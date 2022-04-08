Украинские шахматистки Музычук отказались выступить против России и были исключены из федерации

Гроссмейстеры, гражданки Украины, Анна и Мария Музычук отказались подписывать открытое письмо президиума Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) президенту Федерации шахмат Украины с призывом об отстранении российских и белорусских спортсменов. После этого ЛОШФ прекратила сотрудничество с шахматистками и начала процедуру их исключения из президиума и членства в федерации.

Ещё в 2020 году Анна Музычук называла Россию "ведущей шахматной страной".

Мария Музычук занимает пятое место в женском рейтинге FIDE, Анна Музычук — восьмое. Анна Музычук — чемпионка мира по рапиду (2014 год) и двукратная чемпионка мира по блицу (2014, 2016). Мария Музычук — 15-я чемпионка мира по шахматам (2015–2016).

При этом международная шахматная федерация FIDE, президентом которой является россиянин Аркадий Дворкович, не только дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за поддержку им действий России на Украине, но и объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.





