Украинцы ударили ракетами ATACMS по нефтебазе и газопроводу в Луганске, произошёл пожар, пострадали пять сотрудников нефтебазы. Также повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

В Горловке, ДНР, от украинских обстрелов ранены две мирные жительницы. С начала суток город обстреливался пять раз.

В Белгородской области дроном атакована Малиновка, повреждён грузовой автомобиль. В Брянской области обстреляна Лемешовка, повреждены два частных дома и два легковых автомобиля.

После атаки 6 мая украинцев на сотрудников ГК Агро-Белогорье в больницах остаются 29 человек, в том числе восемь в тяжёлом состоянии.