За прошедший год мировой "средний класс" сократился на население Германии и Франции

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В январе 2020 года Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики на 2,5% в течение года. Однако год спустя выяснилось, что экономика уменьшилась на 4,3%. 
С точки зрения людских доходов это означает, что 150 млн человек -- по численности это совокупное население Франции и Германии -- выпали из категории "среднего класса", в которую они прежде попадали.
Под "средним классом" понимается очень широкая группа людей с доходами 10-50 долларов в день.
В развивающихся странах с потерей работы столкнулись 36% домохозяйств, две трети испытали падение уровня доходов. 
Число людей, живущих в крайней бедности, за год увеличилось на 5 миллионов. 
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APN.ru