 

Amazon, AliExpress и eBay могут обложить новым налогом

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в числе которых 37 российских ритейлеров, направила в адрес правительства предложение о вводе нового налога для иностранных интернет-магазинов, включая таких сетевых гигантов, как Amazon, AliExpress и eBay. Об этом сегодня сообщает газета "Коммерсантъ".

Члены ассоциации уверены, что зарубежные компании сейчас имеют весомое конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками, так как они освобождены от уплаты НДС и ввозных таможенных платежей, если стоимость товаров не превышает 1000 евро, а вес меньше 31 кг. В связи с этим, российские коммерсанты предложили ввести НДС-регистрацию зарубежных интернет-магазинов по аналогии с налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года.

Напомним, что речь идет об обязанности иностранных компаний, продающих в России через интернет электронный контент или программное обеспечение, вставать на учет в налоговую службу и оплачивать НДС 18%.

Федеральную налоговую службу предлагается наделить правом направлять торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если предупреждение останется без ответа, то налоговая инспекция будет обращаться в суд, по решению которого Роскомнадзор сможет заблокировать страницы продавца.

Эксперты уже высказали свое мнение о том, что регистрация продавцов-плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна. Так интернет-магазин Alibaba имеет около 3,6 млн продавцов, а eBay — более 1,5 млн, поэтому ФНС физически не сможет зарегистрировать всех желающих. Нельзя забывать и о том, что усложнение торговых процедур может вынудить зарубежных продавцов покинуть российский рынок.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Интернет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Власти готовы собирать НДС с зарубежных интернет-площадок
» Интернет-покупки за рубежом могут обложить налогами
» Госдума РФ одобрила «налог на Google»
» Интернет-мессенджер Viber перенес серверы с данными россиян в РФ
» «Почта России» создает аналог eBay и Amazon
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Черная сотня города Питера

Черная сотня города Питера

О «Матильде» и «зонах разлома»

О «Матильде» и «зонах разлома»

Миротворцы для Донбасса: случай дипломатического хвостизма

Миротворцы для Донбасса: случай дипломатического хвостизма

Из огня да в полымя

Из огня да в полымя

Страна имени Кадырова

Страна имени Кадырова

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Amazon, AliExpress и eBay могут обложить новым налогом

  • 16:53
  • 135

Россия сокращает гуманитарную поддержку Донбасса

  • 14:41
  • 182

Российскую команду могут отстранить от зимних Олимпийских игр 2018 года

  • 19:14
  • 464

Роскомнадзор заблокировал сайт «Компромат.ру»

  • 18:12
  • 487

Сборная России продолжает свое падение в рейтинге ФИФА

  • 13:47
  • 474
Черная сотня города Питера

Черная сотня города Питера

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru