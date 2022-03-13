"Российско-украинская война" шла на Украине давно

Эта статья была написана более полугода назад, осенью 2016 года, но по ряду причин публикую я её только сейчас [статья была впервые опубликована в ЖЖ в 2017 году. - прим. ред.]. Увы, за это время она не потеряла актуальности - напротив, описанные в ней проблемы стали ещё острее, а ситуация в целом - ещё более тупиковой.



В последнее время тема военных действий на Донбассе практически ушла из российского информационного пространства. Редко в каких новостях проскочит немногословный сюжет о «нарушении перемирия со стороны украинских силовиков» – так наши СМИ сейчас называют укронацистов, убивающих русское население Донбасса. А между тем, война – самая настоящая, жестокая и беспощадная – по-прежнему идёт, уже четвёртый год, невзирая на «Минские сговоры» (точнее, даже благодаря им) и бравые телевизионные заявления о режиме прекращения огня. Она идёт на Донбассе, где ежедневно от украинских снарядов гибнут ополченцы и мирные жители – люди, стоящие насмерть за право остаться русскими на русской земле. Но, главное, – она идёт на Украине.



Украинское общество насквозь пропитано «РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ войной». Не гражданская война, не антитеррористическая операция, а именно



Российско-украинская война идёт в семьях – огромное количество украинских семей отправило своих мужчин на фронт, многих бойцов уже похоронили, другие А между тем, война – самая настоящая, жестокая и беспощадная – по-прежнему идёт, уже четвёртый год, невзирая на «Минские сговоры» (точнее, даже благодаря им) и бравые телевизионные заявления о режиме прекращения огня. Она идёт на Донбассе, где ежедневно от украинских снарядов гибнут ополченцы и мирные жители – люди, стоящие насмерть за право остаться русскими на русской земле. Но, главное, – она идёт на Украине.Украинское общество насквозь пропитано «РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ войной». Не гражданская война, не антитеррористическая операция, а именно российско-украинская война там идёт везде: в СМИ, в трудовых коллективах, в образовательных учреждениях – детей и молодёжь планомерно учат ненавидеть русских, которые «оккупировали Крым и теперь хотят захватить всю остальную Украину».Российско-украинская война идёт в семьях – огромное количество украинских семей отправило своих мужчин на фронт, многих бойцов уже похоронили, другие вернулись безнадёжными инвалидами , и все родственники теперь живут с мыслью о том, что их любимый папа, муж или брат погиб или стал неходячим, безруким либо слепым калекой по вине России.





Война идёт в вузах - на парах по социологии, истории, политологии, этнографии и прочим гуманитарным дисциплинам. О российско-украинской войне слагают стихи и песни, ставят спектакли, издают книги , пишут картины, снимают фильмы – о том, как «русские свинособаки» посягнули на земли цветущей Украины, и как отважные украинские военные, не сумев пока освободить Крым и Донбасс, самоотверженно защищают от «российского вторжения» прочие области Украины (это у них называется – «только благодаря бойцам ВСУ над нашими городами до сих пор мирное небо!»). Именами новых украинских героев называют улицы и скверы, школы и площади, зачастую смещая для этого прежние названия в честь героев Великой Отечественной войны (например, в Николаеве проспект Героев Сталинграда превратился в проспект героев Украины, и подобных случаев там уже сотни).Война идёт в вузах - на парах по социологии, истории, политологии, этнографии и прочим гуманитарным дисциплинам.





В это трудно поверить, но даже само понятие "ветеран", которое для нас по-прежнему означает "участник ВОВ", на Украине уже Война идёт в школах – на уроках истории, где детям рассказывают о советской оккупации, герое Степане Бандере и российской агрессии; на уроках украинской литературы, где изучается творчество гитлеровского пособника, ОУНовца Уласа Самчука, его подельницы Елены Телиги и иных подобных авторов; на уроках «мужества», куда в качестве лекторов приглашают нацистов из ВСУ и батальонов типа «Азова» или «Айдара». Во всех школах Украины сегодня уже есть уголки памяти героев, погибших от рук «российских оккупантов».В это трудно поверить, но даже само понятие "ветеран", которое для нас по-прежнему означает "участник ВОВ", на Украине уже трансформировалось в "ветеран АТО" - официальная формулировка, а неофициально это "ветераны российско-украинской войны". У новой украинской молодёжи новые враги и новые герои-ветераны.





Российско-украинская война продолжается и для бесчисленных волонтёров – всех этих кулинарных сотен, вязальных сотен и прочих аналогичных объединений активистов, занимающихся поддержкой украинских военнослужащих. Множество граждан Украины в свободное от работы время вяжут носки, шьют трусы, плетут маскировочные сети, делают продуктовые заготовки: солёное сало, овощные и фруктовые консервы, сушёные грибы, выпечку и т. д. Всё это потом силами других таких же волонтёров доставляется на фронт. К кулинарно-пошивочным процессам активно привлекают детей: малыши помогают взрослым, а также рисуют для украинских военных жёлто-голубые открытки с трезубцами и нацистскими лозунгами (типа «Слава нации!» или «Украина превыше всего!») и пишут трогательные письма с пожеланиями «защитить нас от москалей и вернуться живыми!» Война идёт в детских военизированных лагерях , где нацисты из вышеназванных батальонов обучают юных украинцев азам военного дела для войны с «агрессором» – Россией.Российско-украинская война продолжается и для бесчисленных волонтёров – всех этих кулинарных сотен, вязальных сотен и прочих аналогичных объединений активистов, занимающихся поддержкой украинских военнослужащих. Множество граждан Украины в свободное от работы время вяжут носки, шьют трусы, плетут маскировочные сети, делают продуктовые заготовки: солёное сало, овощные и фруктовые консервы, сушёные грибы, выпечку и т. д. Всё это потом силами других таких же волонтёров доставляется на фронт. К кулинарно-пошивочным процессам активно привлекают детей: малыши помогают взрослым, а также рисуют для украинских военных жёлто-голубые открытки с трезубцами и нацистскими лозунгами (типа «Слава нации!» или «Украина превыше всего!») и пишут трогательные письма с пожеланиями «защитить нас от москалей и вернуться живыми!»

Все эти волонтёры, журналисты, педагоги и просто борцы за идею не с Луны свалились. Да, некоторые из них исповедовали украинский национализм и раньше, задолго до Евромайдана. Но большинство новоявленных украинских патриотов – это бывшие аполитичные и даже пророссийские граждане Украины, которые летом 2014 года, не увидев от Москвы решительных действий, попали под каток укропропаганды – и, примкнув к стороне силы, начали быстро дрейфовать от «Фашизм не пройдёт!» к «Москалей на ножи!»



(О катке укропропаганды я говорю не для того, чтобы оправдать этих людей – им нет оправдания, а просто для объяснения механизма того, что произошло).

Среди моих знакомых за последние два года т акому перерождению подверглись несколько десятков человек (при этом ни одного обратного примера, когда убеждённый украинский националист стал бы «ватником»).



Я знаю мужчину, который много лет учился и работал в Москве, затем вернулся в Николаев, долгие годы открыто высказывал русские взгляды – а потом неожиданно стал оголтелым адептом Евромайдана.



Я знаю одесситку, журналистку, которая в 2004 году называла себя русской и категорически не принимала Ющенко с его Оранжевым Майданом – а сейчас работает на киевском телеканале «1+1» и превратилась в записную укропатриотку. Например, Одесская Хатынь вызвала у неё приступ бурного восторга – настолько бурного, что её даже одёрнули на странице в Фейсбуке.





Я знаю девушку из Одесской области, которая поначалу едва ли не до драк ссорилась со своими родственниками, которые поддерживали Евромайдан. А уже осенью 2014 года её тоже захлестнула волна укропатриотизма – до такой степени, что она удалила меня из друзей во всех соцсетях.



Я знаю молодую николаевскую семью – мужа и жену, артистов, которые после февральского госпереворота в ужасе заламывали руки и намеревались хватать детей и выезжать к родственникам в Самару, а уже в августе 2014 года глава семьи в ярости писал мне, что «готов взять автомат и ехать на Донбасс крошить сепаратистов». На Донбасс он, правда, с автоматом так и не поехал, но зато стал вместе с женой давать концерты перед АТОшниками. Теперь вся семья, включая двух малолетних дочерей, не вылезает из вышиванок.

Я знаю женщину, у которой на двери офиса в Николаеве много лет висела табличка «Я говорю по-русски» (эту акцию в 2008 году на Украине инициировали коммунисты). А уже летом 2014 года она сняла с двери эту наклейку и увешала весь офис жёлто-голубой символикой.



Не буду перечислять все примеры, их слишком много. Перейду сразу к выводам: это всё несёт реальную угрозу России. Нам, нашим детям, нашим внукам. У наших границ сформировалось государство с многомиллионным агрессивным населением, мотивированным на убийство, уничтожение, истребление НАС. Но в России до сих пор не понимают масштабов этой угрозы, которая усугубляется год от года, и не осознают, что Украина уже ведёт против России настоящую войну. Большинство граждан РФ совершенно не воспринимает это как проблему. Одни вообще полагают, что весь этот конфликт уже, фактически, исчерпан – ведь о нём почти не говорят по ТВ. Другие до сих пор (уж который год!) уповают на экономические трудности, которые подорвут Украину настолько, что она приползёт к России на коленях, и тогда капризных украинских соседей можно будет великодушно простить и зажить, как прежде. Третьи просто посмеиваются над Украиной, считая «клоунов-хохлов» неспособными на что-то серьёзное (хочется спросить: а трёхлетняя война на Донбассе с десятками (сотнями?) тысяч жертв из числа мирного русского населения – это несерьёзно?!). А многие вопреки всему вообще продолжают жалеть украинцев и считать их братским народом, сбившимся с пути – мол, сами устанут от своего сумасбродства и прозреют, достаточно лишь отключить им украинское ТВ и немного подождать.



Но это очень поверхностный взгляд. Потому что дело зашло слишком далеко. В укропропаганде работают высококлассные западные специалисты, которые смогли за столь короткий срок совершить глубинное переформатирование сознания у десятков миллионов граждан. А мы со своим вечным русским «авось» рассчитываем проблему катастрофических масштабов решить бездействием: просто отключить им ТВ и, сложа руки, сидеть и ждать, что всё само волшебным образом уладится (хотя даже в этом случае хочется спросить: а кто отключать-то будет?).



Но, как известно, фарш невозможно повернуть назад: наивно думать, что люди, перейдя на сторону абсолютного укронацистского зла, вдруг раскаются и бодро перепрыгнут обратно. Поэтому, даже если ставить себе целью возвращение этих осатаневших русофобов в человеческий облик (в возможность чего лично я, честно говоря, уже не верю, т. к. люди очень легко скатываются в мерзость, но крайне редко могут выбраться обратно), то для этого потребуется не очередное российское созерцательное бездействие, а много лет (а, скорее, десятилетий) нашей упорной просветительской, культурной, воспитательной и информационной работы. И то не факт, что что-то ещё можно сделать. Потому что, какова бы ни была их украинская русофобская идея; сколь ни казалась бы она нам абсурдной и античеловеческой – но она у них уже есть, её внедряли настойчиво, грамотно и планомерно: она вернулась на Украину в 90-е, упала на благодатную почву постсоветского безвременья и буйно проросла в сознании миллионов людей. С ней повзрослело уже целое поколение, на ней сформирован массивный культурный и образовательный пласт, и просто так украинцы от неё уже не откажутся.



Весной 2014 года, население Украины получило (и продолжает получать) мощнейший идеологический импульс – то, чего, кстати, к сожалению, почти полностью лишено население РФ (в России был подобный всплеск народного подъёма весной 2014, но это

явление так же резко закончилось, как и началось). Именно летом 2014 года граждане Украины начали массово признаваться, что только сейчас по-настоящему обрели Родину и поняли, что для них значит Украина; осознали, как они любят свою страну, и на какие жертвы готовы ради неё в борьбе с российским агрессором. И это писали взрослые люди, нередко даже пожилые. Что уж говорить о молодёжи и детях, которые родились в независимой Украине и с рождения получают этот укропатриотический заряд в режиме нон-стоп, начиная с яслей и заканчивая вузами; и которые в принципе за всю свою жизнь не знали никакой другой страны, истории и идеологии? Для них Украина – это вся их жизнь, а Россия – априори чужое враждебное государство, с которым у них нет ничего общего, кроме участка границы.

Сразу вспомнилась нашумевшая николаевская "сладкая ярмарка" , на которой николаевские школьники с одобрения взрослых пили «кровь российских младенцев» и ели «мозги Жириновского» и «сырники из москалей»... Кто не видел - посмотрите видео и почувствуйте разницу: на каких примерах воспитываются дети в России, и чему их учат на Украине.

https://natalya-pavlova.livejournal.com/4179.html?fbclid=IwAR3ehVvYP-OF5Gp3cDCND28f0U7buOvjpLmA-_L1S2AaiVpUm6Vrr9cKJ1I



Сегодня надо называть вещи своими именами: граждане Украины, одобрившие кровавое истребление русского населения Донбасса, совершили преступление. И слишком легкомысленно видеть решение проблемы лишь в том, чтобы отключить им украинские каналы и ждать, что они так и быть, сделают нам такое одолжение и одумаются (а, может, педофилов и убийц тоже будем хлопать по плечу и отпускать в надежде, что они больше не будут?). Миллионы украинских граждан уже наработали себе на трибунал (как минимум, это журналисты, сотрудники спецслужб, педагоги и т. д.), на их руках – кровь русских людей, как прямо, так и косвенно. И «каток укропропаганды», о котором шла речь выше, их, повторюсь, не оправдывает. После Великой Отечественной войны таких судили, и нередко возмездие находило их даже много лет спустя. Но предъявит ли когда-нибудь Российская Федерация претензии к «братскому украинскому народу» за геноцид русских, за «российско-украинскую войну» или будет и дальше делать вид, что не происходит ничего, кроме досадного недоразумения с «нашими украинскими партнёрами» – это большой вопрос, и, к сожалению, он пока остаётся открытым.

Впервые опубликовано здесь: https://natalya-pavlova.livejournal.com/17175.html?fbclid=IwAR10zq-crMZJdDn9T8Y79PjgF2JQYUxMNYizIwQjzAg_wbM4vgpX471Qb1Q







