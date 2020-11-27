Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Я бы хотела объяснить, почему пишу эту статью. Мой муж-диабетик пострадал от перепрофилирования клиник — уникальное отделение гнойной хирургии Видновской районной клинической больницы, где он наблюдался, было, как и вся больница, отдано под ковид. Отделение специализированное, там диабетикам спасали ноги от ампутации. Такой структуры больше нет в Подмосковье, и ещё вопрос, есть ли в России. Но подмосковный Минздрав цинично заявил, что любая другая хирургия (где предлагают только ампутацию) — полноценная замена специализированной, и перепрофилировал ВРКБ. Минздраву всё равно, отрежут вам ногу или сохранят; для него и то, и другое — равноценная медицинская помощь.

С тех пор как в России была официально объявлена пандемия коронавируса, властями страны и регионов внедрён перечень разнообразных мер. Нет смысла всё перечислять: это и необходимость получать разрешения для поездок, и безумный соцмониторинг, и обязательное ношение масок, перчаток, и перепрофилирование больниц — «новая нормальность» коснулась каждого.

Перепрофилирование под ковид уникальных лечебных учреждений — нередкое явление. Я с ужасом наблюдала, как Министерство здравоохранения громит всё то, чем следовало бы гордиться. Против переделки больниц в инфекционные бараки выступали и в Подмосковье, и в стране в целом: в Жуковском, в Златоусте, в Томске; да много где ещё. Но за нехватку коек и врачей-инфекционистов ответила не власть, а пациенты, страдающие неинфекционными болезнями — у них отобрали право на нормальное лечение. Пациенты упомянутой ВРКБ борьбу за гнойное отделение проиграли — по сей день оно работает только для тех, у кого есть ковид. Коллапс здравоохранения явно имеет системный характер: наверное, можно отбить у всероссийской коронавирусной администрации одну больницу, но она пожрёт другие, потому что для чиновников сегодня есть только одна болезнь, остальные запрещены.

Вот недавний случай: в Нижегородской области от последствий диабета скончалась женщина, которую госпитализировали в коронавирусную больницу и лечили от вируса. Резкое ухудшение, три дня комы и смерть пациентки, которой было всего 45 лет и которую, наверное, можно было спасти, если бы сотрудники больницы руководствовались здравым смыслом, а не впали в вирусное безумие.

Кроме пациентов, которые не могут получить лечение или получают не от того, чем болеют, есть ещё и их родственники; их в новых реалиях терзает один из самых тяжёлых стресс-факторов — неопределённость. Ведь если человек попал в больницу во время пандемии, то контроль ситуации со стороны его родных практически потерян. Что делать, если телефон близкого человека не отвечает? Получится ли дозвониться до отделения? Что, если поставлен неверный диагноз?

Недавно у моей знакомой случилась трагедия: дядю госпитализировали в чужом городе с инсультом. С ним была дочь, её на порог не пустили: коронавирус! В реанимации есть телефон, он не отвечал. У министерства здравоохранения региона есть аккаунт в Фейсбуке — чтобы имитировать открытость и публиковать официоз; общаться с обезумевшими от горя родственниками там не собирались. В итоге с лечащим врачом связались, что потребовало почти нечеловеческих усилий, а дядя умер от инсульта.

Честно говоря, многие медики (не только чиновники) не любят разговаривать с родственниками пациентов. Но ковидный режим выдал всем карт-бланш — больницы отгородились от семей пациентов, оставляя их жить в мире страха и сомнений.

Ещё весной 2020 года, когда система здравоохранения получила первые удары от собственных управленцев, общественность предупредила: первыми жертвами в той реальности, где оставили одну болезнь, ковид-19, станут онкологические больные. Так и случилось! Но если поначалу жертвы могли казаться случайным следствием «перенастройки системы» на пандемию, то сейчас перенастраивать, похоже, уже нечего. Так, в ноябре текущего года стало известно, что около шестидесяти онкологических больных в Ростове-на-Дону остались без терапии, потому что Городская больница № 7 была перепрофилирована.

Время от времени из реального мира, где люди не могут лечиться и умирают без медицинской помощи, прорываются особенно громкие жалобы и проклятья. На эти стенания государственная машина в разных её ипостасях даёт неизменный циничный ответ. Суть его в том, что, согласно всем регламентам и постановлениям, у нас якобы есть полноценная медицина.

В том же Ростове-на-Дону, например, страховщики (ОМС) благостно сообщали, что при перепрофилировании больниц лечащий врач предлагает больному пройти стационарное лечение в ином медицинском учреждении — «в соответствии с маршрутизацией оказания медицинской помощи». Всё это — отвратительное иезуитство. Правда же состоит в том, что многие лечебные заведения незаменимы, а маршрутизацию чиновники Минздрава составляли случайным образом, без учёта специализации стационаров.

Те же ростовские страховщики утверждали, что плановая медицинская помощь в полном объёме должна быть оказана в первую очередь пациентам с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринологическими заболеваниями, а также тем, кто находится на «искусственной почке» (диализе). Тогда почему ростовские больные раком крови остались без лечения? Как вышло, что женщина в Нижегородской области умерла от диабета? Ведь всем им была положена помощь в первую очередь?

Ещё весной 2020 года даже намёки на возможный отказ в плановом лечении вызывали возмущение — сейчас это лишь часть скучных будней. В начале ноябрябыла приостановлена плановая медицинская помощь в Новосибирской области. 14 октября власти Липецкой области официально заявили, что на две недели в регионебудет прекращено оказание плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках в связи с острой нехваткой кадров.

Интернет-форумы привычно откликнулись жуткими историями: в критической ситуации люди без коронавируса брошены без помощи. Вот одно из сообщений:

«Моему дядьке должны были операцию делать на обеих ногах, сосудистое. В сентябре — аневризма сосудов на ногах, срочная операция. Потом выписка и на повторные операции с 15 октября. Сдал все анализы, ковидные и так далее. Завтра должен был ложиться в областную больницу. Уже не ложится теперь. Когда и как теперь оперироваться — никто не скажет, а ноги от колена и ниже синюшные стали и почти потеряли чувствительность — кровообращение никудышное» .





А государственная система выработала нехитрую пиар-стратегию, согласно которой вся вина за происходящее возлагается на население. «Причинами заболеваемости в сентябре и октябре стали, в основном, пренебрежение липчан масочным режимом, кожными антисептиками и социальным дистанцированием», — заявлено в материале, рассказывающем о заседании оперштаба заместителя главного государственного санитарного врача Липецкой области. Вот так. Не недостаток инфекционистов и инфекционных больниц, не управленческие провалы — нет, виноваты липчане! Избавиться бы от них, ведь только пакостят липецкому здравоохранению, тогда бы и началась достойная жизнь…





Становится ясно: сегодня нет того святого предела, за который было бы страшно зайти. Вам сказали, что ваше плановое лечение подождёт? Значит, подождёт и ваше экстренное. Душераздирающий случай из Московской области:

« . Жительница Лесного Городка рассказала, как не могла получить экстренную помощь, страдая от острой боли в животе и высокой температуры — теряющую сознание женщину возили по медучреждениям в поисках аппарата КТ, чтобы исключить коронавирус . В больнице врачи требовали, чтобы она не кричала от боли, а в итоге предложили сделать полостную операцию, чтобы «посмотреть, что внутри», поскольку кабинет УЗИ открывался только в девять часов утра»