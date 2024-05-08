 

В Ростовской области арестованы члены Русской общины

 

В Ростовской области суд арестовал на трое суток членов «Русской общины», которые в апреле пришли к школе №4 города Батайска, чтобы разобраться в ситуации с мальчиком, желающим ставить русских на колени. Один из арестованных является участником специальной военной операции, второй — участником боевых действий на Северном Кавказе.

По утверждению "Базы", члены объединения блокировали школу; телеграм-канал "Многонационал" пишет, что это неправда.

Всего к школе приехали около ста человек. По словам членов объединения, прибывшие на место силовики сперва приняли их за агрессивно настроенных граждан, но после выяснения обстоятельств пообещали решить проблему.

Также задержаны члены "Русской общины", заступившиеся за семью участника СВО, которую мигрант обманом выселил из собственного дома.

«Русская община» ставит целью «единение русских людей для всех видов помощи друг другу», а также «развитие русского самоуправления и предпринимательства».  

 

Солнцевский районный суд Москвы осудил бойца джиу-джитсу Серика Ибатова на четыре года и десять месяцев лишения свободы за то, что он проломил череп семнадцатилетнему школьнику. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом лба и сотрясение головного мозга. По словам Ибатова, его возмутило, что подросток пинал припаркованные машины. Но после того, как проломил ему голову, Ибатов скрылся. 


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