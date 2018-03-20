МОСКВА. Верховный Суд отказался защищать тайну переписки россиян, отклонив иск компании-владельца мессенджера Telegram.

Напомним, что, ранее, представители Telegram Messanger LLP требовали признать недействующим приказ ФСБ, в соответствии с которым спецслужбе должны были быть переданы ключи шифрования, позволяющие вскрывать переписку пользователей мессенджера.

Аргументация ВС при вынесении решения была сугубо казуистической. По мнению Верховного Суда сами по себе ключи шифрования не охраняются законодательством, а вот если ФСБ нарушит чьё-то конкретное право на переписку, воспользовавшись таким ключом, то такое нарушение нужно было бы рассматривать как-то отдельно.

Представители Telegram Messanger LLP заявили о намерении подать апелляцию.







