщину.
В Москве суд рассмотрит дело 39-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании и разбойных нападениях, совершённых 14 лет назад. 
В Кирове (Вятке) задержан мигрант из Узбекистана, который находится у себя в стране в розыске по подозрению в торговле людьми. 
В Рязанской области семерым российским полицейским предъявили обвинение в организации незаконной миграции
В Подмосковье сотрудники МВД получили взяток на сумму более миллиона рублей (по самой приблизительной оценке) за фиктивную постановку на миграционный учёт порядка полутора тысяч иностранцев.
На строительстве нового пассажирского терминала аэропорта Оренбурга выявлено 27 нелегалов.
В Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности из-за ситуации в школе № 167. По данным следствия, тринадцатилетний мигрант пятиклассник регулярно отбирал у младших учеников школы деньги, которым для завтрака выдавали дома. Родители говорили об этом учителям, но хулиган продолжал терроризировать учеников. 
В Москве бизнесмен Арменак Хачатрян стрелял в голову охранника гостиницы "Украина" (но попал по касательной), потом скрылся на автомобиле "Гелендваген", не имея водительских прав. При задержании у него нашли пистолет и наркотики. 
Под Тверью за сбыт наркотиков задержаны члены этнической ОПГ.
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