Госдума защитит акционерные общества от гринмейла

МОСКВА. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о защите прав крупных акционеров от мелких.

Теперь владельцы небольших пакетов акций компаний, такие, как Алексей Анатольевич Навальный ограничены в праве требовать у общества масштабные объёмы документации, которые им по сути дела не нужны.

Доступ к протоколам заседания правления и документам бухгалтерского учета, теперь будут иметь только акционеры с долей более чем 25% голосующих акций общества, если иное не будет предусмотрено уставом общества.

Миноритарии, владеющие менее 25% голосующих акций общества, в требовании о предоставлении документов и информации должны указывать деловую цель, то есть законный интерес, для реализации которого объективно необходимы запрашиваемые документы.

При этом деловая цель не будет считаться разумной, если общество обладает сведениями о недобросовестности акционера, если имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации, если акционер является конкурентом общества или аффилированным лицом конкурента.

Редакция АПН отмечает, что реализация задуманной законодателями защиты от гринмейла, к сожалению, приведёт к тому, что совершенно добросовестные миноритарии будут ущемляться в своих правах.

