 

Обстреляны позиции российских пограничников в Курской области

 

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что днём 5 апреля в Суджанском районе с украинской стороны были обстреляны из миномётов позиции российских пограничников (погранпереход), с российской стороны никто не погиб, обстрелявшие позиции боевики были выявлены и уничтожены.

Старовойт находится в круглосуточном режиме на связи с Минобороны России и погрануправлением ФСБ, силовые службы Курской области были переведены в режим повышенной готовности 1 апреля. 

 

 

Белгородские чиновники также регулярно сообщают об инцидентах на территории области. 



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