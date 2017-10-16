Telegram оштрафован за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей
- 16.10.2017, 13:30,
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Мещанский районный суд Москвы вынес решение оштрафовать интернет-мессенджер Telegram за отказ от сотрудничества с ФСБ России. Об этом сегодня сообщает новостное агентство Интерфакс. Ранее российские спецслужбы потребовали
от владельцев популярного сервиса предоставить доступ к переписке пользователей.
«Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — гласит постановление суда.
Напомним, что несколько недель назад стало известно о том, что ФСБ потребовала от владельца и создателя Telegram Павла Дурова
предоставить данные, которые необходимы для доступа и расшифровки переписки пользователей, однако он отказался сделать это.
АПН следит за развитием событий.