 

В Кремле приняли решение не допускать Навального на выборы

Кремлевские власти приняли решение не допускать на выборы президента России главного оппонента Владимира Путина, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с наличием судимости по делу «Кировлеса». Об этом сегодня сообщает новостная служба BBC со ссылкой на собственные источники в администрации президента. 
 
По информации, имеющейся у журналистов, решение было принято после нескольких месяцев закрытых консультаций. Отмечается, что при этом администрация президента может допустить к выборам представителей непарламентских партий, чтобы показать «открытость» выборов.

"Есть понимание, что из радикальных оппозиционеров кто-то захочет заявиться. Либо Дмитрий Гудков захочет раскрутиться перед мэрскими выборами. Либо Лев Шлосберг", - цитирует BBC слова своего собеседника. По словам представителя администрации президента, если они решат участвовать в выборах, то тормозить их Кремль не будет. Вместе с тем в BBC отмечают, что сами эти кандидаты пока не собираются участвовать в предстоящих выборах. 

Так, например, глава псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг уже заявил, что намерен поддержать кандидатуру лидера партии Григория Явлинского. Экс-депутат Дмитрий Гудков также заявил, что у него есть соглашение с Явлинским. Еще одна возможная участница выборов, кандидатура которой активно обсуждается в последние несколько дней - телеведущая Ксения Собчак, не подтверждает и не опровергает пока свое участие в предвыборной гонке.

Таким образом, скорее всего конкуренцию Путину на выборах составит классический набор ветеранов политического фронта: Зюганов, Жириновский и Миронов.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Алексей Навальный Выборы президента РФ Кремль
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