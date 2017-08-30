Президентские выборы 2018: Новый политический цикл. Каким ему быть?

Компания по выборам Президента России ещё не стартовала, но вся политическая составляющая внутри России и по отношению к России во вне связана исключительно с ними.

У автора нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин примет участие в выборах и одержит на них внушительную победу. Однако, эта очевидность сама по себе не снимает проблем и трудностей, с которыми российское общество столкнётся в этой избирательной кампании.

Автору хотелось бы взглянуть на них через призму тех ожиданий, которые имеются в различных слоях российского общества и которые связаны с новым политическим циклом. Такой подход позволит определить к чему мы стремимся и кому мы можем доверить управление государством на самом ответственном этапе возрождения России.

Для всех очевидно, что после 2000 года страна прошла длинный и сложный путь. Это было непростое движение к самооценке прожитого в 20 веке, к самоидентификации в современном многообразном и противоречивом мире, к самоосознанию в смысле стратегическом - решимостей и возможностей, потенции развития. За это время решена одна крупная и жизнеопределяющая задача: Россия вернула себе национальный и государственный Суверенитет.

Кому – то это не кажется достижением. Сколько таких людей в стране не знаю, но точно знаю, что это за люди. Это те люди, которые с суверенитетом России не связывают свой личный, семейный,клановый и национальныйсуверенитет. Это те, кто называет себя «Человек Мира». Для кого не важно, где жить – главное жить хорошо! Для всех остальных граждан России и ещё более для не граждан, т.е. кому только предстоит принять на себя эстафету гражданства, Суверенитет значит очень многое , если не всё. Наверное, есть такие, кто об этом не задумывается, кто этого ещё не осознаёт. К каждому, в силу разных жизненных обстоятельств, понимание роли и значения суверенитета приходит индивидуально. Но не зависимо от этого, для каждого, кто связывает свою жизнь с Россией, с постоянным проживанием на её территории, восприятие Суверенитета одинаковое. Он как воздух : ты его не замечаешь, когда он есть, и ты задыхаешься, когда он отсутствует. Это ощущение только усиливается у патерналистов, к числу которых можно отнести преобладающую часть россиян.

Итак, за 18 лет, преодолев огромные трудности, Россия обрела суверенитет и можно сказать вернулась к себе. За это возвращение заплачена огромная цена: миллионы погибших, безвременно умерших и не родившихся, прозябающих в нищете, утративших жизненные ориентиры и веру.

Веру в себя, в свою страну, в свой народ, в свою нацию.

Давайте публично зададимся вопросом: можно ли сказать, что с восстановлением суверенитета все трудности остались позади? К сожалению, нет! А некоторые из них ещё более усилились. Обострилась конфронтация сСША и евро-атлантическим альянсом, которые хотят нас загнать в демократическое стойло 90-ых. Значительные ресурсы приходится направлять на оборону и безопасность, отвлекая их от насущных проблем развития: модернизации промышленного потенциала, диверсификации иповышения эффективности экономики, выравнивания уровня жизни населения, укрепления межнационального мира и согласия. Но, принципиально важно признать, что без решения задачи возвращения Суверенитета, невозможно говорить ни о каком другом самостоятельном направлении развития.При этом важно перейти к осмыслению внутренней наполняемости Суверенитета. Главное, чтобы сувереном стал, всё – таки, народ. Без этого государственный суверенитет –это фикция, изобретённая для защиты тех, кто по точному выражению А.С. Пушкина прибыл к нам на ловлю счастья и чинов или временно обосновался в наши гаванях на «кораблях счастья» или приземлился на «золотых парашютах». Надо сделать суверену предложение на предмет того, какой он видит свою страну и своё место в ней?И из этого должны складываться наши программы развития, ВВП, бюджеты и зарплаты. Нельзя же, в самом деле, мечтать о великой и суверенной стране, при том, что суверен влачит жалкое и недостойное существование. И в этих предложениях должны быть не только обязательства перед сувереном, но и требования. Суверен – это не обезличенное состояние, а набор смыслов, действий и соответствий. Суверен должен активно действовать, полноценно созидать, обустраивать государство. Без этого не будет ни суверена, ни национального суверенитета.

Суверенитет - это фундамент и каркас Российской государственности. Он построен и открывает качественно иные возможности. Какие? Мне кажется, что готового ответа на этот вопрос пока ни у кого нет. Но он непременно появится, как толькообщество включится в дискуссию.Повестка дня такой дискуссии определена самой жизнью, нынешним этапом её развития: как распорядиться возвращенным суверенитетом, на решение каких проблем его направить, достижение каких ориентиров с его помощью обеспечить? Площадкой для такой дискуссии может и должна стать вся страна. Благо, начинающаяся кампания по выборам Президента России представляет для этого уникальную возможность. Из ответов на эти вопросы, должны складываться, как кирпичики в стене, положения новой Программы развития России в 21 веке. Ведь на её обосновании и начальном ресурсном обеспечениипредстоит сосредоточить усилия в новом политическом цикле. Коротком, но необычайно сложном и ответственном. Об этих контурах и хотелось бы поговорить.

Нам надо, только, уберечься от повторения трагических ошибок времён хрущёвской «оттепели» и горбачёвской «перестройки»: когда пустословие вытеснило на обочину обсуждение сущностных вопросов:

- когдаразнузданная и огульная критика прошлого заслонили собой содержательный разговор о желаемом будущем;

- когда крикливое меньшинство в очередной раз отодвинуло на задворки молчаливое большинство и противопоставило свои меркантильные и узко - корпоративные запросы интересам государственным и общественным. Опасность допущения такихошибок очень велика. Противники нашего возрождения только и ждут того часа, когда руководство страны станет колебаться, метаться в принятии решений и их исполнении, когда оно начнёт делать вынужденные и необязательные ошибки. Общество, по крайней мере, преобладающее его большинство, должно поддержать действующего и, надеюсь, в одном лице ибудущего Президента, послав ему не двусмысленный сигнал одобрения. Очень важно, чтобы этот сигнал измерялся не только уровнем электоральной поддержки, но и общественным наступлением на те силы, которые тормозят наше движение вперёд, заставляют топтаться на месте, а то и отступать назад.

При написании данной публикации автор ещё раз с карандашом в руках перечитал программные статьи В.В. Путина, которые были опубликованы им в рамках подготовки к предыдущим президентским выборам. Напомню о них:

- 16 января 2012 года в «Известиях» вышла статья под названием «Россия сосредотачивается»;

- 23.01.12. «Независимая газета» -«Россия: национальный вопрос»;

- 30.01.12 «Ведомости» «) наших экономических задачах»;

- 06.02.12 «Коммерсант» - «Демократия и качество государства»;

- 13.02.12 «Комсомольская правда» - «Социальная политика государства»;

- 20.02.12 «Российская газета ;Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России»;

- 27.02.12 «Московские новости – «Россия и меняющийся мир».

Без всякого преувеличения в своей совокупности они отражают программный взгляд В.В. Путина на стратегию нашего развития на длительную перспективу, который поддерживается населением.. Преобладающее большинство изложенных в них положений актуальны и сегодня. К сожалению, и потому, что к реализации некоторых из них так и не удалось приступить. Причин тому много. В основномони связаны с ростом международной напряженности, с отвлечением усилий на украинский и сирийский кризисы, с противостоянием международным санкциям и ограничениям. И всё же, не это главное. Многое можно было сделать или, по крайней мере, начать делать, и в этих условиях, если бы … Если бы не саботаж со стороны либерально - демократических сил, которые вроде в оппозиции к власти, а де факто управляют нашими финансами, экономикой, социальной сферой, информационным пространством.

Крайне необходимо персонализировать тех, кто за этим стоит, прикрываясь билетом партийного единомышленника, местоположением в конструктивной оппозиции, а то и придворным статусом.

Нам всем надо хорошо понимать, что нынешняя элита, особенно та её часть, которая имеет своё либеральное происхождение уже пакует чемоданы и готовится к исходу из России. Меняющиеся режим власти, деловая среда, для них являются угрозой,условиями, в которых, как в известном анекдоте, либералы «не выживают и не размножаются». Очевидно, что никто и нигде их не ждёт с распростёртыми объятиями. Право быть принятым в США, Канаде, Австралии, Европе, да и в том же Израиле, надо заработать. Как это делается никому не надо объяснять: надо продвинуть интересы этих стран в России. Чаще всего это можно сделать только «задвинув» интересы своей страны, а то и променяв их на обещанное личное благополучие.

Настаиваю на том, что нам не следует «изобретать новый велосипед», до тех пор,пока мы не разберёмся, почему «не крутятся колёса» у старого. Проще говоря, надо тщательно проанализировать, что и по каким причинам нам не удалось реализовать после 2000 года и особенно за последний президентский срок и в частности, в обозначенных программных статьях Путина 5 лет назад.

Поверьте, для каждого из нас откроется много интересного. Такой анализ крайне необходим для того, чтобы понять, что из нынешнего состояния мы должны взять в завтрашний день и от чего предстоит отказаться и забыть, как страшный сон.

Например, меня повергла в шок установка руководства страны, делать приоритетный упор на освоение территорий прилегающих к мегаполисам, крупным городам и региональным центрам, транспортным артериям. Замысел очевиден – дать новый импульс развитию за счёт снижения инфраструктурных издержек. При этом никто не задумывается над тем, чем это обернётся для остальной территории страны. А обернётся это тем, что производительные силы уйдут из депрессивных территорий. И проблема народонаселения, характерная для Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северных территорий, станет угрожающей для Центральной России и Поволжья. В категорию бесперспективных, как я уже писал, вслед за хуторами и деревнями перейдут, целые районы и регионы.

Можно ли и дальше существовать и развиваться в парадигме отношений- работодатель и наёмный работник, а по сути раб? Мы и не заметили, как нас в очередной раз загнали в крепостное состояние. У тебя вроде бы всё есть: права, свободы, возможность выбора, ломящиеся от изобилия прилавки, неограниченные возможности для воспитания и развития детей. Кажется, что неокапиталлизм в России приблизил нас к коммунистическому постулату: каждому по потребности. Вон и высшее образование в стране стало чуть ли не всеобщим. Беда только в одном, возможности простых людей сузились, выхолостились в декларациях. Возможности приобрели исключительно денежное измерение. У кого деньги, тот и «Пан». А деньги, как известно, «не пахнут». Ельцинские неореформаторы заранее побеспокоились о том, чтобы они целенаправленнооказались в карманах самых хитрых, самых жестоких, самых подлых и беспощадных. А остальным, предложили обзавестись даже не удочками, а удилищами, примостившись у обезрыбленного пруда.

Провозглашённая «Свобода» обернулась освобождением государства и власти от обязанности думать и заботиться о своём народе. В России реально создан рай для воров, жуликов и мздоимцев. Они равны со всеми в правах, саминадёжно защищены законами, имея при этом возможность безнаказанно их нарушать в собственных интересах. Стало уже расхожей притчей подобных воротил: за украденный миллиард не затруднительно и пару лет отсидеть. Предпринимательский класс развращён нетрудовыми доходами, легкой наживой, коррупционной средой. Из нихобразовался средний класс,формируется национальная элита. Создали новую касту, именуемых «умными,образованными, креативными». Из этого ущербного во всех смыслах слова «креатива» сформировалась элита, все мысли которой связаны исключительно с личной прибылью.

Что могут дать стране управленцы, которые усвоили только этот . Они иделают всё для того, чтобы узаконить такой порядок вещей, ибо никакого другого порядка они не знают и знать не хотят. Под этот новый порядок ими изобретен и новая идеология под названием бессовестность. А при такой идеологии общество находится в состоянии риска, словно при без светофорном движении, когда хамы и насильники воспринимают всех остальных в качестве помехи их движению. Что при этом получается все видят: они едут, а вся страны стоит. Стоит без движения.

Нам нужна совершенно новая элита, мысли которой были бы заняты исключительно заботой о народе и государстве. Нам нужен такой управленческий класс, который смог бы переставить нашу мобилизационную экономику на скоростные рельсы экономической мобилизации.

Хочется надеяться, что эти задачи станут для нового- старого Президента России В.В. Путина главенствующими в очередном политическом цикле 2018-2024г.г.