 

Русофобия на марше

19 декабря 2017 года, накануне 100 -летия ВЧК-КГБ-ФСБ в главном печатном издании страны «Российской газете» вышло большое интервью директора ФСБ А. Бортникова. В нём он ответил на многочисленные вопросы главного редактора, которые можно рассматривать, как срез общественного интереса и внимания к российским спецслужбам. Вопросы не простые, как для стороны задающей, так и для стороны отвечающей. Жёсткие до неприличия и до недопустимости открытые. Интервью однозначно указывает на то, что цель его появления состоит в установлении диалога спецслужб с обществом. Цель, прямо скажем, необходимая и благородная.

 

В ответ в СМИ и особенно в интернетсети развернулась вакханалия, сравнимая если что с «перестроечным угаром» антисоветчиков в 1990-1991 годах. Подозреваю, что «гнев» накапливался давно. Отношения с т.н. правозащитниками обострились, после появления в российском законодательстве понятия «иностранный агент». А масла в огонь подлил фильм «Спящие». Всем, ведь, очевидно было, что без участия ФСБ тут не обошлось. « Прогрессивная общественность» созрела для открытого конфликта. Дело оставалось за тем, чтобы нанести удар по главному действующему руководителю ФСБ. Такой момент настал в связи с празднованием 100-летия ВЧК- КГБ- ФСБ. Квинтэссенцией т.н. «общественного возмущения» стало заявление Конгресса интеллигенции. Оно послужило отмашкой: можно начинать:

 

«Мы требуем, говорится в нём, - немедленной отставки директора ФСБ России генерала армии А.В. Бортникова, поскольку считаем его публичную идеологическую и политическую позицию несовместимой с занимаемой должностью.

Руководитель федерального ведомства, тем более, ведомства правоохранительного характера и имеющего своей задачей защиту конституционного строя не имеет права оправдывать прямо или косвенно то, что признано в нашей стране тяжкими преступлениями и, более того, ревизовать нормативные правовые акты высшего уровня.

 

В своём программном интервью «Росссийской газете» 19.12.2017, связанном со столетием создания большевистского органа политической полиции — ВЧК 20.12.1917, генерал армии Бортников сделал ряд возмутительных утверждений, дискредитирующих правовые основы нашей страны.

 

Он фактически оправдал геноцид по социальным (раскулаченные, священники, представители дворян и интеллигенции) и национальным (депортированные народы) признакам и иные преступления против человечности, в которые вылился массовый террор советских карательных органов. Он сознательно многократно приуменьшил масштаб террора 20-50 годов, сведя его к эксцессам 1937-38 годов.».

 

Такой размах единодушия в осуждении автора интервью и возглавляемой им спецслужбы, не замешанной и не замеченной в нарушениях современного российского законодательства, свидетельствует о наличии двух причин:

  1. Либо эта реакция сдирежирована из антироссийского центра (совсем не важно, где он находится, но скорее всего внутри страны).

  2. Либо мы находимся в такой ситуации, когда неформальное информационное пространство находится в руках антигосударственных сил и элементов.

Допускаю третий вариант, при котором наличествуют и взаимодействуют варианты первый и второй. В пользу этого говорит многое. И срочно созванный конгресс и незамедлительно принятое заявление, и его активное тиражирование в официальных СМИ, принадлежащих зарубежным собственникам, и в многочисленных блогах.

 

Неоднократное прочтение интервью не даёт понимания какие из фактов и факторов, приведенных в нём, вызвали раздражение людей, именующих себя интеллигенцией. Фактически их возмущает всё, что связано с безопасностью.

 

«Мы считаем, - пишут они, что сохранение традиции отмечать очередную годовщину органов безопасности России, ведя отсчёт от любой даты, связанной с существованием советских спецслужб, является подрывом конституционного строя РФ.

Мы считаем недопустимым сохранение праздника годовщины органов безопасности РФ в нынешнем виде».

 

Требование традиционное, забыть обо всём по принципу «иванов не помнящих родства», а то вдруг восстановится в памяти народа кто осуществлял геноцид, террор против мирного населения и непосредственно осуществлял репрессии от имени революции.

 

Заявление подписали:

  • Людмила Алексеева, правозащитник

  • Борис Альтшулер, физик-правозащитник

  • Григорий Амнуэль, историк, журналист, режиссер

  • Михаил Аркадьев, дирижер, пианист, доктор искусствоведения, заслуженный артист РФ

  • Лия Ахеджакова, народная артистка России

  • Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор

  • Владимир Барон, доктор биологических наук, ведущий сотрудник ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН

  • Юрий Богомолов, киновед, кинокритик

  • Татьяна Боннер-Янкелевич, редактор, переводчик

  • Георгий Бородянский, журналист

  • Валерий Борщев, правозащитник

  • Анатолий Вершик, математик

  • Алина Витухновская, писатель, политик

  • Борис Вишневский, публицист, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга

  • Светлана Ганнушкина, правозащитник

  • Валентин Гефтер, правозащитник

  • Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед

  • Татьяна Гнедовская, доктор искусствоведения

  • Леонид Гозман, политик, публицист

  • Лев Гудков, социолог

  • Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России

  • Олег Дорман, кинематографист

  • Андрей Збарский, редактор

  • Евгений Ихлов, правозащитник, публицист

  • Андрей Макаревич, поэт, музыкант

  • Лариса Миллер, поэт

  • Владимир Мирзоев, режиссер

  • Александр Нежный, писатель

  • Сергей Неклюдов, профессор университета

  • Александр Оболонский, д.ю.н., профессор политики и права

  • Николай Подосокорский, публицист

  • Римма Поляк, журналист, гл. редактор вестника CIVITAS

  • Лев Пономарёв, правозащитник

  • Ирина Прохорова, издатель, общественный деятель

  • Борис Соколов, историк, писатель

  • Никита Соколов, историк

  • Наталия Соколовская, писатель

  • Лев Тимофеев, писатель

  • Людмила Улицкая, писатель

  • Олег Хлебников, поэт, публицист

  • Игорь Чубайс, общественный деятель

  • Виктор Шейнис, профессор, историк, политолог

Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания (фракция "Яблоко

Ранее о своем возмущении высказанным в тексте «РГ» тезисам заявили ученые РАН:

  • Алпатов В. М., чл.-корр. РАН

  • Аникин А. Е., академик РАН

  • Апресян Ю. Д., академик РАН

  • Аранович Л. Я., чл.-корр. РАН

  • Арсеев П. И., чл.-корр. РАН

  • Белавин А. А., чл.-корр. РАН

  • Бондаренко Д. М., чл.-корр. РАН

  • Бурлак С. А., проф. РАН

  • Васильев В. А., академик РАН

  • Глазов М. М., чл.-корр. РАН

  • Данилян Г. В., чл.-корр. РАН

  • Дворкович А. В., чл.-корр. РАН

  • Дыбо А. В., чл.-корр. РАН

  • Захаров В. Е., академик РАН

  • Иванчик А. В., чл.-корр. РАН

  • Иванчик А. И., чл.-корр. РАН

  • Кудрявцев Я. В., проф. РАН

  • Молдован А. М., академик РАН

  • Пухначев В. В., чл.-корр. РАН

  • Ритус В. И., чл.-корр. РАН

  • Розанов Н. Н., чл.-корр. РАН

  • Саранин А. А., чл.-корр. РАН

  • Сибельдин Н. Н., чл.-корр. РАН

  • Скляров Е. В., чл.-корр. РАН

  • Смелянский Р. Л., чл.-корр. РАН

  • Соколовский Г. С., проф. РАН

  • Стишов С. М., академик РАН

  • Успенский Ф. Б., чл.-корр. РАН

  • Хазанов Е. А., чл.-корр. РАН

  • Чаплик А. В., академик РАН

  • Ширяев А. А., проф. РАН

  • Яковлев Д. Г., чл.-корр. РАН

Позднее с резким осуждением позиции Бортникова выступили писатели, жу рналисты и общественные деятели — члены ассоциации «Свободное слово»: Людмила Улицкая, Сергей Пархоменко, Светлана Алексиевич, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович и еще несколько десятков имен. Генерала Бортникова они обвинили в «фактическом оправдании геноцида» по социальным и национальным признакам и «сознательном приуменьшении» масштабов террора 20-50-х годов.

 

Читатель вправе задаться вопросом: «Зачем автор данной публикации перечисляет все эти фамилии и тем самым популяризирует их?». Ответ на поверхности: потому что эти фамилии дают ответ на главный вопрос: чем вызвано возмущение. Оно вызвано тем, что в нашей стране сложились династии людей, ненавидящих Россию и желающих её уничтожения независимо от того какое в ней общественно – политическое устройство (Российская Империя, СССР, Российская Федерация), как она развивается, к каким идеалам стремится. Из поколения в поколение , как эстафетную палочку в них передают своим детям, внукам, правнукам свою нелюбовь к стране, презрение к обществу в котором живут, ненависть ко всему русскому.

 

Подписанты заявления Конгресса интеллигенции, претендующие, как и некоторые сотрудники РАН, на выражение воли всех относящихся к интеллигенции и академикам, вменяют в вину директору ФСБ, генералу армии А. Бортникову то, что он «В своём программном интервью «Российской газете» 19.12.2017, связанном со столетием создания большевистского органа политической полиции — ВЧК 20.12.1917, сделал ряд возмутительных утверждений, дискредитирующих правовые основы нашей страны».

 

Честно признаюсь, ничего подобного в тексте интервью мне обнаружить не удалось. Если, конечно, за таковые не принимать, следующие утверждения А. Бортникова: «Наше Отечество неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных держав. Противник пытался победить нас либо в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать на возникающие угрозы. Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей.» И тут он попал в точку, чем и вызвал, казалось бы, неадекватное возмущение. На самом деле, перечень лиц, страдающих «навязчивой идеей» разрушения России, далеко не исчерпывается фамилиями подписантов. Их многократно больше, просто у части из них не хватает смелости заявить об этом, а большинство приверженцев такой «идеи» находятся во власти, при власти и не желают преждевременно обнаруживать себя. Они правомерно полагают, что в означенный Час Х они неожиданно выйдут на свет и перевоплотившись в революционеров «сметут надоевший им режим, разрушат ненавистное государство». В этой связи, весьма странной выглядит молчаливая позиция Жириновского, Грудинина и других кандидатов в Президенты РФ от политических партий, засветившихся под государственно- патриотическим брендом.

 

Дискуссия вокруг интервью А. Бортникова и заявления Конгресса интеллигенции естественным образом переходит в плоскость обсуждения права на т.н. «революции» и на отсутствие такового в защите государства от революций, на безопасность России и российского общества. В 2017 году мы отмечали не только 100-летие ВЧК, но и 100-летие Февральской и Октябрьской революций. А может и их отменить? Ни у кого не возникала такая мысль? Или, вот, годом ранее сравнялось ровно 25 лет со времени т.н «демократической революции, в результате которой был развален СССР, уничтожены экономика, единый народнохозяйственный комплекс, социальная система, наука, образование, органы правопорядка и безопасности. Молчаливо «проглотили» , даже в Ельцин – центре, этом оплоте ельцинизма, глубоко пустившего на российской почве корни казнокрадства, бандитизма, политического и правового нигилизма. Отсюда растут ноги невиданного обогащения одних и обнищания других, олигархии, правового беспредела меньшинства над большинством. И нынешние подписанты под антибортниковскими заявлениями были в числе организаторов и вдохновителей разбоя, учинённого 25 лет назад, стыдливо прикрытого названием: демократическая революция. Не просто были, а являли собой передовой отряд всё той же «интеллигенции», помогавшей США уничтожать своего геополитического противника в лице СССР. Принципиально настаиваю на том, что родители и прародители нынешних подписантов были участниками т.н. революционных событий 100-летней давности, с сопровождающим их 10-летним террором и насилием (1918-1928г.г.), в результате которого было уничтожено около 20 миллионов человек. Под другими фамилиями, возможно. Ну а фамилии, это как отработанная замаслившаяся ветошь на выброс. У них фамилия суть не отражает, а маскирует под соответствующие цели и задачи.

 

Теперь, обезумевшие в своей безнаказанности «правозащитники» всех мастей зовут нас на новую бойню. Дело же, в конечном счёте, не в генерале Бортникове и не в его интервью. Это всего лишь повод, который мог быть придуман и будут, уверен, придумываться и дальше для того, чтобы к Президентским выборам раскачать общество и создать революционную ситуацию, при которой по образному выражению Ленина «верхи не могут, а низы не хотят». Нельзя не согласиться с публицистом Дмитрием Семушиным, что «Любой революции предшествует подрыв легитимности действующего режима. Вот перечень сколько-нибудь значимых резонансных событий 2017 года в России на ниве культурной политики, явно носящих идеологическую нагрузку и направленных на подрыв легитимности российских властей и институтов, — это конфликт вокруг принадлежности Исаакиевского собора, скандалы вокруг Гоголь-центра и фотовыставки Джока Стерджеса, фильма «Матильда» и балета «Нуреев», установки Стены скорби в Москве, и выступления мальчика из Уренгоя, мероприятий в Ельцин-центре. Каждая из перечисленных акций служит делу консолидации интеллигенции перед лицом государства и подрыву легитимности этого государства. Протесты интеллигенции против интервью главы ФСБ встают в тот же ряд».

 

Д. Семеушин задается вопросом, «Зачем их надо было провоцировать?». Буд- то не понятно, что для антирусской, для антинациональной интеллигенции провокацией является всё наше существование. На чём базируются их революционные страсти? На исключительно личной неудовлетворённости существующим положением вещей. Их логика проста и незатейлива: «мы самые грамотные мы самые умные, мы самые талантливые. Наша исключительность требует того, чтобы у нас были все права и не было ни перед кем никаких обязательств и никакой ответственности. Всякое пренебрежение или неудовлетворение этих требований, должно заканчиваться свержением власти и разрушением страны, в ходе которых они всё равно получат свои «отступные».

 

А русское общество век -за веком, десятилетие - за десятилетием, год – за годом, потворствует этому непротивлением, соглашательством , поступаясь своим национальным суверенитетом, благополучием, миром и безопасностью. Глубоко убеждён, что если бы каждый из «патологических революционеров» знал, что возмездие за антигосударственную деятельность будет неминуемым и беспощадным, что протекция и коррупция, подпитывающие их, будет повсеместно и незамедлительно пресекаться, а нетрудовые доходы не будут поощряться, то страсти к революциям однозначно поубавилось бы. Тогда у них оставался бы один выбор: либо изгнать из себя революционную страсть, либо оказаться изгнанным из страны революционером.

 

Как это не прискорбно сознавать, но складывающаяся ситуация работает на них, этих именитых и безымянных героев всяческих цветных революций.Ближневосточная тройка Россия- Иран- Турция, одержавшая победу на Ближневосточном фронте в Сирии, вынуждена пройти через тяжёлые испытания. Военный мятеж в Турции, направленный на свержение Эрдогана, подавлен. Уличные волнения в Иране нейтрализованы. Что приготовлено в России против Путина и чем он на это ответит? У нас богатый опыт отступления перед революционным угаром, игр в поддавки с разрушителями государства. Надо из него извлечь уроки.

 

Один из них состоит в том, чтобы не идти ни на какие уступки антигосударственной клике. Нельзя же, в самом деле, интересы 145 миллионной России связывать исключительно с интересами 43 т.н. интеллигентов, 32 сотрудников Академии Наук и 5 членов мало кому известной журналистско – писательской ассоциации. Непозволительно судьбу великой страны отдавать в руки 80 русофобов. Наступление на А. Бортникова, призыв к его отставке, это лишь начало. Если его сдадут, следующим грядёт черед Шойгу, Герасимова, и многих других силовиков, которые стоят на защите Президента и Государства. Цель тех, кто готовит государственный переворот в России, одна – оставить Короля голым, беззащитным и тогда под крики известной русофобки Лии Ахеджаковой «Задави гадину» его сметёт любая, даже малочисленная волна недовольных.

 

Русские и государственные люди не повторяйте старых ошибок, не поддавайтесь на провокации клеветников и обманщиков. Помните, за нами Россия, единственный наш оплот и единственное наше убежище!


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