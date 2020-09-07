 

В России выросла смертность от причин, не раскрываемых Росстатом

В то время как смертность от коронавируса в России идёт вниз, общая смертность по сравнению с аналогичным периодом 2019 года идёт вверх.
 
Предположительно это может быть связано с тем, что населению в течение нескольких месяцев не оказывалась плановая медицинская помощь, не проводились профилактические мероприятия.
 
Однако предметно оценить ситуацию пока невозможно: Росстат перестал публиковать данные об иных причинах смерти, помимо коронавируса.
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