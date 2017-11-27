Пользователей онлайн-игр и соцсетей заставят выйти из тени

Совет безопасности РФ поручил Минкомсвязи совместно с ФСБ в срок до 1 июня 2018 года разработать и подготовить комплекс мер по идентификации пользователей онлайн-игр и соцсетей по номеру мобильного телефона для дальнейшей передачи этих данных правоохранительным органам по их запросу. Информация об этом поручении опубликована на сайте РБК со ссылкой на протокол заседания Совбеза.





Напомним, что по закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» «организаторы распространения информации» (ОРИ), то есть интернет-проекты, через которые пользователи могут обмениваться сообщениями, должны лишь предоставлять по требованию ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Идентификация граждан до текущего времени не требовалась, однако, с 1 января 2018 года мессенджеры должны будут заключать договоры с сотовыми операторами и запрашивать у пользователей номера мобильных телефонов, чтобы затем идентифицировать их через базу данных оператора.





Пока нет точной ясности, как технически и практически будет осуществляться этот процесс. Все детали новых требований будут прописаны в подзаконных актах, которые пока еще не приняты.





Стоит отметить, что представители органов власти, в частности чиновники Роскомнадзора, уже не один раз выражали опасения, что онлайн-игры, так же как и интернет-мессенджеры, могут использоваться террористами для коммуникации, пишет РБК.





АПН следит за развитием событий.



