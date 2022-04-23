Маркс, Ленин и крах экономической системы США?

Необходимо признать, что в последние месяцы среди аналитиков, политологов и экономистов резко возрос интерес к работам Маркса и Ленина. Почему? А потому, что США как олицетворение капитализма своим мировым бандитизмом и мошенничеством в отношении России, не только уменьшило доверие к США, но и привело к пересмотру капитализма как эффективной экономической формы выживания международных субъектов.





Таким образом, идеи Маркса и Ленина стали актуальными. Капитализм, родив в себе страну-гегемона, которая заправляет финансовыми пустышками, оторванными от реальности, начинает давать сбои. Капитализм, впитав в себя все составляющие информационного общества, родил в себе мир симулякров как Ад того же Самого, пришёл к своему распаду. Видимо, реальность уже начинает бить с затылка по ослепшему от симулякров миру. Триггером этих процессов стала реакция России на те условия, к которым пришёл мир, благодаря американскому симуляционному и мошенническому проекту. Мошенничество ярко вскрылось совсем недавно. Это должно было состояться. И это не связано с тем, что Россия в чём-то провинилась. Американские бандитско-грабительские санкции были на стреме и повод был найден.





И страна была найдена. Этой страной оказалась крупнейшая сырьевая и энергетическая держава мира - Россия, которая продаёт не виртуальные симулякры, а реальные энергетические и сырьевые продукты. Этим двум антиподам в любом случае предстояло столкнуться. Тем более, в мире грядёт энергетическая эпоха и туфтовая зелёная философия как фейк вторична.





Огорчился ли бы Карл Маркс, увидев то, во что превратилась мировая экономика? Насколько информация может быть продуктом производства? Насколько информация может быть продуктом производства миллиардов людей? В экономике уже не работает былая линейность. В сетевом обществе иная структура и линейные условные и близорукие закономерности Маркса не везде срабатывают, не во всех сферах жизни. Сейчас миллиарды в Интернете общаются. Коммуникации - главный капитал. Производство теряет былую сущность. Информация прибыльнее материальных благ. Маркс от того, что его теория не работает в гробу переворачивается. Марксовский ограниченный модернизм закончился и пришел постмодернизм. Экономика непредсказуема и бифуркационна.





Для экономистов теория Маркса — это счастливый сон определенности и предсказуемости системы. На смену кризисов Маркса приходит катастрофа, которая сметет все, так как мир теперь иначе устроен, в том числе экономика, которая лишь часть мира человечества. Войны и кризисы — это прошлые забавы истории. Теперь пришел мир катастроф, то есть того, что стихийно и нерегулируемо человечеством. Это иное мышление. Марксовские условности, заправленные истматом и диаматом неадекватны и не актуальны! Маркс не учел приход информационного общества с мировыми информационными соцсетями и Интернетом.





Можно заменить у Маркса производство материальных благ на производство услуг, но это не суть важно. В любом случае Маркс — это всего лишь узкая сфера - политэкономия труда. А у нас пришла сейчас политэкономия знака! Люди покупают знаки и престиж, то есть информацию. И не все так линейно как раньше. Это лишь один пример, свидетельствующий о том, что модернизм Маркса уже не везде срабатывает. Нужно ли забывать Маркса? Некоторые теоретики экономики знают экономику однобоко.





Нужно изучить и "Политэкономию знака" (Ж. Бодрийар), а не только рассматривать Политэкономию Труда Карла Маркса. Не все так линейно. Способность Большой объем знаний выражать Сверткой этих знаний, то есть, коротко, и есть истинный критерий наличия Знаний. И это ощущается во время дискуссии и диалоге с таким экономистами. Пока у них имеет место лишь декларативный монолог и защита дезориентацией. Можно пойти с конца. Соединяются ли пролетарии всех стран сейчас? И что и как происходит с мировой экономикой?





Сейчас многие зарабатывают и выживают через иные механизмы. Как трансформировалось использование капиталистами людей в создании прибылей, в условиях интернет-общества и интернет-общества? Насколько общество потеряло свою былую социальность, в частности, способность революционно влиять на политическую власть и власть капитала? Насколько общество можно прикармливать подачками, давать средства и ценности для выживания?





Понятно, что Политэкономия Труда Маркса работает в отдельных секторах мировой экономики (ценообразование, спрос и предложение и др.), но выросла значительная составляющая мировой экономики, которая развивается по линии, которую практически невозможно описывать условностями марксовский теории. Не всегда все так линейно и детерминировано. Марксовская теория — это всего лишь модель, условно описывающая определенные системы. Но современные системы имеют уже качества и механизмы, которые не способна описать теория Маркса.





Есть базовые положения Маркса, которые уже все больше отклоняются от Сущности современной мировой экономики. Аналогично тому, как не всегда увеличение громкости звука ведёт к увеличению уровня реакции на этот звук. На каком-то этапе ухо перестает воспринимать линейно этот звук. То же самое с процессами капитала. Есть нелинейности, есть ситуации, когда марксовские условности не работают. Есть системы, которые ведут себя не согласно своим исходным состояниям, как это было в классической науке. А политэкономия Маркса — это классическая наука.





В неклассической науке все иначе. Состояние и поведение системы в неклассической науке определяется не исходными состояниями, а ситуацией, то есть, тем, что в нее входит в режиме "здесь и сейчас". Мир чаще играет в кость, то есть, определяется случайными процессами. Поэтому мир теперь развивается с коррекцией на вечное противоборство модерн-постмодерн, классическое-неклассическое. И вообще, не забывайте, что экономика — это гуманитарная наука, так как в ней есть большая доля Субъективного, в отличии от фундаментальной науки. Хотя и в фундаментальной науке много Субъективного, Феноменологичного и Антропоморфного. Наука очеловечена, и Природа смеется над этим, то есть, мнимым Величием Человека! Знания являются знаниями, если они развиваются. В противном случае они становятся догмами.





Знание Ньютона об Абсолютном времени, благодаря Эйнштейну, стала догмой. Астрофизика уже не может применять Ньютона. Современные настоящие теоретики экономики уже давно используют не только Маркса. Он не срабатывает, порой. Есть такие условия. Современная теория экономики все чаще и чаще базируется на психологических теориях. В настоящее время все чаще и чаще нобелевские премии получают теоретики экономики, которые работают на синтезе теории экономики и теории психологии. Эти экономисты используют знания неклассического подхода.





И все-таки, если произойдёт крах американской мировой долларовой системы, благодаря грядущему мироустройству, то это и будет крахом капитализма. Есть вероятность, что Китай будет расширять свой социализм на восточные страны СНГ и на Россию. Россия тоже уже открыта к введению социалистических форм хозяйствования. Тенденции к этому уже чувствуются. Поэтому идеи Ленина и Маркса ещё пригодятся.

А теперь с общего экономического анализа США перейдем к частностям.





Похоже на то, что сорвался проект США, связанный с экономической санкционной войны с Россией. Этот проект, вероятнее всего, являлся частью проекта мировой экономической войны. Расчёт США не оправдался. Поэтому необходимо признать, что глобализм доллара изначально был заточен на перспективу санкций в отношении неподчиняющихся Гегемону международных субъектов. То есть, это был проект, который, согласно США, вёл к мировому радикальному американскому экономическому бандитизму и мошенничеству. И этот мощный мировой бандитско-мошеннический удар приняла на себя Россия.





Сейчас происходят общемировые геополитические и экономические процессы, которые не были предписаны американскими концептуальными экономистами и политологами. Экономическая и политическая мировая ситуация не развиваются по сценарию США, как предполагалось. Россия и США втянулись в новые условия, которые требуют политической и экономической игры без подсказок со стороны домашних заготовок. В планы США не входили глобальные американские оккупационные действия в отношении международных субъектов. Гегемон, понимая негативный военный опыт мировой экспансии Франции - 1812 и Германии -1941, выбрал путь США-2022 - путь мировой финансовой войны, бандитизма и мошенничества.





США главным образом рассчитывало и рассчитывает на социально-экономическую деградацию России, благодаря которой наша страна разрушится сама по себе, без всяческих военно-политических факторов. Это уже невозможно! Переносить аналогию того, что произошло с СССР в 90-х некорректно. Экономическое расшатывание России было уже неоднократным. Вспомним падение цен на нефть до нуля во времена пандемии. Вряд ли это была случайность. Вспомним последнюю мировую "бомбёжку» экономическими санкциями и бандитизмом США в отношении России. Опять Россия устояла! И это не временный блеф, направленный на США со стороны России.





Оказалось, что Россия, имея свои пресловутые два процента вклада в мировую экономику, значительно повлияла на значительную инфляцию экономик США и Запада. Оказывается, рычаги экономического влияния на мировую экономику у России есть. Не говоря о лидерстве России в мировом военно-политическом влиянии и противостоянии, в частности, в ядерном противостоянии.





Необходимо признать, что впервые в истории человечества Гегемон организовал в отношении международного субъекта (России) действо, которому не было аналогов истории мировой экономики. В истории стран нет опыта противостояния такому глобальному американскому экономическому бандитизму, переходящему в экономический фашизм и бойкот в отношении России. Для США это было проектом.





Тем не менее, США планируют за доллары покупать не только мировое пространство, но и время. Они покупают отсрочку своего кризиса и отсрочку поражения международных субъектов, втягивающих в военные конфликты. США хотят успеть напечатать пустышки перед глобальным кризисом доллара. Могут напечатать ещё триллионы. США, продолжая свои мошеннические мировые традиции, наивно планируют задушить неподчиняющихся международных субъектов симулякрами и знаками, не имеющих к реальности никакого отношения. Эпоха симулякров на закате! Поэтому мироустройство, которое держалось на симулякрах и пустышках, изменится.





Что делать с США, которые представляют собой международного криминального субъекта (Пахана планеты Земля), которого трудно посадить и наказать. Более того, этот субъект симулирует в кабинете судебного психиатра (ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и т.п.) социальную шизофрению (раздвоение, политика двух стандартов, цинизм, бесправие, хулиганство, провокации, бред, фальсификация)? Поэтому возникает вопрос: «Что может выступить в качестве Тюрьмы Мира, куда можно было бы изолировать этого Гегемона?





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин