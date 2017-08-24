 

Ностальгия

Кто не застал - тот, пожалуй, уже толком и не поймет, о чем речь.


Пик интеллектуальной и духовной свободы человечества приходится на 70-ые годы XX века - и, похоже, очень надолго, если не навсегда.

 

Когда даже такие зажатые в официозе издания, как "Курьер ЮНЕСКО", позволяли себе столь чудовищные - с точки зрения позднейшей политкорректности - публикации, как обсуждение гипотезы, что нашествие пустынь всегда происходило вслед за приходом в регион ислама - и что зависимость тут именно причинно-следственная...

 

А с другой стороны - чтобы читатель не решил, что все ограничивалось исключительно высоколобыми рассуждениями - одни только итальянцы производили в те годы такое количество фильмов, посвященных одной только теме совращения учительницы старшеклассником, что их можно было бы выделить в отдельный жанр. Были даже кинозвезды, специализировавшиеся почти исключительно на фильмах такого рода - вроде Эдвиж Фенек... И фильмы эти, кстати, отнюдь не были порнографией - вполне себе массовое развлекательное кино))

 

Если бы нам тогда сказали, что в скором будущем за реализацию фабулы такого фильма учительнице будет грозить многолетний тюремный срок - мы бы уверенно ответили, что речь, разумеется, идет о дикарских режимах вроде саудовского, и свидетельствует о неизбежном смягчении нравов - уже ведь не камнями побивать будут, а всего лишь в тюрьму сажать...

 

Туда, домой, нам уже не вернуться. Но мы хоть на пороге юности успели вдохнуть глоток этого пьянящего воздуха. С нашими детьми, внуками и правнуками этого уже не случится никогда.

 

Ну, а то, что именно тогда был вручную остановлен и технический прогресс - за исключением узкой области электроники и коммуникаций - тоже абсолютно естественно. Это ведь просто разные стороны одного и того же процесса.

 


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