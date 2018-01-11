Русофобия на марше

19 декабря 2017 года, накануне 100 -летия ВЧК-КГБ-ФСБ в главном печатном издании страны «Российской газете» вышло большое интервью директора ФСБ А. Бортникова. В нём он ответил на многочисленные вопросы главного редактора, которые можно рассматривать, как срез общественного интереса и внимания к российским спецслужбам. Вопросы не простые, как для стороны задающей, так и для стороны отвечающей. Жёсткие до неприличия и до недопустимости открытые. Интервью однозначно указывает на то, что цель его появления состоит в установлении диалога спецслужб с обществом. Цель, прямо скажем, необходимая и благородная.





В ответ в СМИ и особенно в интернетсети развернулась вакханалия, сравнимая если что с «перестроечным угаром» антисоветчиков в 1990-1991 годах. Подозреваю, что «гнев» накапливался давно. Отношения с т.н. правозащитниками обострились, после появления в российском законодательстве понятия «иностранный агент». А масла в огонь подлил фильм «Спящие». Всем, ведь, очевидно было, что без участия ФСБ тут не обошлось. « Прогрессивная общественность» созрела для открытого конфликта. Дело оставалось за тем, чтобы нанести удар по главному действующему руководителю ФСБ. Такой момент настал в связи с празднованием 100-летия ВЧК- КГБ- ФСБ. Квинтэссенцией т.н. «общественного возмущения» стало заявление Конгресса интеллигенции. Оно послужило отмашкой: можно начинать:





«Мы требуем, говорится в нём, - немедленной отставки директора ФСБ России генерала армии А.В. Бортникова, поскольку считаем его публичную идеологическую и политическую позицию несовместимой с занимаемой должностью.

Руководитель федерального ведомства, тем более, ведомства правоохранительного характера и имеющего своей задачей защиту конституционного строя не имеет права оправдывать прямо или косвенно то, что признано в нашей стране тяжкими преступлениями и, более того, ревизовать нормативные правовые акты высшего уровня.

В своём программном интервью «Росссийской газете» 19.12.2017, связанном со столетием создания большевистского органа политической полиции — ВЧК 20.12.1917, генерал армии Бортников сделал ряд возмутительных утверждений, дискредитирующих правовые основы нашей страны.

Он фактически оправдал геноцид по социальным (раскулаченные, священники, представители дворян и интеллигенции) и национальным (депортированные народы) признакам и иные преступления против человечности, в которые вылился массовый террор советских карательных органов. Он сознательно многократно приуменьшил масштаб террора 20-50 годов, сведя его к эксцессам 1937-38 годов.».

Такой размах единодушия в осуждении автора интервью и возглавляемой им спецслужбы, не замешанной и не замеченной в нарушениях современного российского законодательства, свидетельствует о наличии двух причин:

Либо эта реакция сдирежирована из антироссийского центра (совсем не важно, где он находится, но скорее всего внутри страны). Либо мы находимся в такой ситуации, когда неформальное информационное пространство находится в руках антигосударственных сил и элементов.

Допускаю третий вариант, при котором наличествуют и взаимодействуют варианты первый и второй. В пользу этого говорит многое. И срочно созванный конгресс и незамедлительно принятое заявление, и его активное тиражирование в официальных СМИ, принадлежащих зарубежным собственникам, и в многочисленных блогах.

Неоднократное прочтение интервью не даёт понимания какие из фактов и факторов, приведенных в нём, вызвали раздражение людей, именующих себя интеллигенцией. Фактически их возмущает всё, что связано с безопасностью.

«Мы считаем, - пишут они, что сохранение традиции отмечать очередную годовщину органов безопасности России, ведя отсчёт от любой даты, связанной с существованием советских спецслужб, является подрывом конституционного строя РФ.



Мы считаем недопустимым сохранение праздника годовщины органов безопасности РФ в нынешнем виде».

Требование традиционное, забыть обо всём по принципу «иванов не помнящих родства», а то вдруг восстановится в памяти народа кто осуществлял геноцид, террор против мирного населения и непосредственно осуществлял репрессии от имени революции.

Заявление подписали:

Людмила Алексеева, правозащитник

Борис Альтшулер, физик-правозащитник

Григорий Амнуэль, историк, журналист, режиссер

Михаил Аркадьев, дирижер, пианист, доктор искусствоведения, заслуженный артист РФ

Лия Ахеджакова, народная артистка России

Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор

Владимир Барон, доктор биологических наук, ведущий сотрудник ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН

Юрий Богомолов, киновед, кинокритик

Татьяна Боннер-Янкелевич, редактор, переводчик

Георгий Бородянский, журналист

Валерий Борщев, правозащитник

Анатолий Вершик, математик

Алина Витухновская, писатель, политик

Борис Вишневский, публицист, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга

Светлана Ганнушкина, правозащитник

Валентин Гефтер, правозащитник

Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед

Татьяна Гнедовская, доктор искусствоведения

Леонид Гозман, политик, публицист

Лев Гудков, социолог

Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России

Олег Дорман, кинематографист

Андрей Збарский, редактор

Евгений Ихлов, правозащитник, публицист

Андрей Макаревич, поэт, музыкант

Лариса Миллер, поэт

Владимир Мирзоев, режиссер

Александр Нежный, писатель

Сергей Неклюдов, профессор университета

Александр Оболонский, д.ю.н., профессор политики и права

Николай Подосокорский, публицист

Римма Поляк, журналист, гл. редактор вестника CIVITAS

Лев Пономарёв, правозащитник

Ирина Прохорова, издатель, общественный деятель

Борис Соколов, историк, писатель

Никита Соколов, историк

Наталия Соколовская, писатель

Лев Тимофеев, писатель

Людмила Улицкая, писатель

Олег Хлебников, поэт, публицист

Игорь Чубайс, общественный деятель

Виктор Шейнис, профессор, историк, политолог

Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания (фракция "Яблоко

Ранее о своем возмущении высказанным в тексте «РГ» тезисам заявили ученые РАН:

Алпатов В. М., чл.-корр. РАН

Аникин А. Е., академик РАН

Апресян Ю. Д., академик РАН

Аранович Л. Я., чл.-корр. РАН

Арсеев П. И., чл.-корр. РАН

Белавин А. А., чл.-корр. РАН

Бондаренко Д. М., чл.-корр. РАН

Бурлак С. А., проф. РАН

Васильев В. А., академик РАН

Глазов М. М., чл.-корр. РАН

Данилян Г. В., чл.-корр. РАН

Дворкович А. В., чл.-корр. РАН

Дыбо А. В., чл.-корр. РАН

Захаров В. Е., академик РАН

Иванчик А. В., чл.-корр. РАН

Иванчик А. И., чл.-корр. РАН

Кудрявцев Я. В., проф. РАН

Молдован А. М., академик РАН

Пухначев В. В., чл.-корр. РАН

Ритус В. И., чл.-корр. РАН

Розанов Н. Н., чл.-корр. РАН

Саранин А. А., чл.-корр. РАН

Сибельдин Н. Н., чл.-корр. РАН

Скляров Е. В., чл.-корр. РАН

Смелянский Р. Л., чл.-корр. РАН

Соколовский Г. С., проф. РАН

Стишов С. М., академик РАН

Успенский Ф. Б., чл.-корр. РАН

Хазанов Е. А., чл.-корр. РАН

Чаплик А. В., академик РАН

Ширяев А. А., проф. РАН

Яковлев Д. Г., чл.-корр. РАН

Позднее с резким осуждением позиции Бортникова выступили писатели, жу рналисты и общественные деятели — члены ассоциации «Свободное слово»: Людмила Улицкая, Сергей Пархоменко, Светлана Алексиевич, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович и еще несколько десятков имен. Генерала Бортникова они обвинили в «фактическом оправдании геноцида» по социальным и национальным признакам и «сознательном приуменьшении» масштабов террора 20-50-х годов.

Читатель вправе задаться вопросом: «Зачем автор данной публикации перечисляет все эти фамилии и тем самым популяризирует их?». Ответ на поверхности: потому что эти фамилии дают ответ на главный вопрос: чем вызвано возмущение. Оно вызвано тем, что в нашей стране сложились династии людей, ненавидящих Россию и желающих её уничтожения независимо от того какое в ней общественно – политическое устройство (Российская Империя, СССР, Российская Федерация), как она развивается, к каким идеалам стремится. Из поколения в поколение , как эстафетную палочку в них передают своим детям, внукам, правнукам свою нелюбовь к стране, презрение к обществу в котором живут, ненависть ко всему русскому.

Подписанты заявления Конгресса интеллигенции, претендующие, как и некоторые сотрудники РАН, на выражение воли всех относящихся к интеллигенции и академикам, вменяют в вину директору ФСБ, генералу армии А. Бортникову то, что он «В своём программном интервью «Российской газете» 19.12.2017, связанном со столетием создания большевистского органа политической полиции — ВЧК 20.12.1917, сделал ряд возмутительных утверждений, дискредитирующих правовые основы нашей страны».

Честно признаюсь, ничего подобного в тексте интервью мне обнаружить не удалось. Если, конечно, за таковые не принимать, следующие утверждения А. Бортникова: «Наше Отечество неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных держав. Противник пытался победить нас либо в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать на возникающие угрозы. Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей.» И тут он попал в точку, чем и вызвал, казалось бы, неадекватное возмущение. На самом деле, перечень лиц, страдающих «навязчивой идеей» разрушения России, далеко не исчерпывается фамилиями подписантов. Их многократно больше, просто у части из них не хватает смелости заявить об этом, а большинство приверженцев такой «идеи» находятся во власти, при власти и не желают преждевременно обнаруживать себя. Они правомерно полагают, что в означенный Час Х они неожиданно выйдут на свет и перевоплотившись в революционеров «сметут надоевший им режим, разрушат ненавистное государство». В этой связи, весьма странной выглядит молчаливая позиция Жириновского, Грудинина и других кандидатов в Президенты РФ от политических партий, засветившихся под государственно- патриотическим брендом.

Дискуссия вокруг интервью А. Бортникова и заявления Конгресса интеллигенции естественным образом переходит в плоскость обсуждения права на т.н. «революции» и на отсутствие такового в защите государства от революций, на безопасность России и российского общества. В 2017 году мы отмечали не только 100-летие ВЧК, но и 100-летие Февральской и Октябрьской революций. А может и их отменить? Ни у кого не возникала такая мысль? Или, вот, годом ранее сравнялось ровно 25 лет со времени т.н «демократической революции, в результате которой был развален СССР, уничтожены экономика, единый народнохозяйственный комплекс, социальная система, наука, образование, органы правопорядка и безопасности. Молчаливо «проглотили» , даже в Ельцин – центре, этом оплоте ельцинизма, глубоко пустившего на российской почве корни казнокрадства, бандитизма, политического и правового нигилизма. Отсюда растут ноги невиданного обогащения одних и обнищания других, олигархии, правового беспредела меньшинства над большинством. И нынешние подписанты под антибортниковскими заявлениями были в числе организаторов и вдохновителей разбоя, учинённого 25 лет назад, стыдливо прикрытого названием: демократическая революция. Не просто были, а являли собой передовой отряд всё той же «интеллигенции», помогавшей США уничтожать своего геополитического противника в лице СССР. Принципиально настаиваю на том, что родители и прародители нынешних подписантов были участниками т.н. революционных событий 100-летней давности, с сопровождающим их 10-летним террором и насилием (1918-1928г.г.), в результате которого было уничтожено около 20 миллионов человек. Под другими фамилиями, возможно. Ну а фамилии, это как отработанная замаслившаяся ветошь на выброс. У них фамилия суть не отражает, а маскирует под соответствующие цели и задачи.

Теперь, обезумевшие в своей безнаказанности «правозащитники» всех мастей зовут нас на новую бойню. Дело же, в конечном счёте, не в генерале Бортникове и не в его интервью. Это всего лишь повод, который мог быть придуман и будут, уверен, придумываться и дальше для того, чтобы к Президентским выборам раскачать общество и создать революционную ситуацию, при которой по образному выражению Ленина «верхи не могут, а низы не хотят». Нельзя не согласиться с публицистом Дмитрием Семушиным, что «Любой революции предшествует подрыв легитимности действующего режима. Вот перечень сколько-нибудь значимых резонансных событий 2017 года в России на ниве культурной политики, явно носящих идеологическую нагрузку и направленных на подрыв легитимности российских властей и институтов, — это конфликт вокруг принадлежности Исаакиевского собора, скандалы вокруг Гоголь-центра и фотовыставки Джока Стерджеса, фильма «Матильда» и балета «Нуреев», установки Стены скорби в Москве, и выступления мальчика из Уренгоя, мероприятий в Ельцин-центре. Каждая из перечисленных акций служит делу консолидации интеллигенции перед лицом государства и подрыву легитимности этого государства. Протесты интеллигенции против интервью главы ФСБ встают в тот же ряд».

Д. Семеушин задается вопросом, «Зачем их надо было провоцировать?». Буд- то не понятно, что для антирусской, для антинациональной интеллигенции провокацией является всё наше существование. На чём базируются их революционные страсти? На исключительно личной неудовлетворённости существующим положением вещей. Их логика проста и незатейлива: «мы самые грамотные мы самые умные, мы самые талантливые. Наша исключительность требует того, чтобы у нас были все права и не было ни перед кем никаких обязательств и никакой ответственности. Всякое пренебрежение или неудовлетворение этих требований, должно заканчиваться свержением власти и разрушением страны, в ходе которых они всё равно получат свои «отступные».

А русское общество век -за веком, десятилетие - за десятилетием, год – за годом, потворствует этому непротивлением, соглашательством , поступаясь своим национальным суверенитетом, благополучием, миром и безопасностью. Глубоко убеждён, что если бы каждый из «патологических революционеров» знал, что возмездие за антигосударственную деятельность будет неминуемым и беспощадным, что протекция и коррупция, подпитывающие их, будет повсеместно и незамедлительно пресекаться, а нетрудовые доходы не будут поощряться, то страсти к революциям однозначно поубавилось бы. Тогда у них оставался бы один выбор: либо изгнать из себя революционную страсть, либо оказаться изгнанным из страны революционером.

Как это не прискорбно сознавать, но складывающаяся ситуация работает на них, этих именитых и безымянных героев всяческих цветных революций.Ближневосточная тройка Россия- Иран- Турция, одержавшая победу на Ближневосточном фронте в Сирии, вынуждена пройти через тяжёлые испытания. Военный мятеж в Турции, направленный на свержение Эрдогана, подавлен. Уличные волнения в Иране нейтрализованы. Что приготовлено в России против Путина и чем он на это ответит? У нас богатый опыт отступления перед революционным угаром, игр в поддавки с разрушителями государства. Надо из него извлечь уроки.

Один из них состоит в том, чтобы не идти ни на какие уступки антигосударственной клике. Нельзя же, в самом деле, интересы 145 миллионной России связывать исключительно с интересами 43 т.н. интеллигентов, 32 сотрудников Академии Наук и 5 членов мало кому известной журналистско – писательской ассоциации. Непозволительно судьбу великой страны отдавать в руки 80 русофобов. Наступление на А. Бортникова, призыв к его отставке, это лишь начало. Если его сдадут, следующим грядёт черед Шойгу, Герасимова, и многих других силовиков, которые стоят на защите Президента и Государства. Цель тех, кто готовит государственный переворот в России, одна – оставить Короля голым, беззащитным и тогда под крики известной русофобки Лии Ахеджаковой «Задави гадину» его сметёт любая, даже малочисленная волна недовольных.

Русские и государственные люди не повторяйте старых ошибок, не поддавайтесь на провокации клеветников и обманщиков. Помните, за нами Россия, единственный наш оплот и единственное наше убежище!



