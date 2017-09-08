Не туда

Этой исторической фразой, приписываемой Софьи Андреевне Толстой, можно охарактеризовать в целом идиотские события вокруг установки памятной таблички Борису Ефимовичу Немцову.





Представители городских властей немедленно заявили, что будут добиваться демонтажа таблички и назвали эту акцию беззаконием.

Редакция АПН в этой связи скромно отмечает, что, хотя господин Пархоменко и его товарищи в этой истории выглядят, откровенно говоря, по-идиотски, их позиция - намного более симпатична, чем оглоедская позиция московских властей, как знамя пронесённая от Лужкова к Собянину.

В конце концов, городская администрация ВООБЩЕ никогда и никого толком не спрашивает по поводу табличек, памятников и наименований улиц. Достаточно вспомнить приснопамятную историю с улицей Ахмата Кадырова, в которой точно так же были нарушены городские правила по увековечению имён. Но сейчас чиновники мэрии во всю завывают об их нарушении, а тогда молчали.

Можно напомнить и недавнюю позорную для городских властей эпопею с именем Войкова, по которой мэрия постеснялась дать гражданам высказаться на референдуме, а вместо этого провела какое-то "голосование" на самостоятельно ею накручиваемом сайте "Активный Гражданин".

Городской администрации следует, наконец, успокоиться и направить свою спорадическую законопослушность куда-то в ином направлении.

А табличка...

Пусть висит.

Табличку, как выяснилось, поставили не на том доме, где жил убитый политик, а на соседнем.Поставили, однако, по результатам собрания собственников жилья, проведённого в соседнем доме по инициативе проживающего там муниципального депутата Сергея Маркова.