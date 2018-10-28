Альтернативные военные концепции. Часть 4

Изложение в предыдущей части завершилось на тезисе о том, что автономные боевые роботы будут применяться массированно и концентрированно, большими группами и соединениями. Среди теоретиков согласие по этому пункту было почти единогласным, хотя далеко не все из них детально обдумывали этот момент. Среди теоретиков альтернативных военных концепций было больше специалистов по технике, чем по оперативно-тактическому искусству. При этом, мне ни разу не доводилось слышать, чтобы кто-то всерьез предлагал ведение боевых действий боевыми роботами по-одиночке. Всегда - только группами, большими или меньшими по численности.

Зерг-атака

Вообще, для теоретиков альтернативных военных концепций всегда отмечалась склонность к зерг-атакам (по мотивам известной стратегии Starcraft фирмы Blizzard). Толпа боевых единиц всегда проламывает любую оборону противника и уничтожает любые его силы. Противник может уничтожить первую и даже вторую волну атаки, но на третью ему уже нечем ответить и он терпит поражение.

Этот принцип был перенесен почти единодушно в альтернативные военные концепции по следующим причинам. Во-первых, при массированной атаке, тем более, двумя или тремя волнами, противник просто физически не может сразу уничтожить все наступающие на него боевые единицы. На выбор следующей цели, на перенацеливание и выстрел требуется время, пусть и небольшое. Пока противник перенацеливает свои огневые средства, лавина боевых роботов движется вперед и ведет, конечно, свой огонь. В конечном итоге, такой стиль ведения боя ставит перед собой целью добиться исчерпания боекомплекта противника. Он у них не бесконечен, и после того, как он кончился, сражение переходит в фазу истребления беззащитных целей.

Во-вторых, чем больше группа боевых единиц по численности, тем более плотный и разрушительный огонь она может развить. Скажем, у нас боекомплект робота 80 реактивных снарядов, при сближении и подавлении противника расходуется половина боекомплекта, то есть по 40 снарядов на единицу. Группа из 500 машин выстрелит 20 тысяч снарядов, а группа из 1000 машин - 40 тысяч снарядов. Чем больше группа по численности, тем меньший урон ее разрушительной мощи наносит огонь противника. Это общеизвестный момент, но его также нужно упомянуть в списке доводов.

В-третьих, здесь уже работает парадоксальный характер роботизированной войны. Чем больше противник уничтожил боевых роботов вначале, тем хуже ему придется потом. Подбитые и уничтоженные роботы станут мешать его огню, и сделаются укрытиями для второй и третьей волны атаки. Это можно использовать целенаправленно; боевые роботы первой волны атаки расходуют весь боекомплект на массированный огонь, и если не были повреждены или уничтожены, блокируют собой огневые точки противника или начинают утюжить его позиции.

В-четвертых, психологический момент. Когда перед солдатами противника развернется во всю ширь, от края до края, лава боевых роботов, и многими рядами двинется на них, это будет оказывать сильнейшее подавляющее воздействие на психику. Вряд ли люди смогут выдержать бой против массированной орды роботов. Бой против людей вполне можно выиграть за счет упорства и готовность к жертвам; тогда исход боя определяется тем, кто первым отступит ввиду больших потерь. Здесь же с самого начала понятно, что противник бездушен, безумен, его не остановит победа и он готов погибнуть вместе со своей жертвой. Любое упорство, любой героизм просто теряют всякий смысл в такой обстановке. Единственное разумное решение против развернувшейся лавы боевых роботов - это бежать, пока не накрыли.

Причем, чем более многочисленна группа или соединение боевых роботов, тем более выраженным будет психологический эффект. Это можно себе представить: отдаленный гул, в котором смешались вместе рев тысяч и тысяч моторов, лязг шнеков, треск сокрушаемых деревьев. Гул, возвещающий о неизбежном и неотвратимом.

С этим же психологическим моментом оказался связан вопрос об оперативном применении соединений боевых роботов. Поскольку предполагается применять их как можно больше, и в масштабе всего фронта боевых действий вполне мыслится применение десятков миллионов боевых единиц, то возник вопрос следующего характера: нужно ли маскировать выдвижение и развертывание? Вопрос немаловажный, поскольку из опыта действий крупных танковых соединений известно, что маскировка на марше и в районах ожидания, сосредоточения и на выходе на рубеж атаки играла очень важную роль и была важным компонентом успеха.

Вопрос этот теоретически был разрешен следующим образом. Во-первых, маскировка боевых роботов, ввиду отсутствия при них людей, на которых можно возложить задачу установки разного рода маскировочных сетей, укрытий и т.п. мер, трудноосуществима. Роботы, конечно, могут иметь защитную окраску (лучше деформирующую), но она мало что даст. Во-вторых, при выдвижении огромных масс роботов придется выбирать полосы, в которых меньше всего препятствий (препятствия преодолимы, но для них требуются дополнительные действия и ресурсы). Если по такой полосе прошло несколько тысяч или даже десятков тысяч роботов на шнекоходном шасси, то там маскировать будет нечего: вся эта полоса превратится в хорошо перепаханное и утрамбованное поле, которое можно будет разглядеть из космоса. Лишь в отдельных случаях, например, большом лесном или лесо-болотном районе, будет возможно достичь некоторой маскировки орды роботов, которая не поможет против тщательной разведки. Отсюда и вывод - не маскировать, а двигаться на виду у противника. Пусть смотрит. И пусть ужасается. Выдвижение огромных масс боевых роботов не может не устрашать военное командование противника, и, став известным солдатам, не может не породить у них страх и панику задолго до сражения.

Другое дело, что выдвигая крупные соединения боевых роботов к занятым противником районам и позициям, можно вводить его в заблуждение, разработав сложную схему движения (она может разрабатываться искусственным интеллектом штабного компьютера), по которой трудно будет понять, где и когда именно будут наноситься удары, главные и вспомогательные. Сложная схема выдвижения и вступления в бой - неплохой способ запутать противника.

Множественные удары

То обстоятельство, что орда боевых роботов все же получает команды на действия от штабного компьютера, то есть централизованно, позволяет несколько изменить характер оперативно-тактического планирования боевых действий. Перед боевыми роботами в целом ставится задача не только и не сколько занять территорию, или, к примеру, прорвать оборонительную линию противника, сколько задача перемолоть в многочисленной серии ударов вооруженные силы противника, истощить их и таким образом добиться их полного уничтожения.

Потому, боевые действия роботов могут осуществляться методом, в чем-то похожим на римские манипулы. Крупное соединение боевых роботов делится на отряды, достаточно многочисленные (несколько сотен или тысяч машин в каждой), которые действуют на расстоянии огневой связи друг с другом, то есть каждый отряд роботов может обстреливать цели, находящиеся на фланге другого отряда. Отряды действуют в отведенной им полосе, маневрируют, и их задача - поражение и уничтожение целей, находящихся в отведенной им полосе на определенную глубину, определяемую как дальнобойностью реактивных снарядов, так и перезарядкой и дозаправкой боевых роботов.

Группировка в миллион боевых роботов может быть поделена на несколько сотен отрядов по 1000-1500 машин в каждой, в зависимости от условий местности и характера разведанных целей. Отряды могут действовать по расходящимся маршрутам, могут действовать, сближаясь друг с другом, а также по пересекающимся маршрутам.

Централизованное и автоматическое оперативно-тактическое управление отрядами и соединениями, боевое и тыловое, позволяет реализовать метод разгрома противника, который довольно редко употреблялся даже очень крупными людскими армиями - множественные одновременные удары по всей линии соприкосновения с противником. Отряд роботов сближается с противником в определенном районе на дистанцию поражения, расходует боекомплект. Если противник уничтожен, полностью подавлен и прекратил ведение огня, или бежал, то отряд может оставаться в этом районе в ожидании перезарядки. Если же противник не уничтожен и не принужден к бегству, то отряд отходит в район перезарядки и дозаправки, чтобы впоследствии повторить удар. И так до тех пор, пока от противника ничего не остается. Удар по одной позиции может также осуществляться несколькими отрядами совместно или последовательно. Такие удары производятся по всей линии соприкосновения, непрерывно и круглосуточно, насколько хватает возможности для перезарядки, дозаправки и пополнения отрядов новыми машинами взамен подбитых и уничтоженных.

К чему это ведет? Во-первых, к тому, что противник постоянно несет потери и расходует свои боеприпасы, ГСМ и другие виды снабжения. Поскольку любые запасы у него не бесконечны, то рано или поздно, а при множественных одновременных ударах, скорее рано, у противника обозначится нехватка боеприпасов и его сопротивление ослабеет. Речь идет, в первую очередь, об артиллерии и авиации противника, которые несомненно будут использоваться против орды боевых роботов максимально интенсивно, поскольку стойкость людей против машин вообще будет весьма невысока. Это ведение оперативно-тактических и стратегических операций, нацеленных на скорейшее истощение военно-экономических ресурсов противника.

Во-вторых, непрерывные и множественные удары по всей линии соприкосновения, в сочетании со сложной схемой выдвижения и ввода в бой отрядов и соединений роботов, приведут к нерациональному расходу резервов и запасов, их распылению. Здесь искусство военных стратегов, основанное на умении предугадать прорыв противника и сорвать его контрударами или обороной, не работает. Любая попытка концентрации сил на каком-то направлении или в каком-то районе лишь ускоряет поражение. Отряды боевых роботов быстро перебьют войска противника на ослабленных участках и начнут охватывать сильную группировку с флангов и тыла.

Против множественных ударов может помочь лишь отвод войск под прикрытием артиллерийского огня. При некоторой сноровке можно оторваться от лавы роботов. Но это лишь тактическое средство. Вечно отступать нельзя, рано или поздно территория до отступления кончится либо в самом прямом, географическом смысле, на побережье моря или в высокогорье, либо же в военно-экономическом смысле, когда роботы доберутся до военно-промышленных районов, важнейших транспортных узлов и основных населенных районов, поставляющих бойцов в армию. Отступление - это поражение в конечном итоге. В этом и состоит цель стратегии нанесения множественных ударов.

В сущности, война с помощью массированного применения автономных боевых роботов нацелена на сокрушение военно-экономического потенциала противника, на то, чтобы он исчерпал экономические возможности для ведения войны и вынужден был прекратить сопротивление. Робот может и не побеждать в каждом отдельном бою, поскольку ему не нужно поддерживать постоянно высокий боевой дух и понятия неудачи и поражения для него не существует. Отряды и соединения роботов могут нести высокие потери и даже уничтожаться противником. Главное в том, чтобы противник тратил свои военно-экономические ресурсы и как можно быстрее.