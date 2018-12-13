 

Россияне готовы участвовать в политических и социальных протестах

Более 20% граждан России готовы принять участие в политических протестных акциях, а еще больше - готово присоединиться к социальным протестам.

Эти цифры приводит сегодня «Левада-центр», который провел опрос населения в ноябре 2018 года.

Исследование показало, что к политическим протестам могут присоединиться около 22% опрошенных, к социальным — все 30%. 

Любопытно, что еще в марте текущего года всего лишь 6% населения готовы были участвовать в политических акциях и 8% в социальных (например, против падения уровня жизни).

АПН следит за развитием событий.
 

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