Памяти создателя НТВ

В прекрасной испанской провинции Андалусии, в элитном посёлке Сотогранде, в ночь на 25 февраля покончил с жизнью российский бизнесмен, интеллектуал, управленец западного типа, создатель телеканала НТВ и супруг Божены Рынской, Игорь Малашенко.

В последние месяцы Малашенко попадал в новости исключительно как «муж Божены». Суть дела была в том, что прежняя супруга, Елена Пивоварова, пыталась вытащить из него через суд как можно больше денег, и в том преуспевала. На разделе имущества Игорь вроде как потерял состояние. Божена регулярно писала в соцсетях, как бывшая (она называла её «гангреной») обдирает Игоря. Дело дошло до того, что Малашенко вынудили – через суд - жить на 250 долларов в день. Не стоит язвить, для людей с положением Малашенко это действительно небольшие деньги. Но всё-таки полной нищетой назвать это нельзя, да и совсем уж нищим его назвать было затруднительно. Он обладал недвижимостью в США, Великобритании и Испании, а также несколькими квартирами в Москве и загородным домом в элитном подмосковном поселке Чигасово. Да и вообще: не такой это был человек, чтобы убиваться из-за денег.

Пишут также, что у него была клиническая депрессия. Это не когда у человека плохо на душе, а вот именно болень, с обратным захватом серотонина нейронами. Продолжительная клиническая депрессия вполне может привести к суициду. Правда, тогда непонятно, как это он разъезжал по миру, не думая о собственном состоянии, даже без лекарств. Если так – то, значит, не берёг он себя, нет.

Способ ухода – он повесился в собственной спальне – напоминает о других известных удавленниках. Например, о Борисе Березовском. Вероятно, пойдут слухи, что ему (как и Березовскому) помогли. Если даже и так, мы этого никогда не узнаем точно. Да и вообще: сейчас такое время, когда верить новостями всё сложнее. Если вдруг Малашенко кто-нибудь на пляже в Малибу, многие не поверят, но никто не удивится. И не такое бывало.

Однако с прежней жизнью-то он простился в любом случае. И, пожалуй, стоит вспомнить - кем он был, что он нам дал.

Игорь Малашенко родился в семье советской суперэлиты. Его отец – генерал-лейтенант, заместитель начальника штаба Объединённых Вооружённых Сил государств - участников Варшавского договора, профессор, член-корреспондент Академии военных наук и вообще Большой Человек [1]. Он учился в хорошей школе, закончил философский факультет МГУ. Сам он впоследствии говорил, что оказался там «по глупости», что быстро и понял. Диссертацию он защищал уже не по позорному «марксизьму», а по Данте. Потом его взяли в сверхгиперпрестижный Институт США и Канады. Оттуда он вышел старшим референтом международного отдела ЦК КПСС. В 1982-1983 стажировался в Вашингтоне. По советским меркам это был уровень божества, за такое счастье любой советский карьерист был готов убивать – ну или лизать ноги начальства, лишь бы только хоть чуточку пожить в капиталистическом аду. Предупреждая дальнейшее: Игорь Малашенко туда не только попал, но, похоже, чему-то научился.

Горбачёвские перемены он воспринял правильно. Участвовал в работе «Группы нового политического мышления», а из неё пересел в кресло консультанта аппарата президента СССР. Говоря по-нашему, он возглавлял отделение пресс-службы Президента, работавшую с западной прессой.

В конце октября 1991 года Егор Яковлев предложил Малашенко должность политического директора телекомпании «Останкино». Сам Малашенко в одном интервью назвал её «малопонятной». Он немного слукавил: должность была как раз очень даже понятная. «Политический директор» на советском языке – это идеологический смотрящий, осуществляющий цензуру и направляющий политическую линию. Должность требует специфических качеств, которыми покойный, видимо, обладал. Далее он стал гендиректором, а затем и. о. председателя телерадиокомпании «Останкино». И прокололся всего один раз: пропустил в эфир сюжет об осетино-ингушском конфликте. Игнуши наорали на россиянское начальство, оно уволило всех причастных. Егор Яковлев вылетел из кресла руководителя ВГТРК, на его место поставили Вячеслава Брагина. С Брагиным он работать не смог – тот был, по его словам, «чудовищным аппаратчиком». Поэтому Малашенко вместе с группой товарищей хлопнул дверью. А в июле 1993 года было зарегистрировано ТОО «НТВ». Это была первая в истории РФ частная телекомпания. Финансирование которой взяла на себя группа "Мост" Владимира Гусинского [2].

Сейчас, глядючи на физиономию этого самого Гусинского, недоумеваешь – что, вот этот самый человек потрясал устои и был некоронованным королём российских СМИ? «Да на нём же всё написано». Ну да, этот самый. Не боги горшки обжигают, а дурацкий российский горшок так и в вовсе.

Напомним факты. Гусинский по образованию был театральным режиссёром. Дипломный спектакль в ГИТИСе он ставил по мольеровскому «Тартюфу» (что, учитывая дальнейшее, более чем символично). В начале 1980-х в Москве заведовал художественно-постановочной частью Международного фестиваля молодёжи и студентов 1985 года, был главным режиссёром культурной программы для иностранных участников Игр доброй воли, и вообще «проводил всякие мероприятия». Это требовало специфического советского умения «договариваться», «входить в кабинеты» и так далее. То есть сочетания смекалки, наглости, умения кидать понты и выходить сухим из воды. Собственно, качеств «крупного авантюриста», как называли таких людей раньше. В приличном государстве людей с такими свойствами ловят и сажают. Но россиянский капитализм с самого начала задумывался как афера, мошенническое предприятие. Соответственно, именно такие люди оказались востребованы.

В 1986 г. Гусинский с товарищем создал кооператив под названием «Металл». Они занимались производством женских украшений, строительством металлических гаражей. Бранзулетками он занимался до 1988 года, когда он создал консультационно-информационный кооператив «Инфакс». Формально кооператив занимался «консультированим в сфере права и финансов», а на практике – сводил бизнесюков и начальство, за что имел свою дольку малую.

«Мост» был создан в 1988 как «совместное предприятие с американцами» (тогда это было в моде и давало некоторую защиту от наездов). Потом, благодаря дружбе с Лужковом и его шайкой, «Мост» раздулся, создал всякие там «Мост-банки», а в 1992 дорос до «холдинга АО группа «Мост». Занимались они скупкой лучшей московской недвижимости за копейки, на чём чудовищно раздобрели. Дружил Гусинский также с тогдашним министром финансов Фёдоровым (тот сделал банк Гусинского уполномоченным банком правительства РФ и агентом по продаже "золотых" сертификатов Минфина), получал какие-то немыслимые кридиты и вообще жил кучеряво.

При этом – что важно – Гусинский всегда всё про себя понимал, иллюзий не испытывал. Он знал, что он никакой не «бизнесмен», что он маравихер и торгует воздухом. Это его в дальнейшем очень выручало по жизни.

Идея создать систему СМИ, которые стали бы орудиями политического влияния, вряд ли пришла бы в голову Гусинскому самостоятельно. Это ему кто-то подсказал. В СМИ Гусь (как его к тому времени уже все звали) не разбирался, в том числе – в экономической стороне дела. То есть не знал, во что ему это обойдётся.

Сначала он завёл себе ручную газету «Сегодня», с Леонтьевым. И почти сразу замахнулся на телеканал.

Малашенко сосватал Гусинскому Киселёв. При первой встрече они смотрели друг на друга как существа с разных планет. Но довольно быстро сошлись – как люди одной крови.

Написав предыдущую фразу, я понял, что меня могут понять превратно. Хорошо, договорим до конца. Гусинский, пока жил в России, всячески выпячивал еврейское происхождение. возглавлял РЕК и вообще активно играл на этом поле. Но именно что играл. Ставил пьесу «страшный всемогущий еврей» с собой в главной роли. По сути, это была торговля своей кровью, то есть мошенничество. Евреев тут боятся и перед ними лебезят (по причинам, о которых говорить было бы долго), так что это работало. Киселёв это, скорее всего, прекрасно понимал.

Что касается идентичности Киселёва. Он был советский человек из номенклатуры, которому было дозволено считаться нерусским. Однажды он заявил под камеру: «Я не русский. По крови я украинец, а по самоощущению космополит». Понятно, что никаким «украинцем» он не был – просто демонстрировал, что он не русский, в смысле не жертва советской системы (русский в советской системе = жертва), а её выгодополучатель. Но отречение от своей крови – такое же мошенничество, как и торговля ею. Так что с Гусинским у них было нечто общее. А именно, самоощущение.

Теперь, наконец, об НТВ, главном творении Малашенко.

Всю частную собственность в РФ тех лет создало государство, раздав правильным людям бывшую советскую собственность. НТВ исключением не было.

НТВ начало вещание в августе 1993, сразу после путча, когда Ельцин уничтожил единственный демократический институт в РФ. После отработки и слаживания команды, 17 января 1994 года НТВ вышло в эфир на четвертом федеральном канале. Указ подписал лично Борис Николаевич Ельцин. Первое время НТВ вещало начиная с 18.00 (утро отдали «Российским университетам», были такие). После успешных выборов 1996 года Ельцин в благодарность отдал НТВ всю кнопку целиком. За услуги связи НТВ платило по госрасценкам (ни до, ни после такой халявы не было ни у кого). Под развитие НТВ Гусинский постоянно брал кредиты у государства и получал их. А чего вы хотели: всё, что умеет жулик – это брать в долг и не отдавать, на этом всё и строится. Гусинский всю жизнь этим и занимался: брал и не отдавал. И предпочитал иметь дело именно с государством – российским, конечно же.

Сейчас говорят, что НТВ было равно сумме фамилий «Добродеев – Киселёв – Арсеньев - Малашенко» плюс несколько теневых фигур (типа Шмуковича, который крутил-вертел денежки). Мы это отметим, но не станем развивать тему. Мы всё-таки о Малашенко.

Насколько слов о названии канала. Сейчас все повторяют, что НТВ «никак не расшифровывается», это великий Малашенко так пошутил – дескать, понимайте как хотите. Я предполагаю, что он имел в виду нечто вроде HTV, High TV. Не в смысле разрешения экрана, разумеется.

Кстати об этом. Сейчас Малашенко выставляют каким-то гением телевещания. Разумеется, никаким гением он не был, просто пожил в Америке и читал две-три базовые книжки на английском – как делать нормальное телевидение. Но на советских неизбалованных людей всё это производило огромное впечатление. Например, все до сих пор ахают: ах, Малашенко ввёл сетку передач. Ну то есть когда все знают, что после новостей в 21:00 идёт свежий импортный фильм до 22 с чем-то. Открытие-то какое! Или: Малашенко наладил систему продажи рекламы на НТВ. То есть сосредоточил это дело в собственных руках и поставил жёсткие цены. Для этого, конечно же, надо было быть сверхмыслителем, жан-жак-руссом и макиавеллием [3]! Ещё ему удавалось покупать у иностранцев хорошие импортные фильмы по умеренным ценам. Вероятно, он торговался – а все прочие вчерашние советские люди это делать стеснялись и у западников всё покупали втридорога. Хотя вообще-то западники считали (и справедливо считали) ельцинскую Россию нищей помойкой, и готовы были сбывать туда медийный продукт по бросовой цене, чтобы хоть что-то получить.

Однако надо понимать и другое: на фоне той омерзительной африканской жижи, которую представляло из себя – и представляет сейчас - российское телевидение, НТВ смотрелось лучом света в тёмном царстве. Малашенко делал всё по грошовой американской книжке, но это было в миллион раз лучше, чем то, что могла сделать советская инвалидная комапда. Мэтры и гранды советского телебаченнья настоящего (то есть американского) телевидения просто никогда в жизни не видели. И простейших вещей не понимали – и даже не думали, что там вообще есть что понимать. На Западе Малашенко не взяли бы даже на провинциальную радиостанцию, а тут он раздулся в «фигуру». Ну так в стране слепых и кривой – король.

Теперь о том, чем «старое НТВ» запомнилось. Это были три медиа-кампании. Первой была война НТВ на стороне «Чеченской республики Ичкерия». Второй – выборы Ельцина. И третьей – уничтожение «старого НТВ» руками Йордана и Коха (в этой последней кампании НТВ выступило в главной роли).

Начнём с «Ичкерии».

Чем на самом деле была Первая чеченская война и какие цели преследовала, наша публика так до сих пор и не поняла. Мы этот момент тоже пропустим, во избежание ненужных споров на пустом месте. Скажем только, что очень похожая игра – в одни ворота– сейчас ведётся с Украиной: РФ делает всё возможное, чтобы укрепить украинскую антирусскую государственность, в том числе и то, что кажется «враждебными действиями». И тогда тоже так было – все эти «басаевы-дудаевы» были частью той невидимой и всемогущей силы, которая уже сто лет управляет территориями бывшей Россiйской Имперiи, убитой в 1917 году… Но для неосведомлённого наблюдателя картинка выглядела так: есть Россия, воюющая с чудовищным русоедским дудаевским режимом, и есть этот самый режим. Частью которого – вдруг! – стала телекомпания НТВ. Которое гнало на всю страну бешеную прочеченскую пропаганду.

Маленькое уточнение. Прочеченской пропагандой – с ведома и одобрения ельцинского государства – занимались тогда очень многие, вплоть до самых неожиданных персонажей. Помню, как я в те годы почитывал газету «Завтра» и наивно удивлялся бешеным восхвалениям «несгибаемого духа чеченских воинов» (это в «античеченских» вроде бы текстах). Но НТВ отличалось от всех прочих тем, что выступало на стороне чеченцев абсолютно открыто. По исследованию Генштаба 1996 года, до 80% всех видеосъемок НТВ боевых действий велось со стороны чеченских боевиков или же использовались пленки, снятые на стороне сепаратистов.

Егор Холмогоров в своей статье о Малашенко называет его «полевым командиром «Ичкерии» высокого ранга». На мой взгляд, это несколько неуважительно. Ранг человека определяется его положением в пищевой цепочке. Полевого командира можно было убить, журналиста – в том числе с НТВ – как минимум, подержать в зиндане и «сделать с им всякое интересное». Малашенко нельзя было и пальцем тронуть.

Роль НТВ в проигрыше Первой чеченской и подписании сверхпозорных «хасавюртовских соглашений» не стоит преувеличивать, но ни в коем случае и нельзя преуменьшать. По сути, именно НТВ сделало капитуляцию России чем-то неизбежным в глазах российского же общества.Именно оно внушило большинству русского населения, что чеченцы абсолютно непобедимые воины, за которыми стоит правда, а «федералы» - это жалкие, смешные цыплята, годные только на то, чтобы им резали горло.

Брали ли НТВшники деньги у чеченцев? Люди в теме – например, председатель Комитета II Госдумы по безопасности Виктор Илюхин – говорят, что да, называли конкретные суммы. Но нет никаких сомнений, что сотрудники НТВ работали не столько за доллары, сколько за совесть. Русских и Россию они искренне ненавидели, в том числе и те, кто сами были «русскими» – но которые переживали это как позор и стигму и хотели любой ценой выписаться. Прочеченская кампания была отличным способом заработать себе репутацию настоящего русоеда и быть допущенным к настоящим делам (других не пускают, и все это знают). Так что всё это было весело, задорно, с огоньком. И – талантливо, ага.

Для меня лицом Первой чеченской войны навсегда останется Татьяна Миткова [4]. Когда я видел на экране эту тётку со скошенными от постоянной честности глазами, я понимал – передо мной лицо дьявола, лицо торжествующего и безнаказанного Зла с Большой Буквы. Она так смаковала катастрофы российской армии, так любовалась боевиками, так наслаждалась расстрелами «федералов» [5] - как малинку кушала. Эта милая женщина, у которой с губ капала кровь русских солдат, за свои труды получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почёта, орден Дружбы («за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу») благодарность Президента Российской Федерации Путина («за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации») и кучу разнообразных ништяков. То есть всё, что она говорила и делала, благословлено, одобрено или хотя бы прощено россиянским государством. Вот именно так это и надо понимать, да… Однако Миткова просто работала лицом, а Игорь Малашенко занимался организацией процесса. За каждое слово, произнесённое на экране, отвечал он лично.

Не менее значимой была его роль в переизбрании Ельцина в 1996 году.

Про эти выборы написано столько, что я уже и не буду усугублять. Скажу только, что Хасавюртовская капитуляция и выборы Ельцина были единым целым, я бы даже сказал – выборы Ельцина были продолжением капитуляции и её логичным завершением.

Но по порядку. Стоит упомянуть конфликт Гусинского с Коржаковым. По официальной легенде, страшный Коржаков так наехал на Гуся, что тот (трусливый, как все жулики) быстренько уехал в Лондон и собирался избавиться от непрофильных активов, в том числе от НТВ. На исторической встрече Гусинского с руководством канала (1995, Лондон, гостиница Lanesborough) все высказались за закрытие, кроме Малашенко – который, дескать, убедил Гуся, что с НТВ в руках он может запугивать власть как хочет, а также и дальше брать кредиты (любимое занятие) у бизнесюков, которые боятся разоблачений в СМИ. Гусинский ему поверил, вернулся в РФ и отбился от Коржакова. А в 1996 и вовсе помирился с ельцинской семьёй: встретился с ЕБНом в Давосе и навешал ему на уши какой-то особенно наваристой лапши.

Коржаков стоял за то, чтобы выборы отменить. Ельцин и его люди решили, что в перспективе это подрывает легитимность власти, и выборы – какие-никакие – надо провести. И весьма логично, что это дело доверили недругам Коржакова и его людей [6].

Историю «коробки из-под ксерокса», надеюсь, читатели помнят. Кончилась она тем, что Ельцин уволил Коржакова, Барсукова, «и их духовного отца — господина Сосковца», как срифмовал торжествующий Чубайс.

Именно с этого момента и понеслась та самая знаменитая кампания 1996 года. Руководить которой Чубайс и его люди доверили именно Малашенко.

Разумеется, нужно понимать эти слова правильно. Стратегию выборов определял Чубайс с ельцинской семьёй, а работу с регионалами вёл Черномырдин. Однако dcz медийная часть была именно на Малашенко. Который сдружился с Татьяной Юмашевой и Семьёй в целом.

Сейчас уже никто не скрывает (даже власть), что выборы были фальсифицированы, что Зюганов выигрывал в первом же туре, что большинство населения России голосовало за него – то есть против Ельцина. Роль ельцинских СМИ была не в том, чтобы заставить измученных русских людей голосовать за пьяное чудовище. Их роль была в том, чтобы большинство поверило, что это сделали другие.

Им это удалось.

Напоминаем: летом 1996 года рейтинг Ельцина составлял 3%. Осенью большинство поверило, что за него голосовало 53,82%.

Как это было сделано? Начать с того, что Малашенко гонял Ельцина по стране, как цуцика, каждый день Борис Николаевич прилетал, приезжал (а иногда и приплывал) в новое место. Здоровьичка это взяло у старого алкаша немало. Зато были достигнуты сразу две важные цели. Первая – все СМИ имели повод показывать «новости» с участием ЕБНа. Вторая, ещё более важная: у президента появлюсь возможность откосить от предвыборных дебатов.

Это последнее было сверхважным, принципиальным. Во всём мире, кроме России, дебаты с участием действующего президента - абсолютно обязательная вещь. Но именно в 1986 было решено: Ельцин с Зюгановым публично дебатировать не будет. Что и логично: косноязычному ЕБНу, который говорил «шта» и «панимаишь», дебаты даже с Зюгановым грозили позором. Так что его мельтешение по стране было вполне себе продуманным жестом. Все остальные кандидаты на дебаты ходили, Ельцин же всех посылал со словами «у меня уже запланирована встреча с избирателями в Мордовии, я обещал, ну как это я не приеду, у меня рейтинг упадёт» [7].

Но главным была антизюгановская кампания, переходящая в прямое запугивание избирателя. Многие, наверное, помнят плакат «Купи еды в последний раз», где ужасающего вида Зюганов всей своей рожей показывает – если он победит, еды больше не будет. Ещё была газета «Не дай Бог» и лозунг «Голосуй или проиграешь».

Сейчас государство изо всех сил промывает людям мозги советизмом и сталинизмом. В 1986 году люди ещё помнили советские очереди, голод, талоны на продукты и прочие прелести. Ельцинским удалось создать ощущение, что угроза возвращения социализма, с нехваткой мыла, спичек и еды – реальна. Хотя во всех восточноевропейских странах, действительно освободившихся от коммунизма, временный приход левых сил к власти был нормальным и даже полезным явлением, моментом отладки демократического механизма. Отдай Ельцин власть Зюганову, у нас могла бы сохраниться демократия. В её уничтожение Малашенко внёс свою – и немалую – лепту.

Кстати сказать, всё это нисколько не мешало НТВ продолжать прочеченскую пропаганду. Она даже усилилась. Эта неувязочка была всем пофиг, ага-ага.

Говорят, что после выборов впечатлённый Чубайс предложил Малашенко возглавить Администрацию Президента, но тот отказался. Я читал разные интерпретации этого факта, вплоть до самых экзотических. Но, вероятнее всего, он просто знал свой уровень. Малашенко был хорош для руления людьми, заведомо ему уступавшими по компетенциям, и с мощной поддержкой за спиной (Гусинский, Ельцин). В мире госчиновников он не был своим по крови и рулить в привычной манере не смог бы. А вот в качестве руководителя НТВ он мог вырасти в главу международной медиа-империи.

Гусинский этого и хотел. Он планировал стать владельцем транснациональной корпорации. В 1998 году он начал вещать на Францию, в следующем году купил около 20 процентов акций американской компании Contral European Media Enterprises, в которую входили 6 коммерческих телестанций, вещающие на Чехию, Венгрию, Румынию, Словению, Словакию и Украину. Его программы смотрели также все страны СНГ, Израиль. Он планировал разместить акции телеканала на на NASDAQ. Ожидалось стрясти с этого около миллиарда долларов, причём Малашенко в тот момент уже был владельцем 10% активов компании.

В преддверии размещения Гусинский сделал финт ушами - всучил «Газпрому» 30% акций НТВ за 300 миллионов долларов (или дороже, сейчас уже не разобрать), а потом эти же акции получил «в собственное управление». Пробил эту «сделку» Черномырдин.

Кризис 1998 года похоронил международные амбиции Гуся. Стало не до жиру – быть бы живу. Самые амбициозные проекты – такие, как НТВ+ со спутниковыми тарелками – оказались убыточны. А ведь под это дело Гусинский уже купил американский спутник (что, кстати, вызвало недовольство в Кремле, так что пришлось покупать ещё и российский). Всё остальное тоже перестало приносить прибыль. НТВ всё больше подсаживалось на государственные деньги.

Роковым для Малашенко моментом стала операция «Преемник». Поддержать Путина своими медийными средствами Малашенко отказался. Это было воспринято ельцинской семьёй как предательство [8]. Сам Малашенко объяснял дело так, что ему не понравился Путин. Но ему вообще никто особенно не нравился. На Лужкова с Примаковым, чья победа в грядущих выборах тогда казалась более чем вероятной, он тоже не ставил. Более того: если Примаков собирал симпатии на резко антизападной позиции, то НТВ вовсю поддерживал бомбёжки Югославии. Хотя у того же Гусинского с тандемом Лужков-Примаков отношения были скорее хорошие. Он считал победу блока «Отечество — Вся Россия» на выборах 2000 года неизбежной.

Я пропускаю длинную, запутанную и полную драматизма историю, где, как и у кого Гусинский занимал деньги на дальнейшее поддержание проекта в условиях, когда государство перестало ему потворствовать. Тут очень много цифр, имён и вранья. Завершилось всё это атакой на НТВ, спланированной и осуществлённой государством. Причём в качестве орудий использовались люди того же типа, только круче – Борис Йордан и Альфред Кох. По сравнению с этими железными дровосеками НТВшники выглядели бледно.

Что касается Гусинского: 13 июня 2000 года его арестовали, предъявили обвинения в экономических преступлениях (разумеется, это было «мошенничество в особо крупных размерах») и посадили. Не помогло даже звание «главного еврея России», то есть председательство в РЕК. Впрочем, просидел он недолго, 16 числа того же месяца его освободили под подписку. Он, естественно, тут же и сбежал в Европу. В конце года его задержали в Испании, потом освободили за 5,5 миллиона долларов. В 2007 году он получил испанское гражданство, доказав, что является потомкам изгнанных из Испании в 1492 году евреев-сефардов. Какие-то денежки у него остались – видимо, оно кое-что припрятывал. Живёт, не бедствует.

Что касается Малашенко, то с этого момента его звезда начинает закатываться. В начале двухтысячных он уехал из России, много лет жил в Нью-Йорке, чем-то пытался заниматься, особо не преуспел. Немножко возился с украинскими СМИ, консультировал. Тоже как-то без особого успеха. В 2012 вернулся. Тогда же пошли разговоры о том, что он связался с Боженой Рынской, имеющей репутацию скандальной демимонденки. Насколько заслуженную – не мне судить.

Дальнейшее слишком известно, чтобы тратить на это внимание читателя. В общем и целом, Малашенко ушёл из жизни в статусе «муж Божены».

Что я по этому поводу имею сказать.

Если бы я в году этак девяноста пятом каким-то чудом узнал бы, как закончится жизнь г-на Малашенко, я бы, наверное, был бы доволен. Как и аналогичной смертью любого видного энтивишника той эпохи. Думаю, не я один.

А сейчас… чего уж теперь-то? Мне даже жаль его. Человек-то действительно был небесталанный. И в настоящем человеческом государстве (например, в императорской или национальной Россiи) он мог бы стать настоящей звездой, идолом и кумиром. Но не здесь, не в СССРФ. При этом самореализоваться ему очень хотелось. Ему дали такую возможность, но ценой работы на кровавых чертей. И когда это перестало быть актуальным – списали. В этой стране отработавшего своё человека ждёт судьба отработанного материала. Не сразу, но в своё время. Оно и пришло.

И последнее. Игорь Малашенко был каким-никаким, но дантоведом. И не мог не задумываться над тем, каково его собственное место в дантовском мире. Думаю, он понимал, что даже в чистилище ему путь заказан. Интересно, в какой круг Ада он определял себя? Присмотрел ли он себе там относительно терпимый уголок, где не всегда есть место мукам? Думал ли он о месте сём, когда петля захлестывала шею?

Быть может. Кто знает.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Малашенко-старший был непубличной фигурой, о личной жизни и убеждениях его мы знаем мало. Но кое-что можно извлечь из его текстов, недаром говорят – «стиль это человек». Вот, к примеру, цитата из интервью Малашенко-старшего: «Фашистская Германия совершила вероломное нападение и обрушила на Советский Союз удар заблаговременно развернутой армады». Такую нечеловеческую фразу может произнести (или написать) только человек, знающий советский язык изнутри и прекрасно понимающий, какие эпитеты где нужно вставлять по канону. «Не подкопаешься». Думаю, подкопаться под Малашенко-старшего было практически невозможно. Сейчас, кстати, некоторый пытаются – а именно, припоминают ему «участие в подавлении венгерского восстания». Насколько можно судить, в Венгрии он действительно был, но ни большими достижениями, ни какими-то преступлениями не прославился. Полагаю, он и тогда всё прекрасно понимал.

[2] При участии банков "Столичный" и "Национальный кредит" – впрочем, те вскорости отвалились.

[3] Кстати. Советские товарищи (в частности, Сергей Пархоменко, работавший в то время на Малашенко) рассказывали о том, что на столе у Малашенко не лежало и не стояло ничего, кроме бюста Макиавелли, на который-де Малашенко чуть не молился. Это всё сказки, до такой пошлятины покойник не опускался. На столе у него стоял бюст Данте, напоминал о кандидатской.

[4] Миткова родилась в 1955 году в интеллигентой семье: дочь советского офицера, служившего во внешней разведке. Детство прошло в сладкой Швейцарии, дальнейшая биография тоже напоминает ковровую дорожку.

[5] Насколько я помню, «федералы» - это тоже изобретение НТВ. Впрочем, тут я могу ошибаться, вопрос тёмный.

[6] В дальнейшем Коржаков всё же понадобился – когда договаривались с генералом Лебедем о его самосливе в пользу Ельцина во втором туре.

[7] На следующих выборах Ельцин не участвовал в дебатах уже безо всяких объяснений и оправданий, про Путина уже и не говорим. Но так можно стало именно в 1996.

[8] Дочь Ельцина так и говорила: «он предал папу».