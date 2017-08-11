Беженцы из Чечни обвинили Правительство РФ в бездействии

Дважды преданные и забытые

После распада СССР рост межнациональных конфликтов в России достиг своего пика – тысячи беженцев из бывших республик СССР —Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, и национальных республик в составе России — Чечни, Ингушетии и Дагестана, покинули свои дома.

Международные СМИ, как правило, писали о чеченских беженцах. Во время Чеченских войн из г. Грозного выехало порядка 300 тыс. русскоязычных беженцев, преимущественно русских и украинцев. Предпосылкой для этого явилось преследование русского населения в республике, создание невыносимых условий для жизни и,так называемая, «этническая чистка». В ряде мест все это сопровождалось наглядной агитацией «Не покупайте дома у Маши, они скоро будут наши!», а также «Русские не уезжайте, нам нужны рабы!».

На протяжении последующих десятилетий о проблемах чеченцев периодически говорят в СМИ, Рамзан Кадыров раздает малоимущим жителям Чечни, пострадавшим от войны, пачки денег, а о бедственном положении русских переселенцев из Чечни почему-то забывают. Сотни тысяч людей потеряли свои дома и имущество, а многие и своих родственников, которых не могут отыскать и по сей день.

За 20 лет после начала первой Чеченской войны правительством РФ не создано предложений по решению жилищного обустройства русскоязычных переселенцев из Чечни и полной выплате компенсации потерянного здоровья и имущества.

Люди бежали, кто куда мог, в основном ехали к своим близким и дальним родственникам. Около 300 таких семей переехали в северную столицу и стали членами организации «Общество вынужденных переселенцев из Чечни в Санкт-Петербурге». Возглавила организацию беженка Валентина Блудкина. Из имущества в Чечне у нее остались трехкомнатная квартира, дача и другое крупное имущество.

В начале создания организации в ней насчитывалось до 3000 человек (350 семей) членов организации, к настоящему времени менее сотни человек организации имеют статус вынужденного переселенца, остальные его лишены. На протяжении всего существования организация занималась защитой прав вынужденных переселенцев и добивалась от Правительства РФ полного возмещения потерянного жилья и имущества.

«Государство считает, что оно не обязано нам помогать…»

Истории людей, бежавших из Чечни, различны, но судьба у них одна. По приезду в регионы России они столкнулись с равнодушием и бездействием местных чиновников. Одна из подписавшихся в исковом заявлении, Елена Малиновская, пожилая женщина, как и многие другие бежала из г. Грозный от войны. Елена Петровна в офисе показывает мне большие стопки документов и писем – это всё переписки организации с чиновниками, начиная от представителей Северного Кавказа и Санкт-Петербурга, заканчивая чиновниками из Москвы.

«Этот барьер молчания продолжается более 20 лет. Государство считает, что оно не обязано нам помогать», - говорит Елена Петровна.

Порядок выплат пострадавшим от войны регулировало Постановление Правительства РФ от 30.04.1997 № 510, которое определяет размер компенсации — пятьдесят тысяч рублей на человека, и до ста двадцати тысяч — на семью. Очевидно, что за такую сумму невозможно купить жилье ни в одном регионе России, а все, кто получил эту компенсацию, моментально лишались статуса вынужденного переселенца, без права на его восстановление.

Лишившись статуса и не получив взамен никакого жилья, .вынужденные переселенцы массово стали обращаться в суды. И в 2002 году Верховный суд РФ признал пункт 19, который лишал получателей компенсации права на улучшение жилищных условий, незаконным – как не соответствующий Жилищному кодексу РФ, а компенсация была признана всего лишь «социальной выплатой», но никак не возмещением потерянного имущества. Однако решение Верховного суда так и осталось лишь решением и до сих пор не дало беженцам из Чечни никаких результатов.

«Люди, потерявшие этот статус, лишались всего и даже права на временное жилище, которое им предоставляло УФМС. Их просто выкидывали на улицы, даже если они пенсионеры и инвалиды, — рассказывает Елена Петровна. – «Более двадцати лет мы боремся, помогаем оставшимся в живых. Уверенна, в мире нет прецедентов тому, что случилось с нами, это за гранью возможного, доходило до того, что один человек прошел в кабинет к Путину и задал ему вопрос про вынужденных переселенцах, на что ему Путин ответил, кто эти люди, чеченцы? Путин не помнит, что русских 800 тыс. ехало, мы не нужны никому, нет у русских диаспор и защитников».

Прим. от редакции:

Глава общества беженцев вспомнила 4 сентября 2013 года. В этот день на встрече Совета по правам человека с президентом А. Ф. Мукомолов, руководитель Центра розыска пропавших без вести на Северном Кавказе, задал Путину вопрос о положении русских беженцев. Публикуем фрагмент стенограммы:

«В.ПУТИН:…Позвольте, я отреагирую на последние три выступления. Вынужденные переселенцы из Чечни, которые живут в Ставропольском крае. Извините, а что это за переселенцы? Это чеченцы, которые выехали из районов боевых действий? Это русское население? Кто это?

А.МУКОМОЛОВ: Это русское население. Сейчас Минрегионразвития установило им статус – «безвозвратно покинувшие Чеченскую Республику». Это примерно 73 тыс. человек.

В.ПУТИН: Спасибо, что сказали об этом. РЕПЛИКА: Очень многие из них не получили жилище … проблемы … В.ПУТИН: Хорошо, я услышал, но, честно говоря, не думал, что там еще остаются эти проблемы даже...."





Поручения президента о беженцах не исполнены

Вначале 2000-х президентом России Путиным были даны поручения Правительству РФ с указанием подготовить новые «предложения о жилищном обустройстве переселенцев» и разработать новый порядок компенсационных выплат.

Однако такой документ по сей день отсутствует, а министерство регионального развития на протяжении длительного времени всё продолжает создавать комиссию по подготовке нового порядка оказания государственной поддержки переселенцам из Чечни и присылает письма о своей работе организации вынужденных переселенцев в Санкт-Петербурге. Последнее такое письмо пришло в 2015 году.

«Правительство о нас забыло…»

Семья Арбузов до сих пор не получила обещанного жилья. Они одни из немногих, кто продолжает надеяться на справедливость и подписался в иске на бездействие Правительства РФ.

Дочь пожилой женщины-пенсионерки Арбузовой Людмилы Ивановны, Алла бежала от войны беременной. Мать посадила ее на поезд, отправляющийся в Санкт-Петербург, в 1994 году, когда Грозный был охвачен войной. Сейчас у нее трое детей.

«На улицах просто появились люди с оружием в руках. Воинские части все уехали, все вооружились, кроме русских и началась резня, –вспоминает Алла. — Я работала в суде, каждый день слышала о найденных мертвыми изнасилованных девочках. Наверное, потому что я темная, меня принимали за чеченку и не трогали. Убивали и мальчиков, так ушли из жизни некоторые мои одноклассники. Никто тогда не мог поверить, что правительство о нас забыло».

А в стране действительно забыло про этих людей, и не вспоминают до сих пор.

После того, как Алла уехала из Грозного начались артобстрелы.

«Чеченцы уехали в горы, к родственникам, а в городе Грозном, который бомбили, остались только наши. Наш дом находился неподалеку от холма, где велась перестрелка федералов с боевиками. Моя мама осталась в Грозном, чтобы продать квартиру, но квартиру нельзя в то время там было продать, русских людей просто убивали и забирали их квартиры. Ей помог сосед, чеченец, который буквально спас ее от бомб, посадив в поезд, она всю дорогу рыдала, не могла в себя прийти, ведь она работала всю жизнь там, - вспоминает Алла. - У нас там был хороший, просторный дом, а здесь мы даже не можем получить постоянную регистрацию. А на месте нашего дома сейчас одна пыль».

Семья Аллы имеет временную регистрацию в Санкт-Петербурге и на протяжении двадцати лет семьей — впятером, ютятся в коммуналке в доме временного жилья по ул. Репищева. Для получения материнского капитала Алле пришлось подавать иск в суд и доказывать, что она проживает в Санкт-Петербурге не менее двадцати лет. Также не просто получить детское пособие. Алла каждый год собирает множество справок и регулярно посещает ФМС.

Беженцы намерены добиться справедливости и дойти до ЕСПЧ

Эффективного средства правовой защиты для внутриперемещенных лиц в России до сих пор нет. Существующее законодательство не является эффективным средством правовой защиты, т.к. оно не позволяет получить компенсацию за утраченное во время войны жильё и имущество.

Общество вынужденных переселенцев из Чечни в Санкт-Петербурге убеждено, что сможет добиться справедливости и дойти до ЕСПЧ, их примеру могут последовать аналогичные организации в Ставрополе —«Соотечественник», в Москве — «Ассоциация вынужденных переселенцев и беженцев», и других регионов, которые на протяжении десятилетий добиваются справедливости и отстаивают свои законные права и интересы.

«Это попытка напомнить Правительству и всем тем, кто о нас забыл, что мы есть, и что за развязанные войны на территории собственного государства, нужно нести ответственность», — убежденно подытоживает Елена Петровна.