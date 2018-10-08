«Не царские» дни в Зеленодольске под Казанью

Царь у нас праведный и благочестивой жизни -

Богом послан ему тяжелый крест страданий,

как Своему избраннику и любимому чаду»

Св. праведный Иоанн Кронштадтский

Прошедшим летом многие города, епархии и приходы Русской Православной Церкви провели Царские дни – богослужения и мероприятия, посвященные 100-летию Русской трагедии. Речь о злодейском убиении 17 июля 1918 г., Помазанника Божьего Императора Николая IIАлександровича и его Августейшей Семьи.

Не хотели остаться в стороне от этого и православные Казани, в среде которых много почитателей святой Царской Семьи. Поэтому Общество русской культуры Республики Татарстан и группа православные активистов Казани обратились к Владыке Казанскому и Татарстанскому митрополиту Феофану с просьбой о проведении 17 июля в Казани соборного богослужения казанского духовенства и большого общегородского покаянного крестного хода в Казани.

Однако в Казани близился ежегодный престольный праздник города - день явления 21 июля Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Ожидалось общегородское и общее митропольное православное мероприятие с прибытием на него множества гостей из других регионов, городов и весей, а также проведение традиционного крестного хода из Благовещенского собора Казанского Кремля к месту явления Иконы. Кроме того, только что закончился чемпионат мира по футболу, а Казань была в числе городов-участников, и еще не все гости разъехались.

Поэтому в ответ на обращение митрополит Феофан ответил, что сейчас провести такое масштабное празднование Царского дня нет возможности. Вместе с тем он благословил провести общегородское мероприятие при храме в честь иконы Матери Божией «Живоносный источник» в пос. Савиново, что находится в черте города, с соборным богослужением и крестным ходом от храма до Святого источника.

И Царский день в Казани был проведен! Служили литургию соборно: настоятель храма протоиерей Сергий (Михайлов), из далёкого Менделеевского района прибыл иерей Владимир (Тимофеев), а возглавил богослужение архимандрит Игнатий (Григорьев). Были и представители казачества в парадной форме. И, конечно, прихожане разных храмов Казани.

После литургии все двинулись с хоругвями и иконами крестным ходом на Святой источник, где был соборно пропет Акафист Царской Семье и отслужен водосвятный молебен.

После возвращения участников крестного хода в храм и окончания богослужения настоятель пригласил всех присутствующих на трапезу в здание воскресной школы при храме. А за трапезой состоялся небольшой тематический концерт. Прозвучали песни, посвященные святому Царю Николаю, святым царским детям, Державной иконе Матери Божьей, Православной Вере. Некоторые из них, как, например, из репертуара Жанны Бичевской, в которой поимённо поминаются все члены убиенной Царской семьи, спели все вместе – и прихожане, и гости, включая священство.

Очень тепло и сердечно получилось. Каждый участник получил памятный значок, выпущенный в Казани к этому Царскому дню (см. изображение в заголовке статьи). Все благодарили организаторов, ведь не все могли поехать в Екатеринбург и пройти традиционным крестным ходом до Ганиной Ямы, а почтить этот день особо хотелось многим православным Казани.

И вся православная Россия в эти дни вспоминала трагические дни 100 лет назад и прославляла подвиг Царской Семьи.

Но из народа православного, населяющего Казанский край, просочилась и только сейчас во всём цинизме выявилась картина и о совсем другого рода истории, связанной с памятью Царственных мучеников. Произошло всё в г. Зеленодольске, что меньше чем в часе езды от Казани.

Городок этот преимущественно русский, православный. И, вот, решили православные активисты, в связи с памятной датой, воплотить давнюю свою мечту - разместить там баннер с изображением Царской семьи на черном фоне и датами 1918 – 2018.

Накануне памятной даты, а именно, 12 июля они обратились в администрацию города к за разрешением на это, а 21 июля заявители получили по почте от главы исполкома Сапожникова Д. А. за его подписью ответ с рекомендацией обратиться по этому вопросу к собственникам рекламных конструкций. Что и было сделано. Первый же хозяин такой конструкции, к которому обратились православные, молодой татарский предприниматель Айрат, дал согласие на размещение баннера сроком на месяц за весьма умеренную оплату. Вскоре баннер был изготовлен и 1 августа смонтирован на въезде в Зеленодольск, на ул. Столичной.

Однако радость православных активистов была недолгой. 9 августа крайне встревоженный Айрат позвонил инициаторам размещения баннера с известием, что он должен демонтировать баннер в экстренном порядке. На личной встрече выяснилось, что ему был звонок из руководства города с категорическим требованием убрать изображение: « У нас в Татарстане такоезапрещено! Чтобы к понедельнику этогоне было! Мы же всех обзванивали, предупреждали заранее специально, а тебя, видимо, пропустили». Вероятно, прозвучали и угрозы, поскольку молодой бизнесмен был крайне напуган и отказывался вообще говорить на эту тему.





По-видимому то, что это изображение на щите пробыло несколько дней – почти чудо, и только, когда выезжавший из города чиновник заметил этот баннер, началась «буря», и досталось, наверняка не одному Айрату.

В общем баннер был демонтирован, вместо него сразу же разместили рекламу пластиковых окон. Отстаивать православным свои права не было возможности, ведь ни договора, ни даже расписки от предпринимателя у них не было. А жаль! Но ведь никто не предполагал такого развития событий. Так или иначе, но после некоторой проволочки часть денег заказчикам всё-таки вернули.

А ещё, только сейчас, в процессе «расследования данного инцидента в г. Зеленодольске выяснилось, что полгода назад верующие уже в Казани получили отказ от городских властей без объяснения причин на размещение баннера со словами св. праведного Иоанна Кронштадтского о царе Николае II– те, что в эпиграфе к данной статье.

Нужно отметить, что никакой религиозной символики (и это видно на фото) на «Зеленодольском» баннере не имелось и, по Федеральному закону «О рекламе» любой суд признал бы его вполне надлежащим, допустимым. Подобные баннеры установлены еще до трагического юбилея во многих городах России, и, даст Бог, и в будущем будут будить народную память и звать народ к покаянию. Например, в соседней Чувашии, в г. Новочебоксарске, установлен сейчас баннер с изображением Царя Николая II. Поэтому такая истерия чиновников с русскими именами и фамилиями, может даже крещёных, по поводу публичного размещения зримых признаков памятной всей России трагедии может быть объяснена только их сверх усердным лакейством.

Ведь, как известно, региональная власть в Республике Татарстан состоит почти исключительно из татар мусульман, и многие из них вполне поддерживают татарский национал-сепаратизм и приоритет ислама над православием и не приемлют ничего, что связано с царской Россией. Чего стоят недавние истерики по поводу размещения в Казани памятного знака в честь Екатерины II! Эби-патша —«добрая бабушка-царица»,– так в своём народном фольклоре прозвал Екатерину IIтатарский народ, ведь это именно она инициировала, например, разрешение российским татарам-мусульманам строить мечети из камня и ещё во многом благоволила татарам, чем заслужила их признание в исторической памяти. И, тем не менее, когда возник вопрос установки памятного знака Екатерине IIв Казани, и даже был проведён конкурс на эту установку, «татарские активисты и национальная интеллигенция» возмутились и заявили о недопустимости установки чего-либо, связанного с российским царизмом.

Здесь необходимо заметить, что не только Екатерина IIзапечатлена как позитивный образ русских царей и цариц в исторической памяти татарского народа. Чем иначе объяснить вступление татар-мусульман целыми деревнями в Чёрную сотню, чей лозунг был «За Веру, Царя и Отечество» и «Православие, самодержавие, народность»?! Это удивительно, но такая поддержка татарами-традиционалистами вековых устоев Российской Империи на рубеже веков, когда эти устои оказались под угрозой – исторический факт! И этому явлению давно дано логическое объяснение, ведь татары под властью «белого царя» имели установившиеся гарантии сохранения устоев собственного бытования, языка, веры.

Что же произошло с татарами сейчас? Всё очень просто, характерно и объяснимо, и называется это явление современного СНГ условно – оранжевый майдан. Смысл этого явления – всё против России и русских.

Удивительно, что эта идеология процветает сейчас в самом центре России, в Республике Татарстан, и демпфировать его федеральная власть не торопится, хотя уже состоялся пример Украины.

Трудно говорить за всех, но заметно, что всё, ассоциирующееся у части руководства нашей республики с царской Россией, – скорее не угодно этим людям и вызывает у них чаще всего только раздражение. А лакейское сознание, когда надо просчитать, что может быть не угодным хозяину, и закрыть, запретить, отменить это, чтобы только хозяин не раздосадовался – это у нашего чиновничества довольно часто встречающееся явление.

Так что народное почитание канонизированных Церковью святых, даже в сугубо светском формате, может в в регионах с «особым менталитетом»» в нашей православной стране споткнуться о чиновничий произвол.

Михаил Щеглов

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела «Русского Собрания»



