Детская площадка как поле межэтнического взаимодействия

Недавно на протяжении многих месяцев я по долгу отцовской службы ежедневно ходил в дом, где находится молочная кухня, где моей малолетней дочке давали нахаляву молоко, кефир и творог (что было со стороны пермского муниципалитета было очень любезно, спасибо). И почти каждый раз мне доводилось наблюдать следующую картину.

Во дворе дома — две детские игровые площадки с песочницами-качелями-каруселями, одна получше, другая поплоше, пораздолбанней. На одной (которая получше) — русские мамочки со своими малышами в возрасте от года до пяти, на другой — таджички со своими. Как я выяснил позже, несколько таджикских семей живут в паре квартир в этом же и соседнем домах. Поняв через какое-то время, что это пространственное разделение стабильное, что дети принципиально не перемешиваются, я подошёл к белым мамам и спросил, почему так.

И узнал от них, что это — не изначальная расовая сегрегация, а вынужденное решение. Потому что таджикские дети бьют и обижают своих русских сверстников, в том числе самые маленькие, полутора- и двухлетние. После многократной серии таких происшествий площадки поделили, и таджиков попросили к белым не ходить.

И вот меня мучает вопрос, почему это происходит. Есть два варианта: либо маленькие азиаты бьют белых детей, впитав атмосферу ненависти и презрения к белым от взрослых, либо бьют согласно личным инстинктам, порывам и желаниям. Я склонен думать, что второй вариант вернее: едва ли 2-летние дети сумели и успели впитать дома такую культурную установку.

А если они обижают белых детей в силу собственных детских, ещё не культурных, а биологических порывов, то опять возникает вилка. Проявляют ли они агрессию к белым детям как к расово чуждым, иным, непохожим? Или же маленькие таджики просто от природы более агрессивны, то есть агрессивны и между собою тоже, более агрессивны и наступательны в силу своей более высокой естественной витальности, жизненности, энергичности?

Надо наблюдать и исследовать. Я не видел научных публикаций на эту тему. Я склоняюсь к последней гипотезе. И если она действительно верна, то это означает, что из белых уходят жизненные силы, что им ни за что не выстоять в конкуренции с азиатами, во всяком случае при проживании на одной территории.

А они точно сюда придут, у них там перенаселение, безземелье и обостряющийся дефицит воды. Они придут.

Роман ЮШКОВ,

кандидат географических наук