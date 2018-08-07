Макрон в стакане воды

"Самый ужасный государственный скандал за последние тридцать лет" или всё-таки "буря в стакане воды"?

Первое определение "делу Беналла" даёт самая нервически настроенная пресса, второе - сам президент Макрон. Стоически настроенная пресса тоже не скупится на определения, смачно сдобренные метафорами, самые мягкие из которых упоминают "Макронство, поставленное на колени".

Вот так оборачивается поначалу привычно проходной эпизод "позорных насилий над манифестантами", который не удалось закрепить за традиционным "полицейским произволом", потому что его спешная раскрутка привела к совершенно неожиданным и ещё не до конца исчерпанным последствиям.

Две недели назад, 18 июля, светочь французской политкорректи, газета « Le Monde », публикует любительское видео, зафиксировавшее, как во время первомайской демонстрации, одного из манифестантов, по непонятной причине, жестоко избивает неизвестный в штатском, с защитным шлемом работников правопорядка на голове.

В этом молодом мужчине узнают человека, часто мелькающего на официальных мероприятиях, в качестве личной охраны президента Макрона. По первым сведениям, человека идентифицируют, как "заместителя начальника охраны президента Республики"; последующие сведения будут снижать этот статус в свободном падении.





Возникает закономерный вопрос, что делает личная охрана президента, в отсутствие президента, на заурядном первомайском митинге. Да ещё, как подметили многие, "переодетым в полицейского".

Хлынувшие из прорвавшегося информационного шланга ответы не иссякают уже в течение двух недель, вызывают новые, всё более скрупулёзно сформулированные вопросы и приобретают удручающе неприличный окрас.

Дело в том, что поначалу отмахнувшийся от инцидента Елисейский дворец, решивший успокоить прессу заявлением, что "провинившийся сотрудник уже наказан и отстранён от работы на две недели", прочно сел в галошу, публично соврамши: провинившегося сотрудника не преминули заметить в прямом эфире, плечо к плечу с президентом Макроном, во время очередной церемонии. А потом ещё раз. И ещё...

Собственно, эта маленькая ложь и сорвала болты: ещё более внимательный присмотр за "провинившимся сотрудником" позволил обнаружить, что сотрудник не только не наказан, но совсем наоборот, пользуется ни с чем не сравнимыми и ничем не объяснимыми привилегиями.

Выяснилось, что у провинившегося сотрудника не только невообразимо высокая зарплата, но и несоизмеримая с должностью государственная квартира, в одной из самых престижных резиденций, одного из самых престижных парижских кварталов, 80 кв.метров, только что отделанных под орех ремонтом на сумму 180.000 евро...

Кроме того, провинившийся сотрудник имел в своём распоряжении электронный пропуск самого высокого уровня (Н) в Бурбонский дворец (Национальная Ассамблея), разрешение на ношение оружия, допуск в тир охранной службы Министерства внутренних дел, служебную машину, вместе с гаражом, дипломатический паспорт( !!!) и ещё много прoчих мелочей, того же калибра.

Hа этом информационном этапе интерес уважаемой публики и изрядно разогретой прессы окончательно переходит в стадию активной охоты на зарвавшегося кабанчика.

Что любопытно и ещё более смешно: в этой самой резиденции, на « шиши » французскких налогоплательщиков, социалистический президент Миттеран в своё время поселил свою любовницу, Мадам Пенжо, с их незаконнорожденной дочерью, Мазарин...

Вообще, у президента Макрона с президентом Миттераном обнаруживается много общего, кроме скандалов в личной жизни: и тот и другой, ведомые постоянными мыслями о народе, несомненно не гнушаются категорией "люкс" и негласно, но ясно предпочитают жандармов полицейским, доверяя личную охрану и многие дела внутреннего свойства именно жандармерии, которая имеет обыкновение исполнять приказы, не докапываясь до сути, а не полиции, которая любит копать...

Поэтому, вынесенного на передовицы "провинившегося" поначалу называли "жандармом", a имя его, Александр Беналла, автоматически воспринималось некоторой частью интересующихся, как « еврейская коннотация » : одна из первых версий, загулявших по форумам и сетям утверждала, что речь идёт об обычном назначении на завидную должность по завидной же протекции, « как это принято в еврейских кругах, где свои всегда проталкивают своих ».

Версия эта, однако, гуляла недолго: очень скоро обнаружилось, что несмотря на необычное имя, у Александра Беналлы марокканское происхождение и здесь уже, с французской стороны, пошли интерпретации политкорректного свойства : желая публично доказать свою приверженность идеям мультикультурализма, президент нарочно приблизил к себе и озолотил всеми благами выходца одной из "опекаемых" нынче в Европе ээ…скажем так, национальностей, дабы наглядно показать, как широки и свежи его взгляды.

Зато с алжирской стороны, через встрепенувшиеся алжирские СМИ, хлынули пикантные слухи и гнусные намёки : Беналла - агент марокканских спецслужб, проникший в самые высокие сферы служб французских и так им всем и надо, да здравствует свободный Алжир.

Kомпромат на шустрого, потерявшего педали "жандарма" валил, как из рога изобилия, день ото дня, удивляя размякшую от жары публику неожиданными поворотами.

Уже оказалось, что Александр Беналла вовсе не жандарм, а всего лишь когда-то записавшийся в резерв, да так никогда и не затребованный из резерва доброволец, когда-то поучившийся на « эксперта и советника в услугах секьюрити », в неких частных организациях, эти услуги предоставляющих.

Что Александр Беналла успел побывать в личной охране одного из наиболее амбициозных французских социалистов, Арно Монбурга, и был уволен оттуда, за "чрезмерную темпераментность и жестокость".

Что он же принимал активное и очень "глубокое" участие в предвыборной кампании президента Макрона и, кстати, требовал к оному максимального приближения, желая получить кабинет на том же этаже.

Впечатляющее множество деталей достаточно быстро позволили выявить одну очевидную и крепкую константу : никому неизвестный, непонятно откуда взявшийся и очень мало образованный человек, максимально и чуть не круглосуточно приближённый к президенту, которого он сопровождал повсюду, в качестве личной охраны, совершенно безнаказанно позволял себе замашки серого кардинала, вкупе с манерами городского хулигана, диктуя несоизмеримо выше его стоящим чинам: множество с тех пор поднятых видеозаписей и личные свидетельства посвящённых, однозначно утверждают, что Беналла позволял себе отдавать приказы даже шефам подразделений присутствующих на митингах жандармов или полицейских.

Что легко обьясняет быстро возникшую неприязнь у высших чинов и обосновывает одну из версий "провала": какие высокопоставленные начальники будут долго терпеть произвол неизвестного выскочки, говорящего им, что и как делать в их непосредственной работе.

Поэтому, версия подставы со стороны жандармов и/или полиции, с неожиданно появившимся видео, услужливо переданным журналистам газеты Le Monde, несомненно, тоже заслуживает внимания. Но эта версия лишь поясняет, каким образом запорол собственную карьеру не слишком умный и слишком зарвавшийся охранник, решивший стать серым кардиналом французской политики.

Вконец запутавшаяся и разомлевшая публика потеряла нить повествования, но одно усвоила прочно : дело странное и нечистое, а наш маленький гордый президент, возомниовший себя Юпитером, вещающим быкам, элементарно, уверенно и бессовестно, простите, врёт, как обычный и преснейший обыватель-налогоплательщик.

Кстати, одной из самых ярких и неумных ошибок президента в этом конкретном скандале стала выбранная им манера реагировать в ситуации, под названием "от стены, к которой припёрт": президент решил, что отшучиваться перед Сенатом, в стиле « нет, он не имел доступа к ядерным боеголовкам (a всего лишь в Бурбонский дворец...), не жил в трёхстах квадратных метрах (а токмо лишь в 80ти...), не на площади Альма (а на соседней...) и он не мой любовник (ведь я женат)!",- где все дружно должны отсмеяться положенное, сразу по окончании реплики будет наилучшим вариантом.

И очень сильно просчитался.

Потому что уже долгое время бродящие и нагнивающие слухи о неких специфических оношениях президента Макрона с его "супругой для прикрытия", на этот раз прорвались даже в официальную прессу и окончательно вышли в большое плавание.

Многие сторонние наблюдатели, давно копящие личные заметки о некоторых скользких деталях в поведении президента, например, его очевидное пристрастие лично поздравлять футболистов дружескими хлопками по плечам, лопаткам и прочим частям их мускулистых тел, а также долго толкаться прямо перед камерами в « футболистской » толпе, продираясь через неё, туда, сюда, обратно, похлопывая, поглаживая, пожимая руки, локти, шеи - начали отстрел всех особенно запомнившихся деталей, уже совсем не холостыми патронами.

Президенту припомнили даже приглашение в Елисейский дворец, на "Праздник музыки", группы темнокожих представителей ЛГБТ- и тд. сообщества, « Kiddy Smile », в БДСМ и тд. –нарядах (а также в футболках с надписью « Fils d’immigré, noir et pédé » -"Сын мигранта, чёрный и гомик"), исполняющих в буквальном смысле нецензурную песенку о соответствующих утехах, слова которой, даже в очень минимализирующем переводе я не могу здесь привести.

В этом несколько коробящем всех без исключения эпизоде мнения разделились только лишь на две основныe интерпретации : президент желает показать, насколько он свободен от любого рода предрассудков и президент сигнализирует всем заинтересованным, откуда, отныне, ветер будет дуть.

Всё это вместе взятое и в отдельности разобранное на составляющие, вот уже две недели заполняет передовицы всех центральных газет и льётся песней, которой, кажется, уже не будет конца, из всех включённых утюгов.

Продолжать отчёт о всех последующих открытиях чудных, которые сумеют подарить миру дни грядущие смысла уже не имеет : для полной картины воцарившегося и ныне царствующего во Франции менталитета фактов и домыслов вполне достаточно.

Гораздо полезнее подвести итоги уже проделанной работы по освобождению от всех видов скреп в психологии общественного сознания.

Прежде всего, стоит отметить, что Францию никаким видом скандала сексуального характера не удивишь, ещё со времён президента Помпиду, чья неугомонная супруга так любила всякого рода « parties fines », с участием молоденьких мальчиков, что даже в те стародавние и чопорные времена, это давно уже стало достоянием гласности, но не помешало президенту остаться в памяти нации вполне себе приличным человеком.

Скандалы президента Миттерана, потратившего национальные миллионы на любовницу и имевшего личный "чёрный кабинет", позволявший ему лично прослушивать вплоть до телефонных разговоров понравившейся ему актрисы тоже никого особенно не возмутили и ничуть не запятнали репутацию "великого социалиста", навеки оставшегося в памяти поклонников гением, которому позволено всё.

Ну уж, а о сексуальных ориентациях и дебошах других видных политических (и особенно, почему-то, социалистических...) деятелей не стоит и диссертации расписывать. Достаточно вспомнить, что Доминик Стросс-Кан был известен своими громкими « вечеринками на троих-четверых и далее по счёту », задолого до разразившегося в нью- йоркском отеле скандала с горничной.

А социалистический министр культуры Джак Ланг, или мэр Парижа Бернар Деланоэ, или известный социалистический меценат Пьер Берже своей гомосексуальной ориентации никогда и не скрывали.

Так что, уважаемой публике, однозначно придётся признать правоту пословицы "стерпится -слюбится" и не рассчитывать на какой бы то ни было "импичмент", даже в общественном мнении.

Это душное, выжженное натужными скандалами лето когда-нибудь закончится, как в известной киноклассике, с небольшой поправкой на слово "неоконченный" - "Нескончаемая пьеса для механического пианино", и всё продолжится по-прежнему, по-старому : «Софья будет с тобой, Платонов со мной, Саша - с Платоновым...»

Даже если менее на виду, Макронов останется с Беналлой, Брижитт с Макроновым... Не нужна никому ваша Софья, то бишь, суровая правда до конца. Успокойтесь, просто успокойтесь. Эта пьеса нескончаемая, потому что пианино механическое.