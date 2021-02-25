Напивхвыльовый тремтяч. Как идёт принудительная украинизация

На портале Eadaily вышел материал Кристины Мельниковой , посвящённый насильственной украинизации, которая тянется с начала 90-х годов, но приобретает всё больший масштаб. В материале об украинизации рассказывают русские жители Украины:

"В Киеве в 90-е годы стали массово сокращаться школы с русским языком преподавания. Была проблема найти русскую школу. Но и там нам внушали, что русский язык вам не нужен, вы должны учить государственный язык. Соответственно, преподавание русского и украинского языков шло по-разному (три урока «мовы» в неделю и один — русского, один урок русской литературы, два — украинской)".

"В нулевых я училась в университете. Это был самый престижный университет Украины. Естественно, преподавательский состав в подавляющем большинстве был настроен прозападно и «самостийнически». Там тоже была довольно жесткая языковая политика. Преподавание велось только на украинском. Доходило до абсурда. Баллы за ответы на экзаменах, зачетах, а также за рефераты, курсовые и дипломные снижались из-за ошибок правописания или произношения. Притом что этот факультет был совершенно не гуманитарный и знание языка здесь вообще никаким боком не должно было бы оцениваться".

"Вся документация у нас идет только на украинском. Ни одно заявление не будет принято и рассмотрено на русском языке. Заполнить бланк в библиотеку, бассейн, салон красоты, автошколу, да хоть в клуб спортивного метания ножей можно только на украинском. Иначе вас не обслужат и не продадут вам услугу".

"Официальная сфера семимильными шагами украинизируется, но сфера бытового общения остается, как и прежде, преимущественно русскоязычной. Между собой люди разговаривают на русском. Этому есть ряд причин. Киев — крупный город. Здесь исторически сформировалось так, что горожане говорят по-русски, а по-украински говорят выходцы из сел. На подсознательном уровне эта установка продолжает работать. Здесь наблюдается даже такая языковая шизофрения: некто приехал из украиноязычной глухой провинции, в Киеве поднялся, построил бизнес, на работе и в собственной семье разговаривает по-русски, но при этом ратует за тотальную украинизацию и требует от своих работников обслуживать клиентов на украинском. Трагедия нашего общества в том, что оно молчаливо сносит надругательство над языком, на котором само же и разговаривает".