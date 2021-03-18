За прошедший год мировой "средний класс" сократился на население Германии и Франции

В январе 2020 года Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики на 2,5% в течение года. Однако год спустя выяснилось, что экономика уменьшилась на 4,3%.

С точки зрения людских доходов это означает, что 150 млн человек -- по численности это совокупное население Франции и Германии -- выпали из категории "среднего класса", в которую они прежде попадали.

Под "средним классом" понимается очень широкая группа людей с доходами 10-50 долларов в день.



В развивающихся странах с потерей работы столкнулись 36% домохозяйств, две трети испытали падение уровня доходов.

Число людей, живущих в крайней бедности, за год увеличилось на 5 миллионов.