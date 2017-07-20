 

Госдума защитит акционерные общества от гринмейла

МОСКВА. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о защите прав крупных акционеров от мелких.
Теперь владельцы небольших пакетов акций компаний, такие, как Алексей Анатольевич Навальный ограничены в праве требовать у общества масштабные объёмы документации, которые им по сути дела не нужны.
 
 

Доступ к протоколам заседания правления и документам бухгалтерского учета, теперь будут иметь только акционеры с долей более чем 25% голосующих акций общества, если иное не будет предусмотрено уставом общества.

 

 

Миноритарии, владеющие менее 25% голосующих акций общества, в требовании о предоставлении документов и информации должны указывать деловую цель, то есть законный интерес, для реализации которого объективно необходимы запрашиваемые документы.

 

При этом деловая цель не будет считаться разумной, если общество обладает сведениями о недобросовестности акционера, если имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации, если акционер является конкурентом общества или аффилированным лицом конкурента.

 

Редакция АПН отмечает, что реализация задуманной законодателями защиты от гринмейла, к сожалению, приведёт к тому, что совершенно добросовестные миноритарии будут ущемляться в своих правах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Щербович vs Токарев. Битва за права акционеров Транснефти
» Изменился правовой статус ЗАО и ОАО
» Родственникам сотрудников госзаказчиков хотят запретить участвовать в госзакупках
» Судьбу Киселева решит голос неизвестного акционера
» Госпакет акций ММК продан
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Вызов

Вызов

«Игра престолов» из Грозного

«Игра престолов» из Грозного

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

Европейские друзья России

Европейские друзья России

Успех Польши, провал Украины

Успех Польши, провал Украины

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Виктору Буту вменили чайный гриб

  • 08:46
  • 160

Госдума упростила гражданам Украины переход в российское гражданство

  • 08:34
  • 150

Минюст объявил послабления заключённым

  • 08:29
  • 148

Госдума защитит акционерные общества от гринмейла

  • 08:20
  • 151

Минфин думает над отменой НДС на покупку инвестиционного золота

  • 11:29
  • 293

В России вынесен первый приговор администратору "групп смерти"

  • 11:12
  • 309
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru