Обстреляны позиции российских пограничников в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что днём 5 апреля в Суджанском районе с украинской стороны были обстреляны из миномётов позиции российских пограничников (погранпереход), с российской стороны никто не погиб, обстрелявшие позиции боевики были выявлены и уничтожены.

Старовойт находится в круглосуточном режиме на связи с Минобороны России и погрануправлением ФСБ, силовые службы Курской области были переведены в режим повышенной готовности 1 апреля.

Белгородские чиновники также регулярно сообщают об инцидентах на территории области.



