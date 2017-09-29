Феномен РЖД: падать дальше некуда?

Недавно открытый участок железной дороги Журавка-Миллерово длиной 140 км, который построен в обход Украины, стал самой протяженной новой железной дорогой в стране.





Ни для кого не секрет, что за прошедшие годы надо было построить, по крайней мере, в несколько раз больше. Журналисты МК напомнили читателям, что распоряжением Правительства РФ N 877-р от 17.06.2008 «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» только по минимальному варианту необходимо построить 16 тыс. км новых железнодорожных линий. А в соответствии с максимальным вариантом нужно проложить уже более 20 тыс. км.





Если начать разбираться, то окажется, что за 25 лет с распада Союза протяженность сети железных дорог России практически не увеличилась. Информационное агентство «Регнум» пишет , что «протяженность сети железных дорог России пребывает практически в замороженном состоянии. Сначала эксплуатационная длина РЖД сократилась на тысячу километров. Потом, с 2007 по 2013 год, эта длина пребывала на уровне 85,6 тыс. км, странным образом то вырастая, то сокращаясь на добрую сотню километров. Лишь в 2014 году сеть внезапно выросла до 86,3 тыс. км. Возможно, скачок протяженности в 2014 году связан с вхождением в состав России Крыма, но всё равно арифметика не сходится. Поскольку протяженность Крымской железной дороги — 1325 км».





Вообще, изучение статистики монополии способно кому угодно запутать голову. К примеру, годовой отчет ОАО «РЖД» за 2009 год, продолжает «Регнум», «сообщает, что общая эксплуатационная длина составляет 85 281 км … с момента образования ОАО «РЖД» вообще построили свыше 950 км новых линий и вторых путей, более 930 км станционных путей, и совокупный объем инвестиций за этот период составил свыше 1,35 трлн руб. Между тем на момент образования в 2003 году ОАО «РЖД» длина сети оценивалась в 85,4 тыс. км. Или на 119 километров больше, чем в 2009 году. Отсюда вопрос, а куда делись 950 км, построенных за годы работы ОАО «РЖД»?





«На конец 2016 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, протяженность сети составила 86,4 тыс. км. При этом официальный статистический материал собственника инфраструктуры сообщает, что сегодня в стране 85,3 тыс. км сети. То есть на 100 км меньше, чем сеть, которую получила в свое владение инфраструктурная компания ОАО «РЖД», – продолжает «Регнум». Зато, где только не бралось строить РЖД за десяток лет: и в Сербии, и в Северной Корее, и в Ливии.





Любопытно было бы обратиться к истории. «Ровно 100 лет назад, в 1917 году, несмотря на две революции и фронты Первой мировой войны, российскими железнодорожниками было построено 2488 км новых путей. Строили пути даже в годы разрухи и Гражданской войны, возведя с 1918 по 1920-й 1350 км железных дорог. А за 71 год с 1920 по 1991 в стране было введено в общей сложности 55,8 тысяч км новых железных дорог», – подчеркивает «Регнум».





Похоже, что страна за четверть века так и не смогла выйти не только на советские, но и на дореволюционные темпы строительства. Это было бы неудивительно, если бы плотность железных дорог была бы достаточной и дополнительно строить было бы не нужно. Но это, увы, не так.





Плотность железных дорог в России – 5 км/1000 кв. км, в Канаде этот показатель выше почти на треть, а в США – в несколько раз. В Японии же плотность железнодорожной сети во много раз превышает российский уровень.





Правительственное распоряжение не просто так говорит о необходимости строительства десятков тысяч километров новых путей. В запасе остается еще чуть больше 12 лет. Смогут ли его выполнить железнодорожники? Конечно, есть новая интересная задача – проложить высокоскоростную дорогу для Китая с Европой, чтобы им было где возить свои товары. А российская экономика вкупе со "становым хребтом" – железными дорогами – подождут?





Первая публикация - электронное периодическое издание «MK.ru»



