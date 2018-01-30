 

Московский штаб Навального парализовали массовые аресты и посадки

По итогам прошедшей забастовки избирателей в Москве и регионах прошли для организаторов и участников настало время расплаты - везде проходят многочисленные аресты и посадки.

28 января в офис ФБК в Москве ворвались полицейские с болгаркой под предлогом поиска взрывного устройства. Все находившиеся в офисе сотрудники фонда были задержаны. Отметим, что налет полиции совпал со временем прямого эфира на «Навальный Live».

У ведущего эфирной программы Дмитрия Низовцева силовики пыталась найти бомбу - в телефоне. В итоге Низовцеву дали 10 суток по 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Елену Малаховскую, которая была второй ведущей программы, после задержания оштрафовали на тысячу рублей.

Начальник штаба Навального в Москве Сергей Бойко арестован на 15 суток за ролик в поддержку забастовки.

Сотрудник столичного штаба Николай Ляскин получил 15 суток ареста за свой твит со ссылкой на ролик, в котором Алексей Навальный призывает приходить на акции 28 января.

Кроме того, сегодня в «Шереметьево» был задержан пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и ведущий «Навальный Live» Руслан Шаведдинов. Им грозит административный срок «за призывы к несогласованной акции». Именно они 28 января из секретной студии вели 15-часовой марафон в эфире об акциях протеста.

Напомним читателям, что главный оппозиционер Алексей Навальный был задержан на Тверской еще перед началом самой акции. Однако, тем же вечером он был отпущен без составления протокола, подписав обязательство о явке по требованию силовиков.

АПН следит за развитием событий.
 
 
 
 
теги: Алексей Навальный Оппозиция Выборы президента РФ
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