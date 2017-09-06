Ни один российский университет не попал в 100 ведущих вузов мира

Журнал Times Higher Education (THE) опубликовал данные о рейтинге ведущих ВУЗов мира. Учебные заведения из 67 стран мира были оценены с использованием различных параметров эффективности: по количеству публикаций в научных журналах, цитированию работ университета коллегами, соотношению количества студентов и численности административного состава вуза, по размерам доходов от исследований, проводимых как для частных компаний, так и для госструктур.





Лучший результат среди российских университетов показал МГУ - это 194-я строчка рейтинга. В третью сотню попал также физико-технический институт (МФТИ).





Лучшим в мире, по версии THE, впервые стал Оксфорд, на втором месте - Кэмбридж. Третье и четвертое места разделили между собой Калифорнийский технологический институт и Стэнфорд.





По данным Всемирного банка, Российская Федерация занимает 98-е место в мире по расходам на образование - наше государство тратит на эти цели 4% ВВП в год. Это меньше, чем например, затраты Мавритании или Алжира.





Госрасходы на фундаментальную науку еще меньше: они сокращаются вот уже три года подряд и в 2016 году составили 104,9 млрд рублей.





Из-за постоянного недофинансирования научных институтов и учреждений, имеют место массовые сокращения научных сотрудников. На портале Росстата есть информация о том, что с 2014 года было уволено более 27 тыс. научных работников, а их численность сокращена на 25%, до 80 тыс. человек.





АПН следит за развитием событий.



