В России выросла смертность от причин, не раскрываемых Росстатом
- 07.09.2020, 18:53,
- Новости
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В то время как смертность от коронавируса в России идёт вниз, общая смертность по сравнению с аналогичным периодом 2019 года идёт вверх.
Предположительно это может быть связано с тем, что населению в течение нескольких месяцев не оказывалась плановая медицинская помощь, не проводились профилактические мероприятия.
Однако предметно оценить ситуацию пока невозможно: Росстат перестал публиковать
данные об иных причинах смерти, помимо коронавируса.