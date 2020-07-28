45% россиян поддерживают протесты в Хабаровске. Если вообще о них слышали.

24-25 июля Левада-центр провёл опрос объёмом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше.

63% опрошенных считают, что в их регионе массовые выступления против падения уровня жизни и в защиту гражданских прав маловероятны.

Однако 30% считают, что они вполне возможны, и 29% готовы к активному участию.

Интересно, что эта цифра приближается к тому, сколько процентов граждан внимательно следят за протестами в Хабаровске: 26%.

Ещё 57% "что-то об этом слышали".

Наконец, из тех людей, кто хотя бы слышал о хабаровских выступлениях, 45% относятся к ним скорее положительно.



