 

Telegram оштрафован за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей

Мещанский районный суд Москвы вынес решение оштрафовать интернет-мессенджер Telegram за отказ от сотрудничества с ФСБ России. Об этом сегодня сообщает новостное агентство Интерфакс. Ранее российские спецслужбы потребовали от владельцев популярного сервиса предоставить доступ к переписке пользователей.

«Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — гласит постановление суда.

Напомним, что несколько недель назад стало известно о том, что ФСБ потребовала от владельца и создателя Telegram Павла Дурова предоставить данные, которые необходимы для доступа и расшифровки переписки пользователей, однако он отказался сделать это.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет спецслужбы
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