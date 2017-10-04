 

ФСБ настаивает на запрете анонимности в мессенджерах и соцсетях

Глава ФСБ РФ Александр Бортников в очередной раз озвучил свое желание запретить анонимность в мессенджерах и социальных сетях. По словам силовика, эти меры крайне необходимы для борьбы с терроризмом. Это заявление Бортникова прозвучало на XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Краснодаре, о чем сегодня сообщило агентство ТАСС.

«Мы также внимательно изучаем и считаем необходимым к распространению передовой международный опыт в сфере информационной безопасности. В частности, запрет оборота анонимных sim-карт, расширение полномочий спецслужб при организации оперативно-технических мероприятий, меры по запрету анонимности в интернет-мессенджерах», - заявил глава ФСБ.

Необходимо отметить, что ранее летом 2017 года в России уже был принят закон, который запрещает использование программ и анонимайзеров для обхода блокировок в интернете.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Силовые структуры Интернет
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