 

Telegram: ключи для дешифровки сообщений передать ФСБ невозможно

Сервис коротких сообщений Telegram уведомил Роскомнадзор о технической невозможности предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей программы. Об этом заявли руководитель представляющей интересы компании правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Мы отправили в Роскомнадзор уведомление о том, что выполнить требование ч. 4.1 ст. 10.1 федерального закона от 27 июля 2006 года ("Об информации, защите информации и информационных технологии" - прим. ТАСС) не представляется технически возможным", - приводит слова правозащитника агентство ТАСС.

По словам юриста, программа-мессенджер использует два вида чатов - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения в "секретных чатах" не хранятся на серверах Telegram. Переписка из "облачных чатов" хранится в зашифрованном виде, но не в одном месте, а в нескольких подсистемах. 

"Таким образом администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - пояснил специалист.

Напомним читателям, что через несколько дней истекает контрольный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram для предоставления силовикам ключей  для дешифровки сообщений. В противном случае мессенджер ожидает блокировка на территории России.

АПН следите за развитием событий.
 

теги: Силовые структуры Интернет
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