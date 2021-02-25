Напивхвыльовый тремтяч. Как идёт принудительная украинизация

На портале Eadaily вышел материал Кристины Мельниковой
, посвящённый насильственной украинизации, которая тянется с начала 90-х годов, но приобретает всё больший масштаб. В материале об украинизации рассказывают русские жители Украины:
"В Киеве в 90-е годы стали массово сокращаться школы с русским языком преподавания. Была проблема найти русскую школу. Но и там нам внушали, что русский язык вам не нужен, вы должны учить государственный язык. Соответственно, преподавание русского и украинского языков шло по-разному (три урока «мовы» в неделю и один — русского, один урок русской литературы, два — украинской)".
"В нулевых я училась в университете. Это был самый престижный университет Украины. Естественно, преподавательский состав в подавляющем большинстве был настроен прозападно и «самостийнически». Там тоже была довольно жесткая языковая политика. Преподавание велось только на украинском. Доходило до абсурда. Баллы за ответы на экзаменах, зачетах, а также за рефераты, курсовые и дипломные снижались из-за ошибок правописания или произношения. Притом что этот факультет был совершенно не гуманитарный и знание языка здесь вообще никаким боком не должно было бы оцениваться".
"Вся документация у нас идет только на украинском. Ни одно заявление не будет принято и рассмотрено на русском языке. Заполнить бланк в библиотеку, бассейн, салон красоты, автошколу, да хоть в клуб спортивного метания ножей можно только на украинском. Иначе вас не обслужат и не продадут вам услугу".
"Официальная сфера семимильными шагами украинизируется, но сфера бытового общения остается, как и прежде, преимущественно русскоязычной. Между собой люди разговаривают на русском. Этому есть ряд причин. Киев — крупный город. Здесь исторически сформировалось так, что горожане говорят по-русски, а по-украински говорят выходцы из сел. На подсознательном уровне эта установка продолжает работать. Здесь наблюдается даже такая языковая шизофрения: некто приехал из украиноязычной глухой провинции, в Киеве поднялся, построил бизнес, на работе и в собственной семье разговаривает по-русски, но при этом ратует за тотальную украинизацию и требует от своих работников обслуживать клиентов на украинском. Трагедия нашего общества в том, что оно молчаливо сносит надругательство над языком, на котором само же и разговаривает".
"Впервые ещё в 90-х, когда в самостийной Украине начали украинизировать науку, медицину, да и вообще всё, что под руку попадало. Это выглядело и нелепо и смешно одновременно. У меня в институте, к примеру, был введён технический украинский язык, которого на тот момент не существовало в принципе. И заключались эти занятия в том, что нам (студентам) давались списки техтерминов на русском и задание придумать (!!!) им соответствующие украинские. Потом, я так понимаю, весь этот бред в основной массе куда-то отправлялся, кем-то анализировался и внедрялся. К примеру, часть дециметровой ТВ-антенны называется «полуволновой вибратор» — на украинском теперь — «напивхвыльовый тремтяч».
К слову сказать, друзья мои, учившиеся в медицинском институте, рассказывали о подобных же экзерсисах, но уже в сфере медицины. Если быть честным, то мой выпуск еще бог миловал обучаться по новым украинским учебникам и на украинском языке, чего не могу сказать о последующих. Преподаватели какое-то время саботировали подобные вещи, но после череды выговоров, а то и увольнений с заменой на преподавателей с Западной Украины дело у них пошло".