 

ФАС выявила картельный сговор поставщиков оборудования для подсчета голосов на выборах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор среди нескольких компаний, занимавшихся поставками компьютеров для Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Об этом сегодня сообщается на сайте ведомства.

В рамках картельного сговора ООО «Производственная компания Аквариус», ООО «Национальная компьютерная корпорация», ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «АМИ-НЕТВОРК» по договоренности поддерживали нужные им цены в ходе аукциона на поставку компьютеров для ГАС «Выборы».

Кроме того, антимонопольное законодательство нарушило ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.». Как утверждает ФАС, именно эта компания координировала незаконную деятельность участвующих в сговоре фирм-поставщиков.

Нарушителям антимонопольного законодательства грозят значительные штрафы. Материалы по делу будут направлены в ФСБ и Федеральную налоговую службу.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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