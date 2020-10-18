Белорусская политическая осень: анамнез





Лукашенко четверть века целенаправленно и с особой тщательностью зачищал политическую систему от появления даже намёка на оппозиционность общерусского толка. Поэтому из 55 подавших заявки в Центризбирком не было ни одной реальной кандидатуры, которая бы апеллировала к воссоединению с Россией, сворачиванию националистической политики «белорусизации» и всем тем ценностям, которые исповедуют люди, не примкнувшие ни к митингам прозападной оппозиции, ни к официозным собраниям.

Поэтому русской альтернативы в Белоруссии не было и нет. Поэтому гражданам пришлось делать выбор между плохим и очень плохим. Была прозападная либеральная оппозиция и Лукашенко, который в попытках перехватить националистические знамёна выглядел едва ли не большим националистом, чем заокеанский мощный старик Зенон Позняк.

Представители прозападной оппозиции выглядели в высшей степени интеллигентно на фоне Лукашенко, стремившегося всеми правдами и неправдами победить «пророссийского кандидата». Они не делали резких заявлений, не вещали об исходящей от России угрозе, не брали в заложники российских граждан, не фабриковали на них уголовные дела с дикими и нелепыми обвинениями, не торговали головами русских и не корчились в припадках шпиономании. Всё это, впрочем, не значит, что в рядах белорусской прозападной оппозиции нет русофобов – наоборот, предостаточно.

В августе, на волне протестных настроений, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская озвучила инициативу формирования «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии». Изначально было понятно, от кого КС собирается передавать власть, но до сих пор не ясно, как именно и кому именно.

КС – самочинное собрание самых разных личностей, от маститых политиканствующих русофобов до дизайнеров, музыкантов и прочих представителей «свободных профессий», столь же далёких от реальной политики, как филолог от отбойного молотка. Изначально формировалось впечатление, что это популярные, обладающие большим авторитетом личности, которым общество якобы доверяет решение очень ответственной и деликатной миссии.

На самом деле члены КС были не столько популярны и авторитетны, сколь узнаваемы, да и то, преимущественно, в узких кругах. Однако главная проблема была в другом: Александра Лукашенко забыли спросить, желает ли он осуществлять заявленный кем-то трансфер власти.

Похоже, что человек, более четверти века не выпускающий из легендарных «посиневших пальцев» пресловутую «выросшую корону», категорически возражает. Причём делает это настолько решительно, что не останавливается перед законными формальностями и моральными условностями.

Например, по его приказу в центре Минска, на соседней с президентской администрацией улице средь бела дня похитили члена президиума КС Марию Колесникову. Её пытались насильственно выслать на Украину, чего не практиковалось со времён СССР. Однако и в те времена советские диссиденты не рвали паспорт, чтобы потенциально принимающая сторона не смогла их принять. Сейчас эту мужественную музыкантшу держат в следственном изоляторе – такая мера, согласно УПК, применяется в отношении тех, кто может скрыться за границей.

Абсурда добавляет странная история с приглашением Колесниковой на беспрецедентную встречу Лукашенко с арестованными оппозиционерами в сизо КГБ. Адвокат арестованной Александр Пыльченко утверждает, что за ней в СИЗО города Жодино прибыли представители руководителя республики с предложением проехать в Минск «пообщаться», на что Колесникова ответила отказом.

Пресс-служба президента Белоруссии через Telegram-канал «Пул первого» заявляет, что «на встречу её не приглашали». То есть руководитель президентской пресс-службы Наталья Эйсмонт отрабатывает задание опровергнуть очевидный факт, роняющий авторитет её начальника и повышающий, соответственно, авторитет узницы печально известного жодинского изолятора.

Состоявшаяся в субботу 10 октября почти пятичасовая «встреча с представителями оппозиционных политических движений, которые сейчас находятся в СИЗО КГБ», как выразилась президентская пресс-служба, была очень странной. Со стороны может показаться, что речь о чём-то случайном: ехал поиграть в хоккей или по каким другим неотложный государственным делам Александр Григорьевич, насвистывая известную песню ВИА «Весёлые ребята», и между прочим заехал (в хорошем смысле слова), встретился с 11 политзаключёнными.

«Страна живет под лозунгом: «Даешь диалог». Я, исходя из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое радикальное предложение - по всем вопросам. Не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире», - процитировала президентская пресс-служба выступление Лукашенко на мероприятии в СИЗО КГБ.





Уместно напомнить, что несколько лет назад Лукашенко озадачил своих подчинённых подготовкой проекта новой Конституции, который будет вынесен на референдум. Работа ведётся тайно. Недавно через какие-то оговорки третьестепенных лиц гражданам было предложено присылать свои предложения.

О каком «диалоге» в данном случае речь – не понятно. С согражданами представители властей с августа разговаривают дубинками, резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и водомётами. Последствия таких «встреч» представлены огромным массивом фотографий и видеозаписей, ставших предметом рассмотрения Совета по правам человека ООН и участников Московского механизма ОБСЕ.

Непонятно, как можно вести цивилизованный диалог с узниками тюрьмы, перед которыми внезапно предстал Лукашенко с каким-то невнятным (судя по цитате) предложением. Понятно, что на улице основной закон страны не пишется, но есть ли для этого условия в камере учреждения КГБ? Там узники спят на «вертолёте» (конструкция между шконками), там вместо туалета – ведро, там роскошь – помыться в душе раз в неделю. С учётом сокамерников и различных процедур администрации – не самые благоприятные для законотворчества условия.

Лукашенко, похоже, даже не задумывается, как воспитывать законопослушного гражданина на уважении к Основному закону, положения которого написаны политзаключёнными в тюрьме. Возможно, даже не в этом цель странных телодвижений между президентским дворцом и СИЗО КГБ.

Отпущенный 11 октября под домашний арест участник «встречи» - бывший сборщик подписей за выдвижение Виктора Бабарико, бывший комсомолец и предприниматель Юрий Воскресенский в интервью государственному телеканалу заявил:

«Поэтому надо прекращать выходить в воскресенье на эти акции и переводить свою активность в политическую плоскость. Сейчас власть протянула нам руку, и эту руку надо обязательно пожать. В том числе не только ради себя и своей семьи, а не секрет, что по итогам акций задерживают сотни человек, и сотни людей ранее не привлекались к каким-то нарушениям, они портят свою биографию, они ухудшают себе жизнь, они создают проблемы другим людям в том числе. То есть не только, чтобы уберечь себя от проблем и не создать себе такие проблемы, в которые попал я или мои коллеги по следственному изолятору, но надо еще и спасти нашу страну, надо сохранить ее многовекторность, надо сохранить, в том числе, ее экспортный потенциал. Если мы будем постоянно ходить, все это приведет к ряду непредсказуемых последствий. Ну и, в конце концов, холода уже!».

Особенность этого «интервью» в том, что записано оно было и выдано в эфир за несколько дней до «встречи» с Лукашенко - в период содержания Воскресенского под стражей в СИЗО КГБ. Такие необычные обстоятельства лишь подтверждают, что закон «О СМИ», как и другие законы, и правила содержания под стражей отступают перед явленной политической целесообразностью.

Лукашенко очень желает прекращения унижающих его протестных манифестаций. При этом он понимает, что от заявлений сборщика подписей Воскресенского, равно как и от других людей, неправомерно названных «представителями оппозиционных политических движений», такого эффекта ожидать не стоит. Слишком многим понятно, в обмен на что любимец официозных СМИ покинул стены, которые помнят пытки и расстрелы НКВД.

В августе спецслужбы заставили Светлану Тихановскую зачитать на видеокамеру аналогичные призывы в обмен на возможность уехать за границу. После этого протестные выступления только усилились, и была даже предпринята попытка общенациональной забастовки.

Реально сейчас уличные протесты в Белоруссии никто не контролирует – ни КС, ни Тихановская, ни политзаключённые. Протестные манифестации координируются, в том числе, через известный Телеграм-канал NEXTA, но уже в гораздо большей степени -- через автономные «дворовые чаты».

В этом свете попытки Лукашенко создать себе какую-то оппозицию из полиитзеков выглядят жалко. Равно как и «ультиматум Тихановской», которая не контролирует живущий сам по себе белорусский уличный протест. Осталось подождать совсем немного, чтобы выслушать оправдания неминуемого фиаско.

В Белоруссии наступает затяжная, холодная политическая осень.