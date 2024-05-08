Компании, заработавшие на ковиде, теперь потеряли больше трети стоимости; "Астразенека" отзывает свою ковидовакцину

Пятьдесят компаний, выигравших больше всех от пандемии коронавируса, потеряли около $1,5 трлн, или более трети, рыночной стоимости с конца 2020 года, подсчитала британская газета "Файненшл Таймс". Для этого списка отбирались компании с капитализацией более $10 млрд и самым значительным ростом котировок акций в 2020 году. Например, американская Zoom Video Communications, разработчик программного обеспечения для видео-конференц-связи: в конце 2020 года её бумаги взлетели в цене более чем в пять раз, но к настоящему времени она потеряла более $77 млрд, или порядка 80%, рыночной стоимости. Котировки акций RingCentral Inc. из сферы облачных коммуникаций рухнули за тот же период примерно в десять раз.

Компания "Астразенека" отзывает свою разработанную в Оксфордском университете ковидовакцину (которую называли "триумфом британской науки") по всему миру, поскольку выяснилось, что "в очень редких случаях" (как утверждает компания) она имеет смертельный или очень тяжёлый побочный эффект в виде тромбозов. Пока что в Британии известно о 81 смерти от вакцинации "астразенекой" и сотнях тяжких осложнений. Ковидовакцина "Астразенеки" является векторной, как и ряд других ковидовакцин, в том числе российских.