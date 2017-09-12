О «Матильде» и «зонах разлома»

Начало конфедератопада в США совпало с уничтожением последней статуи Ленина на Украине. Войны с памятниками становится общемировым трендом. Провоцирование таких войн становится отработанной технологией социально-политического манипулирования.





10 августа 2017 года прокатное удостоверение получил фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», его теперь можно показывать в любом российском кинотеатре.





Кинокартина рассказывающая о любви наследника российского престола, будущего царя Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской стала скандальной задолго до своего выхода. Российское общество вопрос изображения царя в данном «художественном произведении» взволновала весьма сильно. До драк и смертей, как в Америке, пока не дошло, но угрозы убийства создателей уже звучали.





Фильм «Матильда» обвиняют в кощунстве и надругательстве над памятью российского императора, канонизированного русской православной церковью как страстотерпца.





Так общественное движение «Царский крест» неоднократно жаловалось в прокуратуру, поскольку, по их мнению, кинокартина негативно показывает образ Николая II, чем возбуждается ненависть (ст. 282 УК) и оскорбляются чувства верующих (ст.148 УК). Прокуратура в ходе проверки состава преступления не вывила.





Депутат Госдумы, активная монархистка Наталья Поклонская самостоятельно подавала осенью 2016 года в Генпрокуратуру жалобу на скандальную кинокартину. Прокуратура в ходе проверке трейлера фильма не выявила нарушений. Активисты монархических движений в ответ начали в интернете сбор подписей среди населения России за запрет «Матильды». На данный момент их собрано более ста тысяч.





О негативном отношении к фильму и планах запрета его проката на своей территории завили власти нескольких национальных субъектов РФ.





Крайне резко выразился в отношении «Матильды» Рамзан Кадыров. Глава Чеченской республики в письме на имя министра культуры В.Р. Мединского писал: «Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление из религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России,. [,,,] Прошу вас исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения напоказ фильма «Матильда».





В самом фильме «Матильда» есть, если верить двум трейлерам (сам фильм мало кто видел) имеет явно провокативные эпизоды.





Прежде всего речь идет о эротических сценах. Показ (по трейлерам трудно говорить о степени натурализма, но он есть явно) «царского интима» является основной претензией к фильму.





Немало вопросов вызывает выбор режиссера Учителя на роль Николая II немецкого актера Ларса Айдингера. Ранее в фильме режиссера Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания» воссоздавший образ российского императора артист был снят обнаженным с натуралистической демонстрацией эрегированного полового органа.





Но при всем этом фильм «Матильда» позиционируется как промонархический. По крайней мере так считает дьякон Андрея Кураев один из немногих видевших фильм: «Если уж в нем и искажается история, то, скорее, в эту сторону. Вот финальная сцена: Николай II в день коронации (режиссер своей волей отождествляет ее с венчанием с немецкой принцессой) вопреки истории приезжает на Ходынку, где уже произошла трагедия. Видя бесконечную вереницу возов с трупами, он встает на колени и просит прощения у своего народа».





Не «постельные» сцены, не скандальный выбор актера, а именно финальная сцена «Матильды» со стоящим на коленях будущим царем перед провозимыми на телегах жертвами Ходынки является наиболее провокативной.





В исторической реальности никакого коленопреклонения и извинения не было. Когда с Ходынского поля вывозили трупы, будущий император был на балу у французского посла. Увы, но это исторический факт.





Налицо классический случай дискредитации через доведения до абсурда. Сознательное желание свести трагедию человека и страны к слащавому, приторно-тошнотворному фарсу, где гротеск переходит в клоунаду. Сцена коленопреклонения-извинения явная провокация, недвусмысленное предложение разного рода «красным» повизжать, поулюлюкать и лишний раз процитировать известное, увы, но исторические реальное стихотворение Константина Бальмонта.





У обычных же рядовых россиян сцена не бывшего в реальности царского коленопреклонения вызовет, как минимум, недоумение, как максимум - отторжение. И к режиссеру, и фильму, а возможно, и к царю, который совсем не виноват, что «художник так видит».





Надо сказать несколько слов о тех, у кого «Матильда» вызывает наиболее сильную эмоциональную реакцию. С одной стороны это ультрамонархисты-«царебожники»: часть православной общественности фактически придающих божественный статус личности последнего российского императора и требующих от всего русского народа покаяния перед ним. К ним, явно или неявно, но принадлежит и депутат Госдумы Наталья Поклонская.





На противоположном полюсе находятся разного рода левые и ультралевые, которые вообще отказывают Николаю Романову в праве на сострадание и жалость. Некоторая часть подобных человкообразных даже позволяет себе глумиться над мученической смертью царя и его семьи. Таких не так уж и мало.





16 июля 2017 в Новосибирске был открыт памятник Николаю II и его сыну, а уже 31 июля вандал повредил памятник, изрубив лицо наследника Алексея топором.





Но помимо ультрамонархистов с их доведенным до религиозного культа царелюбием и ультралевых есть и основная масса российского населения, для которого фигура царя, не обязательно в прямой связи с Николаем II, имеет определенный сакральный статус. Для православных верующих, даже не особо воцерковленных имеет явно. Причем многие именно Николая II хорошим царем не считают. Трагической фигурой, страстотерпцем – да, образцовым правителем – нет.





Режиссер Учитель сделав «фильм о хорошем простом человеке» обидел не только «царебожников». Он тронул глубинный, малоощутимый, но все же вполне реальный «мистический монархизм», то православное и квазиправославное начало, где некая реальная персона приобретая мистическую ауру и надмирную бытийность становится неотъемлемой частью коллективного и индивидуального этоса. В коммунистические времена это был Ленин, (Сталин, все же несколько иное). С уходом коммунизма сакральная аура вернулась к монарху.





Учитель же в фильме «обмирщил» царя, спустил его на землю, причем не только Николая, а и всех значимых для русского коллективного бессознательного царей: Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерину Великую, Александра III.





Следствием «киноприземления образа», еще до выхода фильма в прокат, стал не только гнев ультрамонархистов, но и тлеющее недовольство рядового обывателя, не любящего, когда кто-то колеблет его внутреннюю ценностную иерархию.





Натуралистический показ царской жизни, в том числе ее плотской, низменной стороны, неизбежно будет отторгаться, как попытка десакрализовать и лишить высшего начала бытие рядового российского обывателя.





В данном ключе понятна и резкая реакция на «Матильду» в национальных республиках, где к символике и ценностной иерархии относятся гораздо более серьезно, нежели в других регионах.





Алексей Учитель, возможно, сам того не подозревая, очень больно ударил по национальным окраинам. Там система ценностей простая, четкая и без полутонов. Император, даже принявший смерть 99 лет назад, для националов остается символом государства Россия. Натуралистический показ интимной жизни «госсимвола», при таком подходе, это глумление над ним. Как следствие, - оскорбление и страны и ее граждан, в том числе и жителей национальных республик.





Вопрос индивидуального отождествления с государством в его нынешних формах для многих россиян крайне болезненный. А для жителей национальных окраин данная проблема «сохранения скреп» гораздо более остра. Игры с символами и образами тут вполне могут провоцировать «духовный сепаратизм», «внутреннюю иммиграцию», как следствие - межэтническое размежевание.





Можно ли говорить о сознательной провокации заказчиков и создателей «Матильды»? Несомненно. Фильм явно снимался с задумками «поворошить русское нутро». Постельные сцены, выбор актера на роль царя, отход от исторической правды, - все это делалось в расчете на скандальный эффект. Отрицательная реакция разнополярных общественных сил была просчитана заранее.





Заказчики фильма стремились создать долговременную зону разлома в достаточно рыхлом ментальном пространстве России. Формулирование слабооформленной монархической идеи в виде смеси патоки с нечистотами ставило целью разжигание еще одного тлеющего общественно-ментального конфликта.





В гремучей смеси лжи и пафоса прослеживается желание неких сил довести ситуацию до абсурда и убить путем изощренного изгаживания реально здравое мистико-монархическое начало в духовно изувеченном современном русском народе.





Как показывает история, в том числе современной Украины, искусственное трансформирование историко-культурного поля приводит к изменению общественного ментального алгоритма, а в итоге и социального пространства.





Игры с исторической реальностью крайне опасны. Они в итоге приводят к вполне реальным войнам и гибели людей.





В России «монархическая тема» пока ограничивается снятием слащаво-скандальных фильмов и постановкой монументов с последующим их осквернением. Но в казалось бы самом символе общественной стабильности, - США вопрос об отношении к закончившейся 152 года назад гражданской войне уже привел к пролитию крови.