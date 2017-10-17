Фальшивые диссертации судьи Хахалевой

Новая попавшая в сеть короткая аудиозапись высказываний скандально известной судьи Елены Хахалевой наглядно демонстрирует «фирменный стиль» общения этой «золотой» судьи, не говоря уже о ее привычной убежденности в полнейшей безнаказанности: «Лебедеву все равно. Он вообще об этом ничего не знает. Он и сейчас не знает большую половину информации. Он не читает этот интернет и эту х…ню. Это только мы читаем, и «фэйсы» (ФСБ), Новиков, еще кто-то, кто хочет на этом заработать, журналисты. Народу никому это не надо. Я не нужна ни со свадьбой, б…дь, ни с должностью. Следственный комитет не может даже проверку в отношении судьи провести. На х.., абсолютно наплевать, б…ь. Собака лает – караван идет».

Из этого монолога судьи всем становится ясно, что Хахалева плевать хотела и на своего главного начальника – председателя Верховного суда РФ, и на все силовые структуры. А что касается общественного мнения, то ей как говорится, вообще «фиолетово».





Как и любое становящееся достоянием общественности заявление Елены Хахалевой в формате «без протокола», это высказывание «золотой судьи» содержит в себе массу явных и скрытых смыслов и намеков.





Прежде всего, Хахалева в очередной раз демонстрирует свою полную уверенность в том, что в рамках судебной системы РФ она фактически неприкосновенна. В прошлых аудиозаписях с ее голосом она утверждала, что не намерена подчиняться главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, если тот прикажет ей написать заявление об отставке. Теперь же Хахалева дает понять, что Лебедев вообще, как говорится, «не в материале».





Правда, можно задаться дополнительным вопросом: сам Лебедев не хочет вникать в ситуацию на местах, или же до него просто не доводят, что происходит в Краснодарском краевом суде? Или же ситуацию с отсутствием юридического образования судьи Хахалевой пытаются выдать за некую борьбу кланов?! Но, как бы то ни было, Елена Хахалева, похоже, полностью уверена, что с этой стороны ей ничего не грозит. Как мы помним, у судьи такая «крыша», что даже мнение «следственного комитета, еще кого-то, пятого, десятого, Владимира Владимировича» ее не интересует.

Следственный комитет вновь упоминается и в последней аудиозаписи – с нескрываемым высокомерием: мол, нам, судьям, он не указ. Отчасти Хахалева права. Что поделать, так выстроена в стране судебная система, что непросто привлечь судью к ответственности. Поэтому такие, как Хахалева, этим пользуются умело.





Можно вспомнить, с какими сложностями столкнулось возбуждение уголовного дела против Светланы Мартыновой – бывшей судьи Арбитражного суд Ростовской области, подруги «золотой судьи», замешанной в махинациях с землями кущевских бандитов Цапков. Дело против Мартыновой было возбуждено лично главой СК РФ Александром Бастрыкиным, и то лишь после того, как она сложила полномочия судьи, а до ее ареста нынешним летом прошло еще немало времени.





Столь же пренебрежительное отношение Хахалева демонстрирует и к сотрудникам ФСБ, «фэйсам». В последней опубликованной записи есть еще один фрагмент, где она рассказывает о том, как один из ее высокопоставленных коллег, у которого возникли проблемы, «побежал к Бортникову», то есть к директору ФСБ. И вот какова была реакция Хахалевой на это: «Съездил к Бортникову – ну, иди на х.., чтоб я тебя вообще здесь больше, б…ь, не видела».





Во всех аудиозаписях с голосом Елены Хахалевой неизменно присутствует одна важная деталь: высказывания судьи пересыпаны отборным матом, как будто ее беседы происходят не в стенах «храма закона», а в нескольких минутах ходьбы от краевого суда – на Сенном рынке Краснодара. Эта деталь на самом деле очень важна – она напоминает о прошлом Елены Хахалевой, о том, что в «лихие девяностые» она руководила рядом коммерческих организаций, которые специализировались на «кидании» и «разводе», а «крышей» этих структур выступали грузинские воры в законе.





С точки зрения лексики, а точнее лексикона, члена президиума крайсуда Елены Хахалевой, все понятно: как говорится, правда жизни рвется наружу. Но здесь интереснее другое: оказывается, «ботающая по фене» Хахалева – не просто судья, она доктор юридических наук и профессор правоведения, так сказать, пример для юного поколения юристов.





Как Хахалева получила свой «диплом» Тбилисского госуниверситета и стала судьей на его основании, широкая общественность, на которую «золотой» судье глубоко наплевать, давно знает. Сейчас уже из официального ответа АО «Гознак» стало известно, что бланк диплома РВ № 523 043 был передан 08.06.1988 года не в Тбилисский государственный университет, а в Чечено-Ингушский педагогический институт, который юристов не готовил. Получается, что Хахалева просто нарисовала фальшивку, выдав ее за некий диплом юриста.





Но скандалом вокруг диплома специфические отношения Елены Хахалевой с системой образования далеко не исчерпываются. В настоящее время представители общественности обратились в Министерство образования и науки РФ и Высшую диссертационную комиссию (ВАК) при Минобрнауки о лишении Хахалевой степеней кандидата и доктора юридических наук, полученных ею уже в статусе судьи. Обе диссертации Хахалевой, как показывают заключения экспертов, оказались такой же «липой», как и ее диплом.





Кандидатская диссертация Елены Хахалевой на тему «Обоснованность решения суда общей юрисдикции» была защищена в 2005 году, а докторская («Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью органов исполнительной власти и их должностных лиц») – в 2011 году. В случае с кандидатской диссертацией ведущей организацией выступал юридический факультет Самарского государственного университета, докторская проходила через диссертационный совет Ростовского юридического института МВД России. Наличие этих ученых степеней позволило Хахалевой стать профессором юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета – в этом же краснодарском вузе она получила и свой второй диплом юриста, для, так сказать, подстраховки тбилисской «липы».





История вокруг поддельного диплома породила у общественности закономерные сомнения и в научной ценности научных трудов Елены Хахалевой (а их, помимо двух диссертаций, буквально десятки), и эти подозрения полностью оправдались. Как следует из заключения известного русиста, доктора филологических наук, профессора Южного федерального университета Л.Б. Савенковой, проведенные исследования позволяют прийти к заключению, что тексты диссертационных работ, представленных Хахалевой на соискание степени кандидата и доктора юридических наук, принадлежат разным авторам.





Проверка кандидатской диссертации Хахалевой, выполненная инициативной группой с использованием сервиса «Антиплагиат» (antiplagiat.ru),обнаружила значительные (свыше 15%) заимствования из ранее написанных научных работ без указания источников заимствования и ссылок на авторов этих работ. Между тем диссертация является авторским вкладом в науку и должна носить характер уникального авторского текста, имеющего научную ценность, в связи с чем плагиат или заимствования из других источников без правильно оформленных ссылок на них в кандидатских и докторских диссертациях недопустимы.





Таким образом, возникают все основания для совместной проверки и анализа содержания диссертационных работ Хахалевой в Минобрнауки РФ и ВАК с последующим лишением ее ученых степеней кандидата и доктора юридических наук. При этом достаточно будет доказать наличие плагиата в одной лишь кандидатской диссертации, поскольку к соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук, а стало быть лишение Хахалевой кандидатской степени создает самостоятельное основание для лишения ее и степени доктора.





Подложный диплом юриста, обман Президента РФ, «левые» диссертации и научные работы, коррупция, отъем земель у собственников, воры в законе, звездные свадьбы, скандалы с разоблачениями, – вот такие замечательные судьи продолжают работать в Краснодарском краевом суде. По количеству упоминаний в СМИ, Хахалева уже приближаются к рейтингу Президента страны (конечно, с обратной стороны). И ей все нипочем! Кому это выгодно? Ответ дала сама судья: « На х.., абсолютно наплевать, б…ь. Собака лает – караван идет».



