Согласование митингов потребует объяснения причин их проведения

Для того, чтобы согласовать проведение митинга с властями, организаторам акций потребуется назвать не только цели, но и «вопросы, являющиеся причинами проведения» мероприятий. Данный законопроект внесло в Госдуму правительство РФ, сообщает сегодня газета «Коммерсантъ»
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Проектом закона уточняются правила проведения публичных мероприятий, которые прописаны в законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Ранее инициатор протестного мероприятия обязан был подать в органы власти заявку с указанием «целей», а теперь он еще должен будет сформулировать «вопросы, являющиеся причинами проведения» публичной акции.
На данный момент организаторы акций «при подаче уведомлений» не указывают причины проведения массовых мероприятий, что «существенно осложняет взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в процессе организации публичного мероприятия». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Эксперты АПН полагают, что правительство пытается узаконить еще один способ, с помощью которого можно будет отказать в проведении митинга, и следят за развитием событий.