За прошедший год мировой "средний класс" сократился на население Германии и Франции
- 18.03.2021, 23:54,
- Новости
- 310
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
В январе 2020 года Всемирный банк прогнозировал
рост мировой экономики на 2,5% в течение года. Однако год спустя выяснилось, что экономика уменьшилась на 4,3%.
С точки зрения людских доходов это означает, что 150 млн человек -- по численности это совокупное население Франции и Германии -- выпали из категории "среднего класса", в которую они прежде попадали.
Под "средним классом" понимается очень широкая группа людей с доходами 10-50 долларов в день.
В развивающихся странах с потерей работы столкнулись 36% домохозяйств, две трети испытали падение уровня доходов.
Число людей, живущих в крайней бедности, за год увеличилось на 5 миллионов.