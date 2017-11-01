 

Банкам Ротенбергов и Ковальчука разрешили работать с госсредствами

Коммерческие банки «Северный морской путь» (СМП) и «Россия», которые принадлежат близким к президенту Владимиру Путину бизнесменам братьям Ротенберг и Юрию Ковальчуку, получили право работать с госсредствами. Необходимые распоряжения подписал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает сегодня агентство РБК.

Как следует из первого указа, на депозитах в банке «Россия» могут размещаться средства федерального бюджета, а также средства, зарезервированные на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Второй документ дает банку СМП право размещать резерв страховых средств на своих депозитах. Этот банк также получил разрешение размещать временно свободные средства госкорпораций и госкомпаний.

Как отметили эксперты газеты «Ведомости», подписание премьером этих указов последовало сразу за ужесточением критериев допуска коммерческих банков к госсредствам. Удивительно, но то, что оба банка находятся под международными санкциями, не явилось помехой для получения разрешения на работу с государственными средствами.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Дмитрий Медведев
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минфин планирует лишить госкомпании доходов от депозитов
» Вашингтон заморозил счета в банке «Россия» с зарплатой Владимира Путина
» Visa и Mastercard заблокировали операции банков Ковальчука и Ротенбергов
» Кудрин занялся банковским бизнесом
» Банки-нарушители успели "обналичить" более 50 млрд. рублей
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Несвоевременный юбилей Октябрьской революции

Несвоевременный юбилей Октябрьской революции

Облик грядущего: сельское хозяйство

Облик грядущего: сельское хозяйство

Союз нацистов и еврооптимистов

Союз нацистов и еврооптимистов

Каталония: оно им надо?

Каталония: оно им надо?

Изобретая жертву

Изобретая жертву

Эхо шизы

Эхо шизы

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Банкам Ротенбергов и Ковальчука разрешили работать с госсредствами

  • 13:37
  • 90

Россия потратит $1 млрд на помощь Алишеру Усманову

  • 16:01
  • 613

Наказание за уголовные преступления небольшой тяжести может быть изменено

  • 13:06
  • 409
Несвоевременный юбилей Октябрьской революции

Несвоевременный юбилей Октябрьской революции

Облик грядущего: сельское хозяйство

Облик грядущего: сельское хозяйство

У топ-менеджера Газпрома Николая Благова появился другой диплом

  • 00:29
  • 1 492
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru