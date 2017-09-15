Amazon, AliExpress и eBay могут обложить новым налогом

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в числе которых 37 российских ритейлеров, направила в адрес правительства предложение о вводе нового налога для иностранных интернет-магазинов, включая таких сетевых гигантов, как Amazon, AliExpress и eBay. Об этом сегодня сообщает газета "Коммерсантъ".



Члены ассоциации уверены, что зарубежные компании сейчас имеют весомое конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками, так как они освобождены от уплаты НДС и ввозных таможенных платежей, если стоимость товаров не превышает 1000 евро, а вес меньше 31 кг. В связи с этим, российские коммерсанты предложили ввести НДС-регистрацию зарубежных интернет-магазинов по аналогии с налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года.



Напомним, что речь идет об обязанности иностранных компаний, продающих в России через интернет электронный контент или программное обеспечение, вставать на учет в налоговую службу и оплачивать НДС 18%.



Федеральную налоговую службу предлагается наделить правом направлять торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если предупреждение останется без ответа, то налоговая инспекция будет обращаться в суд, по решению которого Роскомнадзор сможет заблокировать страницы продавца.



Эксперты уже высказали свое мнение о том, что регистрация продавцов-плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна. Так интернет-магазин Alibaba имеет около 3,6 млн продавцов, а eBay — более 1,5 млн, поэтому ФНС физически не сможет зарегистрировать всех желающих. Нельзя забывать и о том, что усложнение торговых процедур может вынудить зарубежных продавцов покинуть российский рынок.





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