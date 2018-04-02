Telegram: ключи для дешифровки сообщений передать ФСБ невозможно

Сервис коротких сообщений Об этом заявли руководитель представляющей интересы компании правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Сервис коротких сообщений Telegram уведомил Роскомнадзор о технической невозможности предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей программы.





"Мы отправили в Роскомнадзор уведомление о том, что выполнить требование ч. 4.1 ст. 10.1 федерального закона от 27 июля 2006 года ("Об информации, защите информации и информационных технологии" - прим. ТАСС) не представляется технически возможным", - приводит слова правозащитника агентство ТАСС.





По словам юриста, программа-мессенджер использует два вида чатов - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения в "секретных чатах" не хранятся на серверах Telegram. Переписка из "облачных чатов" хранится в зашифрованном виде, но не в одном месте, а в нескольких подсистемах.





"Таким образом администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - пояснил специалист.





Напомним читателям, что через несколько дней истекает контрольный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram для предоставления силовикам ключей для дешифровки сообщений. В противном случае мессенджер ожидает блокировка на территории России.





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