 

Пять человек ранены при атаке ВСУ на нефтебазу в Луганске, в Горловке ранены двое

 

Украинцы ударили ракетами ATACMS по нефтебазе и газопроводу в Луганске, произошёл пожар, пострадали пять сотрудников нефтебазы. Также повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

В Горловке, ДНР, от украинских обстрелов ранены две мирные жительницы. С начала суток город обстреливался пять раз.

В Белгородской области дроном атакована Малиновка, повреждён грузовой автомобиль. В Брянской области обстреляна Лемешовка, повреждены два частных дома и два легковых автомобиля.

После атаки 6 мая украинцев на сотрудников ГК Агро-Белогорье в больницах остаются 29 человек, в том числе восемь в тяжёлом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской и Запорожской областях погибли четверо мирных жителей
» Ракетный удар по Луганску, погибший в Алешках, в Белгородcкой области ранены четверо, в Горловке восьмеро
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и Донецке
» Украинцы атакуют российские регионы, в том числе оружием стран НАТО, в Горловке ранены два подростка
» В ЛНР обстрелами повреждён вагоностроительный завод, в ДНР ранены дети
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен \

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен "сельский" образ жизни

Требуются доносчики на доверии

Требуются доносчики на доверии

Хочу понять

Хочу понять

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Набранные россиянами кредиты превысили 36 триллионов рублей

  • 12:24
  • 52

Пять человек ранены при атаке ВСУ на нефтебазу в Луганске, в Горловке ранены двое

  • 12:13
  • 71

Путин поручил довести число обучающихся в вузах РФ иностранцев до, минимум, полумиллиона

  • 22:40
  • 334

ВСУ обстреляли спасателей МЧС в Горловке, за сутки в ДНР ранены пятеро

  • 22:26
  • 257

57% россиян высказались за смертную казнь

  • 21:57
  • 284

Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ до 2030 года"

  • 19:45
  • 309
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru