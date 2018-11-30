Альтернативные военные концепции: Робоавиация

Вопрос о робоавиации оказался непростым орешком, разрешить который оказалось трудно, и до окончательного его решения, похоже, еще довольно далеко. Тут сыграли роль острые разногласия между разными теоретиками, а также сыграл свою роль тот факт, что большинство их хорошо знакомо с наземной техникой, но довольно слабо знает авиационную технику, хороших экспертов по авиации очень мало. Между тем, это очень важный вопрос, поскольку без авиации трудно обойтись даже бесчисленной орде наземных боевых роботов. Если развернутая группировка роботов может потерпеть некоторый урон от действий вражеской авиации, то все равно остается задача прикрытия коммуникаций, скоплений обслуживающих машин, топливных и боеприпасных станций, а также важных объектов в глубоком тылу, в первую очередь, конечно, автоматических заводов по производству боевых роботов, боеприпасов к ним, производству материалов и химикатов. Противник ведь может, столкнувшись с боевыми роботами на поле боя и убедившись в том, что с ними в бою лоб в лоб не сладить, сделать ставку на разрушение тыловой инфраструктуры, этих роботов обеспечивающей. Так что небо нужно держать в своих руках. Но как?

Одноразовый или многоразовый?

В каком состоянии находится теперь этот вопрос в рамках альтернативных военных концепций?

Во-первых, большинство теоретиков не разделяет энтузиазм итальянского генерала Джулиано Дуэ и не выдвигает робоавиацию в качестве средства нанесения стратегических ударов по противнику. Это связано с тем, что эта задача в целом возлагается на баллистические ракеты. Больше симпатий высказывается в адрес немецкой концепции, в рамках которой авиация используется на оперативно-тактическом уровне и поддерживает действия наземной орды боевых роботов. В контексте захвата господства в воздухе робоавиация рассматривается как оборонительное средство, призванное снизить ущерб от действий вражеской авиации.

Во-вторых, по поводу облика робоавиации теоретики разделились на три основные фракции. Первая фракция, довольно малочисленная, выступает за то, чтобы вообще не связываться с самолетами ни в каком виде, и использовать главным образом, зенитные ракеты, но в огромной массе. В принципе, часть наземных боевых роботов может быть оснащена многозарядными пусковыми установками, позволяющими осуществлять залповый обстрел воздушных целей.

Вторая фракция, более многочисленная, стоит на позиции, что нужно делать ставку на одноразовые летательные аппараты, по сути, летающие снаряды, например, крылатые ракеты. Из имеющегося арсенала можно подобрать удачный образец крылатой ракеты, несколько его доработать. Эта точка зрения сводится к тому, что летающий робот будет использоваться, главным образом, в качестве ударного средства, крылья и двигатель ему нужны лишь для доставки заряда до цели.

Третья фракция выдвигает идеи, что робосамолет должен быть все же многоразовым, и быть не в меньшей степени универсальным, чем наземный боевой робот, то есть быть пригодным к задаче разведки и определения целей, и к нанесению ударов по наземным и воздушным целям.

У каждой фракции есть свои сильные доводы. Одноразовый летательный аппарат, в форме зенитной или крылатой ракеты, не требует развитой наземной инфраструктуры, например, взлетных и посадочных площадок. Одноразовые машины не надо обслуживать и ремонтировать, что весьма сложно. В авиации роль наземных служб всегда была очень важной, и без хороших техников, налаженной системы обслуживания и ремонта самолетов авиация не могла вести боевые действия. Насколько можно осуществить наземное обслуживание автоматических летательных аппаратов в автоматическом же режиме, то есть роботами - вопрос оказался очень дискуссионным, хотя некоторые теоретики склонялись к тому, что это все же возможно, если конструкцию аппарата изначально адаптировать к автоматическому обслуживанию, например, сделав ее блочной. Неисправный или поврежденный блок, протестированный после посадки наземным роботом или бортовой системой, можно снять и заменить на исправный. Но многие с этим не соглашались.

Сторонники многоразовых робосамолетов указывали, что можно подобрать такую конструкцию, которая будет требовать самый минимум наземной инфраструктуры. Тут часто вспоминали возвращаемую ступень ракеты Илона Маска. Действительно, возвращаемая ступень жидкостной ракеты не требует аэродрома и может сесть на маленькую площадку: грунтовую, бетонированную, или же на специальный мобильный посадочный модуль с раскладной площадкой.

Ресурса двигателей должно хватить на несколько (от 5-6 до 10-15) вылетов, без особо тщательного тестирования. Больше роботам летать вряд ли нужно, а изношенный двигательный модуль можно и заменить на новый. Сторонники этой точки зрения указывали, что многоразовый робосамолет существенно экономит расход дефицитных материалов, используемых на производство двигателей, баков, турбонасосов, фюзеляжей, а также экономит электронику. В одноразовых аппаратах все это безвозвратно теряется, а вот многоразовые машины используют эти части узлы неоднократно, а кроме того, из частей нескольких неисправных и поврежденных машин можно собрать машину, пригодную к новым вылетам.

На этот аргумент было выдвинуто возражение, что одноразовые аппараты требуют значительно более простой электроники и агрегатов, которые, при общих масштабах автоматического производства техники, не так трудно произвести.

В общем, споры были острые и не привели к консенсусу. Точки соприкосновения пока не нашлись, даже при том, что некоторые теоретики допускали возможность сочетания аппаратов различного типа. На мой взгляд, основная причина острых разногласий состояла в различных подходах к применению робосамолетов. Один подход состоял в использовании их в качестве ударного средства. Второй подход тяготел к многофункциональности, и оснащения аппаратов для ведения разведки, наземных ударов и воздушных боев. В рамках первого подхода логика вела к одноразовым аппаратам, а в рамках второго - к многоразовым, поскольку конструкция аппаратов должна быть, конечно, различной.

Робо-планер

Но есть все же задача, заставляющая склоняться к многоразовым робо-самолетам: разведка и целеуказание. Ударный беспилотник, который сейчас используют уже многие армии в мире, вряд ли найдет себе место в операциях группировок боевых роботов, которые и без того имеют подавляющую поражающую мощь. Использование реактивного снаряда в качестве типичного вида боеприпаса позволяет роботам вести огонь на расстоянии до 15-20 км, или даже больше (если используются реактивные системы крупного калибра). Пусковая установка может пускать снаряды по довольно крутой баллистической траектории, что позволяет поражать укрытые цели, расположенные, например, за обратными скатами высот или в складках местности, недоступные для настильного огня. Но такая стрельба требует определения координат цели, а оборудование наземного робота не может смотреть за горизонт. Нужен воздушный аппарат, способный взять на себя эту функцию.

В выборе наиболее подходящего типа теоретики остановились на планере. Это наиболее простой тип самолета, его можно изготовить из самых доступных материалов, например, пластиков. Планер может взлетать с неподготовленной площадки и садиться на нее. Планер может быть оснащен двигателем для взлета или для увеличения скорости в полете, но планирование и использование воздушных потоков позволяет экономить топливо. Наконец, был создан электрический самолет Solar Impulse 2, оснащенный электрическими двигателями и солнечными батареями, установленными на верхней плоскости крыльев. В 2016 году этот самолет совершил кругосветное путешествие, преодолев более 35 тысяч км. Самолет управлялся пилотом, но ведь вместо пилота уже можно посадить компьютер.

Электрический самолет с хорошим коэффициентом планирования, с достаточной мощной батареей и солнечными элементами на крыльях может находиться в воздухе очень долгое время, недели и месяцы. На больших высотах порядка 13-15 км зарядка батарей от солнечных элементов не вызывает никаких затруднений. Сотни таких планеров можно кружить над районом боевых действий, обеспечивая разведку наземных и воздушных целей.

Инфразвуковое ухо

Чем лучше всего оснастить такой самолет для разведки? Оптика и лазеры на больших высотах теряют свою эффективность и многие цели будут за пределами дальности обнаружения. Радар, позволяющий отслеживать наземные цели, также слишком тяжелый для такого робо-планера, полезная нагрузка которого (за вычетом батарей и компьютера) вряд ли будет превышать 200-300 кг.

Остаются только инфразвуковые микрофоны. Звук низкой частоты в наименьшей степени ослабляется при прохождении через воздух, а современные инфразвуковые микрофоны одновременно очень маленькие, легкие и чувствительные. Достаточно сказать, что американцы в 1996 году развернули по всему миру систему инфразвуковых акустических станций (IMS, в нее входит 60 станций) для контроля за ядерными испытаниями, которые позволяют услышать любой взрыв мощностью свыше 500 тонн тротилового эквивалента. Это очень чувствительная система. Станция в Баварии фиксировала полет "Конкорда" из Нью-Йорка в Париж. Российские системы такого типа использовались для фиксации падения первых и вторых ступеней баллистических ракет на полигоне "Кура".

Планеры с инфразвуковыми микрофонами (они могут быть разнесены по крыльям, размах которых для таких планеров достигает 70 метров, и установлены в конце хвостовой балки) вполне в состоянии услышать на земле самые разнообразные звуки: шум моторов техники, хлопки выстрелов пушек, минометов, а также шум от выстрелов стрелкового оружия. Хотя точность обнаружения целей различного типа зависит от условий, в частности от высоты полета, тем не менее, акустическая инфразвуковая разведка даст общую картину дислокации и движения противника. По крайней мере, будет возможно указать районы сосредоточения техники и огневых средств, чтобы наземные роботы нанесли упреждающий удар стрельбой по площади. Также возможно дальнее обнаружение воздушных целей.

Действие разведывательных планеров большой группой позволяет не только существенно расширить прослушиваемый район, но и добиться высокой точности определения координат, когда азимуты на источник звук берутся несколькими планерами, а потом данные обрабатываются или в бортовом компьютере или передаются в штабной компьютер.

Также подобные планеры могут использоваться для слежения за собственной ордой боевых роботов, контролировать их передвижение, измерять интенсивность огня, определять местоположение отдельных машин и групп (что особенно важно, если противник применяет РЭБ и глушит радиочастоты). Наземные роботы могут быть оснащены генератором инфразвука, передающим определенный опознавательный сигнал (он может периодически меняться или различаться для разных групп).