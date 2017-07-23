Прожорливые до земель кубанских

Как адвокат Жорин отхватывает гектары для концерна "Покровский" Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко.





22 июля на одном из небольших сайтов под подметкой «Реклама» вышла небольшая статья с громким заголовком «Сергей Жорин объявил войну «золотой» судье из Краснодара». Так публикация, якобы, «компромата» на судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву вылилась в открыто объявленную войну. Вот только за что, собственно, воюет сам адвокат Жорин?

В отличие от Навального или Transparency International он до этого был больше замечен в «звездных» скандалах, чем в резонансном разоблачении коррупционеров. Как оказалось, московский адвокат имеет прямой интерес в Краснодарском краевом суде, а публикация про свадьбу может оказаться лишь попыткой шантажировать Фемиду или мстить за принципиальную позицию. Но обо всем по порядку.

- В марте первый и единственный раз я был в Краснодаре и, в частности, в Краснодарском краевом суде. Хочу сказать, что я не представляю интересы концерна «Покровский» или бабушки Данько, как это пишут в заказных материалах. По какому делу я приезжал, я не могу сказать в связи с адвокатской этикой, - заявил Жорин в свежем интервью порталу «Регионы-Онлайн». Между тем документы, опубликованные, пожалуй, самым известным на сегодня российским журналистом-расследователем Олегом Лурье, свидетельствуют об обратном: адвокат Жорин не только активно участвует в рассматриваемом Краснодарским краевом судом деле, но и непосредственно представляет там интересы правопреемника бабушки Данько, а за нею не скрываясь стоит концерн «Покровский». Тот самый, на который жаловались кубанские фермеры во время прошлогоднего «тракторного марша».

От имени Сергея Жорина на бланке коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» в краевой суд поступило заявление об ознакомлении с материалами гражданского дела о пересмотре по новым обстоятельствам апелляционного определения от ноября 2014 года. Данным апелляционным определением отменено решение Кущевского районного суда, которым в пользу рядовой пенсионерки Анны Данько взыскано более 300 млн с компании «Артекс-Агро» и лично ее руководителя Надежды Цапок – матери лидера ОПГ Сергея Цапка.

Кратко перескажем суть дела: Цапки в Кущевской это не только ставшая известной на всю страну кровавая банда, но и крупнейший на севере Краснодарского края агробизнес – более 13 тысяч гектаров земли, мегаферма на 2,5 тысячи голов молочного стада, ежегодная выручка под 700 млн рублей. После ареста Сергея Цапка и его матери Надежды Цапок в Кущевский районный суд от имени обычной старушки Анны Данько, всю жизнь проработавшей автозаправщицей в совхозе «Степнянкий» и никогда в жизни не купившей ни одного гектара земли (более того, не имевшей деньги для этого – ведь живет она на одну пенсию) поступил странный иск. Бабушка заявила, что на одном из полей «Артекс-Агро» имеет доставшийся ей после развала совхоза пай в скромные 6 гектаров, а по закону первоочередное право на покупку земли в своем массиве имеют именно владельцы паев.

Так вот, пишет Анна Ивановна, скупая тысячи гектаров Надежда Цапок нарушила мое первоочередное право, поэтому требую перевести все права и обязанности по купле-продаже на меня. Самое удивительное – Кущевский районный суд с нею согласился и 86-летняя на сегодняшний день пенсионерка стала обладательницей более пяти тысяч гектаров.

За первым иском последовал второй: несколько лет обрабатывая поля, переданные Данько, «Артекс-Агро» получал прибыль, по мнению заявительницы необоснованную. И снова районный суд присуждает передать Анне Данько более 300 млн рублей, взысканных с Надежды Цапок и «Артекс-Агро». Вот если бы по пять тысяч гектаров и 300 млн получили все кущевские пенсионеры, проработавшие в совхоза и колхозах десятки лет, вопросов не было. Но несметные богатства достались лишь одной бабушке.

Нетрудно догадаться, что вовсе не благодаря предприимчивости пенсионерки, которая даже на камеру не может внятно объяснить источник появления таких богатств. Сейчас в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела экс-судьи Кущевского районного суда, затем ставшей судьей донского Арбитража Светланы Мартыновой.

Как полагает следствие, в 2011 году судья Мартынова предложила представителям концерна «Покровский» Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову помощь в получении 13 тысяч гектарами земли бывшего «Артекс-Агро». Цена вопроса – 52 млн рублей, и дополнительная компенсация в 22 млн для Надежды Цапок. В этой схеме ключевую роль играла Анна Данько: на скромную старушку, если верить материалам уголовного дела, Мартынова вместе с адвокатом Викторией Лесной переоформляли спорные земли. Бабушка в интервью «Новой газете Кубани» подтверждает, что земли должны были достаться «инвесторам из Ростовской области», кому именно – пенсионерка, естественно, не знает. При этом Мартынова уверяет, что никогда Данько в глаза не видела.

К слову, адвокат Виктория Лесная – родственница Анны Данько – уже осуждена на восемь лет колонии за мошенничество с сельскохозяйственными землями и отбывает наказание. Получается, бабушка Данько стала разменной картой, эдаким зиц-председателем Фунтом в этой схеме, реальными выгодополучателями которой оказались владельцы концерна «Покровский» Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко.

Чтобы не возникло сомнений в том, что они и сегодня стоят за Анной Данько и ее правопреемником, стоит посмотреть материалы судебных заседаний – интересы бабушки-миллионерши представляет адвокат, ранее занимавшийся делами концерна «Покровский». Да, собственно, афиллированность холдинга из Ростовской области к этому процессу и не скрывается.

О связях Данько с концерном не раз писала «Российская газета» - официальное издание правительства страны. У самого концерна «Покровский» в Краснодарском крае неоднозначная репутация – фермеры, местные агропредприятия и даже рядовые пайщики жалуются на захват земель структурами этой компании. «Покровские» засветились во всех громких скандалах в отрасли АПК Краснодарского края последних лет – передел активов холдинга «Маяк» и сахарных заводов, «тракторном марше» кубанских фермеров, теперь – тяжбам по наследию агроимперии Цапков.

С помощью заказных публикаций стоящие за Данько структуры пытаются создать образ «преследуемой старушки», ветерана труда, у которой хотят отобрать последние крохи. Напомним, речь идет о более 300 млн или 5 млн долларов, которые вряд ли достанутся рядовой пенсионерке. Можно предположить, что Сергей Жорин вовсе не из соображений «адвокатской этики» скрывал имя своего доверителя. Потому что если всплывает, чьи интересы он защищает, вряд ли публикацию о «золотой судье» можно считать объективным разоблачением коррупции. Скорее это попытка влиять на суд с помощью информационных войн – не вынесите решение в пользу бабушки Данько и стоящего за ней ростовского концерна, еще не такое устроим.

Узнав об этом, давайте рассудим – не нарушил ли сам господин Жорин адвокатскую этику? Применение информационных вбросов и откровенный шантаж с помощью заказных материалов свидетельствует о слабости именно линии защиты, значит правовые аргументы у него закончились.

Используя такие запретные приемы, Сергей Жорин может прямо нарушить уголовное законодательство и правоохранительным органам предстоит разобраться, как он пытался шантажировать суд. Что же касается господ Коровайко и Чебанова из концерна «Покровский» - недавно СМИ с документами на руках (а вовсе не предположениями про фантастические 2 млн долларов на свадьбу и «Бентли», которого не было) доказали, что данные бизнесмены выводят из страны миллионы евро и официально владеют бизнесом в Испании.

Журналисты выяснили, что Коровайко не только скупил сеть специфических отелей для однополых пар и стал спонсором Барселонского гей-парада, но и вступил в брак с испанцем Джорджи Хименесом, имея при этом жену в России – вице-спикера Ростовской областной думы, члена «Единой России» Ирину Рукавишникову. Именно за интересы этих граждан, насаждающих ЛГБТ-ценности и рейдерски захватывающих урожай кубанских фермеров, воюет столичный адвокат Сергей Жорин, а вовсе не за справедливость.