Россияне готовы участвовать в политических и социальных протестах

Более 20% граждан России готовы принять участие в политических протестных акциях, а еще больше - готово присоединиться к социальным протестам.





Эти цифры приводит сегодня «Левада-центр», который провел опрос населения в ноябре 2018 года.





Исследование показало, что к политическим протестам могут присоединиться около 22% опрошенных, к социальным — все 30%.





Любопытно, что еще в марте текущего года всего лишь 6% населения готовы были участвовать в политических акциях и 8% в социальных (например, против падения уровня жизни).





АПН следит за развитием событий.



