Банкам Ротенбергов и Ковальчука разрешили работать с госсредствами

Коммерческие банки «Северный морской путь» (СМП) и «Россия», которые принадлежат близким к президенту Владимиру Путину бизнесменам братьям Ротенберг и Юрию Ковальчуку, получили право работать с госсредствами. Необходимые распоряжения подписал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает сегодня агентство РБК.





Как следует из первого указа, на депозитах в банке «Россия» могут размещаться средства федерального бюджета, а также средства, зарезервированные на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве.





Второй документ дает банку СМП право размещать резерв страховых средств на своих депозитах. Этот банк также получил разрешение размещать временно свободные средства госкорпораций и госкомпаний.





Как отметили эксперты газеты «Ведомости», подписание премьером этих указов последовало сразу за ужесточением критериев допуска коммерческих банков к госсредствам. Удивительно, но то, что оба банка находятся под международными санкциями, не явилось помехой для получения разрешения на работу с государственными средствами.





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