В России выросла смертность от причин, не раскрываемых Росстатом

В то время как смертность от коронавируса в России идёт вниз, общая смертность по сравнению с аналогичным периодом 2019 года идёт вверх.

Предположительно это может быть связано с тем, что населению в течение нескольких месяцев не оказывалась плановая медицинская помощь, не проводились профилактические мероприятия.