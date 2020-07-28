 

45% россиян поддерживают протесты в Хабаровске. Если вообще о них слышали.

24-25 июля Левада-центр провёл опрос объёмом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше.
 
63% опрошенных считают, что в их регионе массовые выступления против падения уровня жизни и в защиту гражданских прав маловероятны.
Однако 30% считают, что они вполне возможны, и 29% готовы к активному участию.
 
Интересно, что эта цифра приближается к тому, сколько процентов граждан внимательно следят за протестами в Хабаровске: 26%.
Ещё 57% "что-то об этом слышали".
 
Наконец, из тех людей, кто хотя бы слышал о хабаровских выступлениях, 45% относятся к ним скорее положительно. 
 
 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россияне готовы участвовать в политических и социальных протестах
» 55% жителей России считают, что участников "стреляющего кортежа" наказали недостаточно жестко
» Левада-Центр: 48% жителей России считают, что в стране есть политзаключенные
» Левада-центр: 57% жителей России считают, что один президент должен править не более двух сроков
» 62% жителей России поддерживают лозунг "Хватит кормить Кавказ!"
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

45% россиян поддерживают протесты в Хабаровске. Если вообще о них слышали.

  • 22:43
  • 0

Генпрокуратура надеется обогатить государство на полтора миллиарда рублей, изъятых у Арашуковых

  • 22:21
  • 53
Об исключительном бесстыдстве накануне Дня Крещения Руси

Об исключительном бесстыдстве накануне Дня Крещения Руси

Гугл и Ютуб заблокировали православного бизнесмена Малофеева

  • 14:29
  • 331

Чиновников, артистов и блогеров наградят за поправки

  • 13:58
  • 299
Знак единства

Знак единства

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru