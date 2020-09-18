 

Росстат: число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось

По данным Росстата, число россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, увеличилось. 
 
Во II квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 19,9 млн. человек (13,5% населения страны), исходя из установленной Минтруда РФ суммы прожиточного минимума 11 468 руб. Это на 1,3 млн человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. 
 
Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов.

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