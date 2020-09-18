Росстат: число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось

По данным Росстата , число россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, увеличилось.

Во II квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 19,9 млн. человек (13,5% населения страны), исходя из установленной Минтруда РФ суммы прожиточного минимума 11 468 руб. Это на 1,3 млн человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.